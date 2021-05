“FINDEN – BUCHEN – ERLEBEN !”

Zukunftsträchtige digitale Technologie für Freizeitanbieter und Freizeitenthusiasten

Prackenbach, (04. Mai 2021) – Die Appventure GmbH & Co.KG geht demnächst mit seiner Freizeit App ONLINE.

Appventure, die innovative digitale Plattform für Freizeitanbieter bietet einen umfassenden Überblick über vielseitige und zahlreiche Freizeitangebote.

Freizeitanbieter haben die Möglichkeit Ihr Unternehmen professionell auf einer digitalen Plattform zu präsentieren um sich so optimal für die Zeit nach dem Lock Down in der “digitalen Welt” zu positionieren. Über einen persönlichen und sicheren Log-in Bereich haben Freizeitanbieter Ihre Buchungen stets im Auge, können Resourcen effizient planen, Inhalte managen und kurzfristig auf Anfragen reagieren. Ein Überblick über Besucherzahlen und Statistiken ist ein weiterer Mehrwert den das Dashboard von Appventure bietet.

Freizeitanbieter sind in diesen schwierigen “Corona Zeiten” auch in der Lage, proaktiv auf evtl. wiederkehrende Hygienemaßnahmen wie Terminvereinbarung, limitierte Besucherzahlen, Besucher Nachweispflicht und gezielter Nachverfolgung zu reagieren.

Natürlich entspricht Appventure den gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutz-grundverordnung ( DSGVO ).

Mit der Appventure App können User bequem Freizeitaktivitäten planen, Freizeitangebote FINDEN, BUCHEN und ERLEBEN. Buchungen können sicher, sorglos und kontaktlos über Paypal, Kreditkarte direkt online bezahlt werden. Eine integrierte Navigation führt die User schnell und zuverlässig zum gebuchten Ziel und zeigt weitere passende Freizeitangebote in der Nähe an.

Demnächst geht die Appventure App, geeignet für alle Android und Apple Geräte, ONLINE.

Appventure Gründer & Geschäftsführer Stephan Wühr erklärt:

“Auffindbarkeit, Erreichbarkeit, Zugänglichkeit, Mobilität, Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit sind das A und O für moderne Freizeitanbieter und Freizeitenthusiasten, und wir stehen erst am Anfang dieser Möglichkeiten. Die App soll Nutzern die Möglichkeit bieten, Freizeitangebote zu entdecken und Ausflugstouren, Tickets für Attraktionen und Freizeiterlebnisse zu buchen. Bei der Entwicklung haben wir eng mit Freizeitanbietern und Experten aus der Tourismusbranche zusammengearbeitet um die Appventure APP benutzerfreundlich und optimal zu gestalten. Mit ansprechenden Anwendungen, die einfach zu bedienen sind, können wir den Usern ein tolles Nutzererlebnis bieten und somit gewährleisten, ein innovatives Cockpit sowohl für Freizeitanbieter als auch User bereit zu stellen.

Weitere Information finden Sie unter: www.myappventure.de

Die Appventure GmbH & Co. KG, ein Start-up Unternehmen aus dem Bayerischen Wald wurde im Juni 2020 von Stephan Wühr und einem regionalen Investor gegründet. Appventure entwickelt eine innovative digitale Plattform für die Freizeit- und Tourismusbranche. Als Cockpit für Freizeitanbieter und Freizeitenthusiasten dient die als Service bereitgestellte Software (SaaS), die vielseitigen und zahlreichen Freizeitangebote auf einer Plattform abzubilden. Appventure hilft Freizeitanbietern bei der Herausforderung, Ihr Angebot bestmöglich und effizient in der “digitalen Welt” zu positionieren und bietet Nutzern die Möglichkeit, Freizeitangebote einfach zu FINDEN, zu BUCHEN und zu ERLEBEN.

