Über die hohe Kunst des Nicht Tun

CARPE DIEM FÜR JEDERMANN

Einfacher Zugang: Kein Vorwissen oder Praxis-Erfahrungen vorausgesetzt

Neue spirituelle Erfahrung: Spiritualität mit erstaunlichen Effekten, durch die Methode des “Sich-Überlassens”

Leicht in den Alltag zu integrieren: Überall und jederzeit im alltäglichen Leben umsetzbar

Selbstoptimierung und Perfektionismus sind Begriffe, die uns besonders im letzten Jahr immer wieder begegnet sind und die teilweise Überforderung, Stress und Druck hervorrufen. Mit Doing Nothing strebt Rani Kaluza das Gegenteil an: Nicht Tun.

Doing Nothing – Über die hohe Kunst des Nicht Tun erzählt vom Ankommen bei sich selbst, und das sogar auf erstaunlich einfache Art und Weise. In einer sehr persönlichen, poetischen Sprache beschreibt die Autorin ihre Erfahrungen und bietet so sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen einen neuen Zugang zur spirituellen und meditativen Praxis. Dabei setzt die Autorin auf ihre eigene und innovative Methode, welche überall und jederzeit im Alltag umsetzbar ist.

Es geht nicht darum, morgens zwischen Zähneputzen und Haus verlassen noch eine schnelle Meditation einzulegen. Es geht nicht darum, Stille als einen weiteren Punkt auf einer langen To Do Liste zu betrachten – Es handelt sich um Nicht Tun. Die hohe Kunst des einfachen Da-Seins als zutiefst berührende Erfahrung. Eine absichtslose Meditation, geweihte Zeit und Feier des Lebens.

Nichts verändern, nichts verbessern, nur Horchen, Sehen, Fühlen, Spüren, im Innen und im Außen.

Auf 160 Seiten erfahren wir erstaunliches über die Praxis des Nicht Tun. Indem wir nichts tun, um den inneren Zustand zu verändern, kann Transformation stattfinden. Das Bestreben etwas verbissen erreichen zu wollen wird dabei Schritt für Schritt aufgegeben und man findet innere Ruhe.

Doing Nothing – Ein Buch für den meditativen Einstieg aber auch ein neuer Zugang für Erfahrene.

Rani Kaluza

Doing Nothing

Ca. 160 Seiten, 16,00EUR

Erscheinungstermin: 08.2021

ISBN: 9783958835351

