Endlich wieder Urlaub machen

Los geht´s – voller Vorfreude und Tatendrang bestätigt Horst Görtz, Geschäftsführer von wandern.de, “Unsere Partner in Deutschland und wir sind bereit – alle Wanderregionen freuen sich, schon sehr bald wieder Gäste begrüßen zu können!” In den nächsten 14 Tagen werden Beherbergungsbetriebe und Gaststätten in allen Bundesländern wieder geöffnet sein und einer Wanderreise steht nichts mehr im Weg.

Endlich dürfen wir wieder Urlaub machen! Raus aus dem Alltagstrott, aus der Wohnung und dem gewohnten Umfeld. Einfach mal wieder etwas anderes sehen, neue Menschen kennenlernen, aber auch Zeit für sich haben, sich bewegen und Natur erleben. Aber wie soll das gehen? Denn immer noch gelten Kontaktbeschränkungen, Abstands- und Hygieneregel. “Verantwortungsvoll die neugewonnene Freiheit genießen – das ist mit unserem Reisekonzept innerhalb Deutschlands noch ab diesem Monat möglich” freut sich Horst Görtz.

“Eine Wanderreise ist – unter den gegebenen Umständen – die perfekte Reiseart, denn Abstand ist leicht zu halten, ohne dass es sich befremdlich anfühlt, wie derzeit in unserem Alltag. Auf unseren Touren, die in kleineren Gruppen als zuvor stattfinden werden, läuft jeder in seinem Tempo”, so Görtz. Zudem dürfen Hotel und Pensionen nicht zu 100% ausgelastet werden, so dass auch hier Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. Aus diesen Gründen rät Horst Görtz zu einer frühestmöglichen Buchung.

Ob weite Seenlandschaften, Berge und außergewöhnliche Felsformationen, grüne Wälder oder schroffe Meeresküsten – Deutschland ist unglaublich vielfältig und bietet für jeden Geschmack die richtige Wanderroute.

Entdecken Sie Ihre Heimat neu und reisen Sie verantwortungsvoll – mit wandern.de.

Wanderreisen in Deutschland – jetzt buchen & schon bald reisen

Wandern in Deutschland:

