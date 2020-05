FREIE EXPERTENBERATUNG LIFE CYCLE MANAGEMENT IN 3 KLICKS

CHANGE-, RISIKO- & OBSOLESZENZMANAGEMENT DIGITAL

AMSYS hat sich auf die Umsetzung von kundenorientierten Web-Meetings spezialisiert und digitalisiert das etablierte Beratungsangebot zu Obsoleszenz-, Abkündigungs-, Konfigurations-, Änderungs-, Risiko- und Life Cycle Management. Mit intelligenten Softwareentwicklungen und cleveren Ideen hat AMSYS nicht nur die erste Phase der Corona-Krise überstanden, sondern sich auch auf schnell umsetzbare Lösungen konzentriert. Interessenten und Kunden können mit 3 Klicks Expertenberatungen ohne weitere Kontaktaufnahme kostenlos buchen und anschliessend digital durchführen.

Aufgrund der aktuellen Situation entsteht die Notwendigkeit von sofort buchbaren digitalen Web-Meetings ohne lange Terminabstimmung. Es werden schnelle Hilfe bei konkreten Problemen, ausführliche Gespräche bei komplexeren Herausforderungen und Lösungswege mit Tools und Software zu Life Cycle-, Obsoleszenz-, Risiko-, Konfigurations- und Change-Management angeboten. Interessenten können über eine Visualisierung der Kalender der Experten den benötigten Service wählen und kostenlos buchen. So integrieren die Spezialisten aus den Bereichen Beratung, Software-Entwicklung, Datenbanken und Projektleitung umfassende und kompetente Dienstleistungen mit den sich ständig verändernden Terminkalendern. Als Ziel formuliert AMSYS “von der Beratung über die Entwicklung bis zur Durchführung, Lösungen und Systeme zusammenzuführen, um für den Kunden schnell anwendbare Hilfe zu digitalisieren”.

Termin vereinbaren unter: https://www.am-sys.com/web-meeting-buchen/

Weitere Dienstleistungen unter: https://www.am-sys.com/dienstleistungen/

Die AMSYS GmbH mit Sitz in Planegg bei München entwickelt, implementiert und digitalisiert seit 2014 anwendbare Lösungen, Prozesse und Applikationen für perfektes Obsoleszenz-, Abkündigungs-, Konfigurations-, Änderungs-, Risiko- und Life Cycle Management. Highlight ist der Life Cycle Management (LCM) Client, ein individualisierbares Tool, smartPCN, VDMA 24903 und IEC 62402-konform.

AMSYS ist offizieller Businesspartner der COGD (Component Obsolescence Group Deutschland e.V.), “Endorsed Trainer” des IIOM (International Institute of Obsolescence Management), Deutscher Sprecher für Normenüberarbeitung in Zuverlässigkeitsthemen der IEC (Internationale Elektrotechnische Kommission), leitet Arbeitsgruppen beim VDI (Verein Deutscher Ingenieure), Mitverfasser von Einheitsblättern des VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau), Partner des Institutes of Process Excellence, Co-Autor des Fachbuchs “Strategies to the Prediction, Mitigation and Management of Product Obsolescence” und zudem Entwickler & Hoster vom größten Austauschportal von Verkehrsbetrieben in Europa ( https://www.obsolescence-management.net).

