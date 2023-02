Fanartikel der Kansas City Chiefs

Jetzt alle Fanartikel vom Super Bowl Sieger Kansas City Chiefs

Am Sonntag, den 12. Februar 2023 haben die Kansas City Chiefs in Glendale Arizona den Super Bowl LVII (57) gegen die Philadelphia Eagles mit 38:35 gewonnen. Das superspannende Spiel wurde erst in den letzten Sekunden durch ein Fieldgoal entschieden.

Beide Teams wurde durch herausragende Quarterbacks angeführt, die Eagles durch Jalen Hurts und die Chiefs durch Patrick Mahomes. Mahomes verletzte sich kurz vor der Halbzeit am bereits zuvor lädierten Knöchel, biß auf die Zähne und führte seine Chiefs zu deren dritten Super Bowl Sieg. Für Mahomes war dies bereits sein zweiter Super Bowl Titel und nach der Partie wurde er zum Super Bowl MVP (Most Valuable Player) geehrt. Davor wurde er bereits zum NFL MVP der gesamten Saison ausgezeichnet.

Jetzt sind alle Fanartikel der aktuellen Super Bowl Champions bei amfoo.de/sb23 erhältlich. Da gibt es alles, was ein Chiefs Fan Herz höher schlagen lässt, Trikots, Shirts, Hoodies, Caps und vieles mehr. Natürlich nicht nur von Mahomes sondern auch von seinem bevorzugten Passempfänger, Tight End Travis Kelce und von vielen anderen Chiefs Spielern. Außerdem gibt es bei Amfoo auch begehrte Sammlerstücke, Helme, Trikots und Bilder mit Originalautogrammen und vieles mehr. Dieser Sieg hat für Deutschland eine ganz besondere Bedeutung, denn jetzt kommt der amtierende Super Bowl Champion in diesem Jahr nach Deutschland, um ein regulären NFL-Spiel auszutragen. Der Super Bowl Sieger wurde bereits im Januar als „designated team“ neben den New England Patriots für die beiden Spiele in Deutschland angekündigt. Ein Grund mehr, sich jetzt mit den aktuellen Fanartikeln der Kansas City Chiefs einzudecken.

Aber natürlich gibt es bei Amfoo auch die Fanartikel der Philadelphia Englands, New England Patriots und aller anderen der insgesamt 32 NFL-Teams. Da finden auch die Fans der anderen Teams wie den Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Miami Dolphins, San Francisco 49ers, Tampa Bay Buccaneers, Seattle Seahawks, Green Bay Packers und Dallas Cowboys ihre Lieblingsartikel. Nur bei Amfoo gibt es die beste Auswahl der größten und wichtigsten American Football Shops bequem auf einer Seite zusammengefasst. Und gerade nach der Saison gibt es immer wieder zahlreiche Schnäppchen bevor die neuen Kollektionen aufgelegt werden, da lohnt sich das Onlineshoppen jetzt besonders.

Amfoo.de, alles für American – Football. Hier finden NFL Fans alle Artikel ihres Lieblingsteams. Für aktive Spieler und Neueinsteiger haben wir die besten und wichtigsten Produkte für die Ausrüstung, zusammengestellt. Helme, Facemasks und Shields / Visiere, Schulterpolster / Shoulderpads, Schützer für Ellenbogen, Unterarme, Handgelenke und Knie, die wichtigen Mundschutze / Mouthpieces, Handshuhe, Trikots, Hosen, Knieschoner und Orthesen, Schuhe / Cleats und die wichtige Kompressionswäsche, alles wird bei uns vorgestellt, erklärt und die besten Produkte angezeigt.

Für Vereine und Trainer bieten wir Bälle, Zubehör und das perfekte Trainingsequipment.

Dazu kommen alle American Football Filme mit kurzen Beschreibungen und alle Bücher, Sachbücher für Historie, Taktik, Regeln und Statistiken, Romane und mehr. Und eine kostenlose Erklärung der Schiedsrichterzeichen zum Download. Was wäre American Football ohne die legendären Partys ? Egal ob Superbowl, Thanks Giving, Tailgating, GFL Spiele oder ein Livestream zu Hause, wir bieten die passende Deko, Rezepte, Originelles und Ideen.

