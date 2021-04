Fördermöglichkeiten Heizungsanlage

Wo erhalte ich welche Zuschüsse?

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert bereits seit einigen Jahren effiziente Technologien, die auf Basis erneuerbarer Energien den Gebäudebereich mit Wärme oder Kälte versorgen. Jedoch gibt es für Verbraucher und Antragssteller seit 2021 eine wichtige Neuerung. Denn das ursprüngliche Förderprogramm “Heizen mit Erneuerbaren Energien” wurde Ende 2020 eingestellt und durch die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ersetzt.

Die neue Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) – Was ist neu?

Mit der “Bundesförderung für effiziente Gebäude” (BEG) wurde die energetische Gebäudeförderung in Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 neu aufgestellt und weiterentwickelt. Mit der neuen Förderungsstruktur sollen künftig stärkere Anreize für Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien gesetzt werden.

Eine wichtige Erweiterung der Förderung ist, dass man zukünftig sowohl Zuschüsse als auch Kredite beantragen kann. Zugleich ist es einfacher geworden Anträge zu stellen, da der bürokratische Aufwand reduziert wurde.

Unter der BEG wurden die bisher gültigen vier Förderprogramme zusammengeführt:

1. CO2-Gebäudesanierung (EBS)

2. Marktanreizprogramm (MAP)

3. Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE)

4. Heizungsoptimierungsprogramm (HZO)

Zukünftig wird also ein Antrag ausreichen, um sämtliche Förderangebote nutzen zu können.

In Bezug auf Heizungsoptimierungsprojekte gibt es dennoch weiterhin einige Fragen, die eine Antragsstellung betreffen. Ein paar wichtige möchten wir hier in diesem Beitrag klären. Näheres unter: https://www.heliosys.de/foerdermoeglichkeiten

