Finde deinen Lieblingsplatz – märchenhafter Urlaub in der GrimmHeimat NordHessen

Einfach sagenhaft – besondere Erlebnisse mit viel Platz und attraktiven Angeboten im Herzen Deutschlands. Szenen der weiten Mittelgebirgslandschaft, der sattgrünen Wiesenflächen und Wälder laden ein, Deutschlands märchenhafte Mitte zu entdecken und dem Alltagsstress zu entfliehen.

Unter dem Slogan “Finde deinen #Lieblingsplatz” hat die GrimmHeimat NordHessen die deutschlandweite Marketingkampagne neu aufgelegt. Die Schwerpunkte der inhouse-entwickelten Kampagne liegen auf den Themen Aktivurlaub, Erlebnisse sowie Natur- und Kulturgenuss in den vielfältigen Ferienregionen der GrimmHeimat NordHessen.

Das Herzstück der Kampagne bildet ein emotionaler Kampagnenfilm, der in Zusammenarbeit mit touristischen Partnern der Region entstanden ist: https://www.youtube.com/watch?v=CPjhL7MrQAE. Das Video verzeichnete bereits über 300.000 Videoaufrufe (Stand 17.09.2021) und erreicht täglich mehrere tausend neue Zuschauer und Zuschauerinnen. Ergänzt wird die Videovermarktung durch Social-Media-Kampagnen, Printanzeigen und Großflächenwerbung in den Ballungsräumen Rhein-Main und Rhein-Ruhr.

Der Kampagnenfilm macht deutlich, dass man nicht weit reisen muss, um romantische Burgen, märchenhafte Schlösser, zauberhafte Fachwerkstädte und eine malerische Mittelgebirgslandschaft zu entdecken. Die GrimmHeimat NordHessen wirbt mit einem gut ausgebauten und ausgedehnten Netz an Wander- und Radwegen und viel Platz zum Entspannen und Durchatmen in den sechs nordhessischen Naturparks und Hessens einzigem Nationalpark – Nationalpark Kellerwald-Edersee.

Naturabenteuer an Land und zu Wasser, historische Städte und kulturelle Highlights laden Touristen ein, auf den Spuren der Brüder Grimm die sagenhaften Orte rund um die bekannten Märchen wie “Dornröschen”, “Rapunzel” oder “Frau Holle” zu entdecken und die Region aktiv zu erkunden. Die schönsten Freizeitangebote Nordhessens können die Gäste sogar kostenlos nutzen – mit der Gästekarte MeineCardPlus. Sie ermöglicht zudem freie Fahrt mit Bussen und Bahnen des nordhessischen Verkehrsverbundes – einfach die MeineCardPlus vorzeigen und losfahren. Die Gästekarte ist im Zimmerpreis bei den teilnehmenden Gastgebern bereits inkludiert und schont somit die Urlaubskasse.

Mehr Informationen zu Lieblingsplätzen in der GrimmHeimat NordHessen: https://www.grimmheimat.de/dein-lieblingsplatz2

Bildquelle: GrimmHeimat NordHessen

– Die GrimmHeimat NordHessen ist eine von 10 hessischen Destinationen

– Zusammenschluss aus den fünf nordhessischen Landkreisen und der Stadt Kassel

– Zentrale Lage mitten in Deutschland

– Jährlich circa 10 Millionen Urlauber und 50 Millionen Tagesgäste; circa eine Million Einwohner

– Schwerpunkt: Natur- und Kulturtourismus

– Millionenschwere Investitionen in Ausbau der touristischen Infrastruktur, in Wander- und Radwege sowie in die Produktentwicklung

– www.grimmheimat.de

Kontakt

Regionalmanagement Nordhessen GmbH

Ulrike Remmers

Ständeplatz 17

34117 Kassel

+49(0) 561 970 62 17

remmers@regionnordhessen.de

https://www.grimmheimat.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.