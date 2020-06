Entdecken Sie Klassiker und Neuheiten – wie unser SaunaSalz

Gibt es etwas Schöneres als einen entspannenden Saunagang mit allen Sinnen zu genießen?

Saunieren ist Erholung für Körper und Seele und sorgt ganz nebenbei mit dem richtigen Peeling für einen strahlenden Teint.

Durch eine sanfte Peeling-Massage werden verkrustete und abgestorbene Hautzellen in der Oberhaut schnell und auf natürlichem Wege entfernt. Poren werden geöffnet, die Haut kann “durchatmen” und die Durchblutung und Regeneration wird angeregt. Dies gelingt besonders gut durch unser hochwertiges SaunaSalz.

Das weiße Gold aus der Carmarque.

Unser Peeling besteht zu 100% aus natürlichem, feinkörnigem Meersalz aus der Carmarque. Damit vertrauen wir auf eine Tradition. Salz begleitet die Menschheit bereits seit mehr als 10000 Jahren und ist aufgrund der Spurenelemente das es enthält seit jeher eine wertvolle Ressource. Was das Salz aus der Carmarque so besonders macht? Durch die besonders feinen Salzkristalle lässt es sich wunderbar auf der Haut verteilen und garantiert eine gleichmäßige Versorgung mit Mineralien. Es entsteht ein weicher und gründlicher Peeling-Effekt, ohne die Haut an zu greifen. Ganz nebenbei verströmt es je nach Vorliebe einen sinnlichen Duft von würzigem Eukalyptus oder ein erfrischendes Aroma der kühlenden Eisminze.

Zu entdecken gibt es diese und weitere Variationen in unserem neuen Produktkatalog.

Der Katalog 2020 ist da!

Nach langer Bearbeitungszeit und genauester Prüfung ist er endlich da! Tauchen Sie ein in unser vielfältiges Angebot rund um Saunaöfen, Saunazubehör und Saunasteine.

Neben Informationen zur FinTec Sauna- & Wellness GmbH erwartet Sie eine große Auswahl an Produktklassikern wie auch innovativen Neuheiten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Entdecken

Der Onlinehändler SaunaSteine.de gehört zu den bundesweit führenden Anbietern für Saunabedarf. Neben SaunaSteinen, Saunaöfen und Saunaaufgusskonzentraten bietet das Unternehmen eine große Auswahl an Saunazubehör und Saunatextilien an.

www.saunasteine.de

www.FinTec.de

