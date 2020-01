Erleichterungen für Nutzfahrzeug-Händler

Onlinebörse TRADUS führt TRADUS PRO ein

TRADUS.com, der globale Online Marktplatz für gebrauchte Nutzfahrzeuge und schwere Maschinen, führt zum Start des neuen Jahres TRADUS PRO ein. TRADUS PRO ist eine neue Nutzungsversion des Online Marktplatzes für professionelle Nutzfahrzeug-Händler. Sie erlaubt das einfache und automatisierte Erstellen, Verwalten und Managen von Anzeigen und bringt Verkäufern wesentliche Erleichterungen. „Wir möchten den Verkauf von gebrauchten Nutzfahrzeugen so einfach wie möglich gestalten und haben daher die Nutzerfreundlichkeit unseres Anzeigen-Management Systems TRADUS PRO nochmals wesentlich erhöht. Das spart im Alltag Zeit und Geld“, sagt Nadja Sörgel, General Manager von TRADUS.

Zum Start ins neue Jahr und von TRADUS PRO winkt Händlern ein besonderes Geschenk: Wer sich bis zum 15. Februar 2020 für TRADUS PRO entscheidet, kann attraktive Werbemöglichkeiten auf dem Marktplatz kostenlos in Anspruch nehmen, um auf Verkaufsangebote aufmerksam zu machen und teure Standzeiten zu verkürzen. So werden Anzeigen beispielsweise direkt auf der Landing-Page des Online Markplatzes gezeigt oder in der Rubrik „Highlights“, ohne dass Mehrkosten entstehen.

TRADUS PRO steht in drei Basis-Varianten zur Verfügung und ermöglicht Verkäufern, ihre Anzeigen und Angebote denkbar einfach selbst zu verwalten und zu pflegen:

-10 Anzeigen für 50 Euro monatlich

-25 Anzeigen für 100 Euro monatlich

-70 Anzeigen für 250 Euro monatlich

Ab einem Volumen von 70 Anzeigen bietet die Onlinebörse einen individuellen Service: Ein fester Ansprechpartner unterstützt in allen Belangen.

TRADUS PRO bietet folgende neue Funktionen:

1. Einfache Integration und Erstellung von Anzeigen

Neben der manuellen Eingabe können Händler zur automatisierten Erstellung neuer Anzeigen CSV-Dateien nutzen. Auf diese Weise können Fahrzeugdaten automatisiert hochgeladen werden, so dass Fahrzeugspezifikationen nicht mühsam händisch ins System eingepflegt werden müssen.

Außerdem können Anzeigen dank neuer Schnittstellen zu anderen Systemen nun auch mit wenigen Klicks auf die TRADUS-Plattform integriert werden. Aktuell verfügt TRADUS über vier Schnittstellen zu anderen Verwaltungssystemen (Hexon, AutoDo, Webmobile24, TwoSales).

2. Neue Analysen und Verkaufsstatistiken

TRADUS PRO stellt zahlreiche Analysen und Statistiken zur Verfügung und vermittelt damit einen Überblick über die Verkaufsperformance. Händler sehen auf einen Blick, welche Fahrzeuge und Anzeigen am besten performen und die meisten Anfragen generieren. Sämtliche Kontaktaufnahmen sind übersichtlich dargestellt. Zudem erfahren Händler, wie sich das Interesse über die Monate entwickelt, aus welchem Land die Interessenten stammen und über welchen Kanal die Kontaktaufnahme erfolgte.

3. Intuitive Nutzung und automatisierte Zahlungsläufe

Die Nutzeroberfläche von TRADUS PRO wurde intuitiv gestaltet und die Navigation ist selbsterklärend. So finden sich Händler sofort auf der Plattform zurecht. Auch der Bezahlvorgang wurde vereinfacht und kann automatisiert veranlasst werden.

Über TRADUS

TRADUS ist ein globaler Online-Marktplatz für gebrauchte Nutzfahrzeuge und schwere Maschinen. 2017 gelauncht, verfolgt TRADUS das Ziel, den internationalen Handel mit gebrauchten Nutzfahrzeugen mittels intelligenter Daten und Technologien disruptiv zu verändern, um eine einfachere und transparentere Handels-Experience zu ermöglichen. Die Online-Kleinanzeigenplattform bringt Käufer und Verkäufer aus über 40 Ländern zusammen. Verkäufer erreichen eine validierte Käuferbasis in ganz Europa und darüber hinaus. Käufer können mit einfacher Navigation und einer datengesteuerten Preisbewertungen auf ein umfassendes, breites Portfolio internationaler Angebote zugreifen.

TRADUS ist einer der führenden Marktplätze für Nutzfahrzeuge und -maschinen in den Bereichen Transport, Landwirtschaft und Bau.

TRADUS.com ist der erste Onlinemarktplatz, der im Bereich kommerzieller Fahrzeuge 100 Prozent Preistransparenz bietet: Ein völlig neuer, frischer und disruptiver Ansatz im bisher unübersichtlichen Nutzfahrzeug- und Gebrauchtmarkt. Das datengetriebene Unternehmen berechnet den ungefähren Marktpreis (TRADUS-Marktwert) für gelistete Nutzfahrzeuge auf Grundlage einer großen Datenbank an Informationen und Parametern (z.B. Kilometerstand, Herkunftsland, Baujahr, Betriebsstunden, Herkunft, Motorleistung, etc). So können Nutzer auf einer übersichtlichen Preisskala leicht nachvollziehen, ob der Listenpreis „großartig“, „gut“, „fair“, „hoch“ oder „überteuert“ ist. Verkäufer profitieren durch Preis-Benchmarks und können ihre Preisstrategie entsprechend anpassen. Der dem TRADUS Market Value Tool (TMV) zugrunde liegende komplexe und intelligente Algorithmus ist eine Eigenentwicklung der TRADUS Data Scientists.

Mit nur wenigen Klicks finden Käufer auf TRADUS aus einer umfangreichen, globalen Auswahl die für sie passenden Nutzfahrzeuge zum günstigsten Preis. Praktische Suchfilter und eine intuitive Navigation vereinfachen die Suche. Eine interaktive Karte zeigt, wo das Fahrzeug steht, und ermöglicht, den Standort des Verkäufers leicht zu identifizieren – ob direkt um die Ecke oder im Ausland.

TRADUS ist Teil des Unternehmensportfolios der OLX Group. Die OLX Gruppe ist die führende Online-Marktplatzplattform in aufstrebenden Märkten. Sie vereint 19 Marktplätzen und mehr als 350 Millionen Käufer unter ihrem Dach. Das Unternehmen ist in über 40 Märkten auf fünf Kontinenten tätig und ist in einigen der weltweit größten Schwellenländer wie Russland, Indien oder Brasilien die Nummer 1.

