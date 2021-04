Festes Shampoo: Haarpflege ohne Mikroplastik

Festes Shampoo erteilt Verpackungsmüll und Mikroplastik eine Absage

Umweltfreundliche Kosmetik und bewusste Pflege kann so einfach sein, zum Beispiel durch festes Shampoo. Warum ist nachhaltige Körperpflege wichtig? Es ist keine Übertreibung: Die Weltmeere und das Festland versinken im Müll. Verpackungen türmen sich zu Bergen auf und Mikroplastik aus Kosmetika, Autoreifen und Co. bedroht ganze Ökosysteme. Würde jede und jeder einen Beitrag zur Vermeidung leisten, könnte die Welt an vielen Stellen aufatmen.

Im Badezimmer liegt ein Anfangspunkt. Statt mit Shampoo aus einer Plastikflasche lassen sich Haare mit festem Shampoo umweltbewusst pflegen. Ganz im Sinne der Zero-Waste Bewegung landet damit weniger Verpackung im Abfall. Shampoo Bars können bis zum letzten Stückchen aufgebraucht werden. Vom Flüssigshampoo landet hingegen herstellungsbedingt immer ein Rest im Abfalleimer. Es lässt sich ausrechnen: Wer komplett auf festes Shampoo umsteigt, wird damit im Schnitt sechs Standard Plastikflaschen Shampoo sparen – Jahr für Jahr. Rechnet man nun einen Haushalt mit vier Personen, wird in nur einem Jahr gleich 24 Mal Plastikmüll im Badezimmer vermieden.

Festes Shampoo: Umweltbewusste Haarpflege, die Haaren und Kopfhaut guttut

In den Köpfen vieler Menschen ist noch immer die Annahme verankert, dass ein umweltbewusstes Leben gleichbedeutend mit Verzicht ist. Mangelndes Umweltbewusstsein hat auch viel mit Gewohnheit zu tun. Konsumenten glauben mitunter, dass umweltbewusstes Verhalten kompliziert ist und einschränken kann. Sie fürchten zum Beispiel, festes Shampoo könne die eigenen Haare niemals so gut pflegen wie herkömmliche Produkte. Doch die Pflege- und Reinigungswirkung ist dieselbe. Fakt ist vielmehr, dass bedenkliche Inhaltsstoffe für gepflegtes Haar nicht zwingend erforderlich sind und unter Umständen sogar der Kopfhaut schaden können. Dass es anders und im Einklang mit dem Bestreben nach weniger Plastik geht, zeigen Marken wie Jolu. Haarseife von Jolu ist als festes Shampoo ein Pluspunkt für die Umwelt und spart nicht an wertvollen Inhaltsstoffen. Es handelt sich um zertifizierte Naturkosmetik mit dem ICADA Siegel. Wer einen genauen Blick auf die Inhaltsstoffe wirft, wird weder Mikroplastik noch Silikone finden. Stattdessen reinigen Pflanzenauszüge die Haare und natürliche Öle pflegen sie.

Jolu steht für handgefertigte und natürliche Kosmetik mit Rohstoffen aus möglichst nachhaltigem Anbau. Ganz besonderen Wert wird dabei auf die Zusammenarbeit mit den Lieferanten und Erzeugern gelegt. Denn nur durch den fairen Umgang mit Natur und Mensch können hochwertige Produkte entstehen.

