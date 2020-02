Geiger Netzbau GmbH setzt beim Leitungsbau auf Maschinen und Werkzeuge von GF Piping Systems

Rohrleitungsspezialist liefert notwendiges Fachwissen zum Umgang gleich mit

Aufgrund des steigenden Bedarfs an gut ausgebauten Energienetzen in Deutschland hat sich die Geiger Netzbau GmbH neu ausgerichtet und verstärkt das Engagement im Marktsegment „Bau von Gas- und Wasserversorgungs- sowie -verteilleitungen“. Für die sichere Anwendung der dafür benötigten Maschinen und Werkzeuge zum Schweißen und Verlegen von druckbeaufschlagten, erdverlegten Rohrleitungen aus Polyethylen nahmen die Mitarbeiter des Unternehmens an einer Zweitagesschulung des Herstellers der Produkte GF Piping Systems Deutschland (GFPS) teil.

Herausforderung der Zukunft: Sicherstellung eines flächendeckenden Energienetzes

Insbesondere durch die Energiewende nehmen die Anforderungen an die heutige Energieversorgung und damit auch an moderne Energieleitungen und Verteilernetze stetig zu. Bei Geiger Netzbau reicht das Leistungsspektrum vom Leitungstiefbau sowie der Kabel- und Leerrohrverlegung über die Freileitungs- und Kabelmontage bis hin zur Errichtung von Elektroschaltanlagen bis 20 Kilovolt. Zukünftig möchte das Unternehmen stärker im Bereich Energieleitungsbau aktiv werden und Netzbau-Kunden mit einem spezialisierten Team betreuen. Im Rahmen der Neuausrichtung entschieden sich die zuständigen Mitarbeiter nach einer gemeinsamen Bedarfsanalyse für Maschinen und Werkzeuge von GF Piping Systems. Zur Qualitätssicherung ermöglichen die CNC Stumpfschweißmaschinen und Elektroschweißgeräte des Rohrleitungsspezialisten mithilfe von Protokollierung die vollständige Dokumentation von Schweißverbindungen – das schafft Sicherheit und Vertrauen. Außerdem schätzt der Leiter der Niederlassung Mindelheim Werner Mayer aus Erfahrung bereits seit Jahren die Qualität von GFPS – insbesondere die Zuverlässigkeit der Ansprechpartner und der Produkte. „Neben der Maschinen- und Werkzeug-Qualität war für uns auch die Kompetenz der Ansprechpartner sowie der regelmäßige persönliche Kontakt ausschlaggebend. In der Zusammenarbeit mit GF Piping Systems haben wir bereits in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen gemacht“, erklärt Werner Mayer.

Rat und Tat aus einer Hand

Zusätzlich gab es für die Mitarbeiter von Geiger Netzbau eine Zweitagesschulung zum Umgang mit den Produkten. Genau auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt lag der Schwerpunkt der Veranstaltung auf dem sicheren Umgang mit der Verbindungstechnik im Bereich Heizwendel- sowie Stumpfschweißen. Die Anwendung des ELGEF Plus Systems aus PE100 mit Muffen, Formteilen und Schellen sowie der Gebrauch von MSA- Schweißgeräten, CNC Stumpfschweißmaschinen und Montagehilfsmitteln in Anlehnung an die DVS-Richtlinien vermittelte der Rohrleitungsspezialist in Theorie und Praxis. Nach erfolgreicher Schulung folgte die Übergabe der Teilnehmerzertifikate durch den Schulungsleiter und zuständigen technischen Berater Wolfgang Kustermann. „Für uns ist es wichtig, nicht nur passende Produkte, sondern auch das richtige Fachwissen zum Umgang mit den Geräten gleich mit zu liefern – also eine Komplettbetreuung aus einer Hand.“

GF Piping Systems ist der weltweite Experte für den sicheren und zuverlässigen Transport von Wasser, Chemikalien und Gas. Kunden in mehr als 100 Ländern nutzen die Lösungen des Unternehmens, um sicher, effizient und kostengünstig zu arbeiten. GF Piping Systems ist spezialisiert auf wartungsfreie und langlebige Rohrleitungssysteme aus Kunststoff mit einem Portfolio von mehr als 60 000 Produkten. Die Spezialisten des Unternehmens sind in 34 Ländern vor Ort und unterstützen in allen Phasen eines Projektes – von der Planung bis zur Inbetriebnahme. GF Piping Systems ist eine Division der Georg Fischer AG, die 1802 gegründet wurde und ihren Hauptsitz in Schaffhausen in der Schweiz hat. GF Piping Systems ist in einer Vielzahl von Märkten aktiv und erzielt mit 6852 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 1,821 Milliarden Schweizer Franken (2018).

