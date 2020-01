GfK und Saba Software gewinnen Gold bei den Learning Technologies Awards

Learning Team der GfK gelingt mit Saba Steigerung des Mitarbeiter-Engagements

München, 14. Januar 2019 – Saba Software freut sich gemeinsam mit seinem Kunden GfK über den Gold Award als Team des Jahres für Lernsysteme bei den Learning Technologies Awards in London. Die renommierte Auszeichnung würdigt Teams, die unter Einsatz von modernen Lerntechnologien einen positiven Wandel in ihrem Unternehmen bewirkt haben.

Die GfK ist mit rund 9.000 Mitarbeitern in über 60 Ländern eines der größten Marktforschungsunternehmen weltweit. In einem sehr herausfordernden und sich kontinuierlich verändernden Markt besteht immer Bedarf daran, dass alle Mitarbeiter weltweit eine gemeinsame „Geschäftssprache“ sprechen. Das Learning-Team der GfK erkannte frühzeitig, dass konsistentes, globales Lernen wichtig ist, um so die KollegInnen bei signifikanten geschäftlichen Transformationsprozessen zu unterstützen und eine bestmögliche Handlungs- und Vertrauensbasis zu entwickeln.

Saba Cloud ermöglicht GfK einen erfolgreichen Unternehmenswandel

Durch den Einsatz der Saba Cloud-Plattform hat das Team mit den sechs Lernspezialisten der GfK das Unternehmen global durch einen umfangreichen Unternehmenswandel hindurch unterstützt. Lerninhalte wurden speziell mit, von und für die GfK entwickelt. Unter Einbeziehung des Marketingteams, der Vertriebsmitarbeiter und einer Auswahl von Endkunden setzte das Marktforschungsunternehmen seine Mitarbeiter als Content-Entwickler und -prüfer ein. Das Ergebnis ist eine individuelle, benutzerfreundlichere und adäquatere Lernerfahrung. Unternehmensweit stellen nun alle Teams den Kunden in den Mittelpunkt ihres ganzheitlichen Handelns und nutzen eine gemeinsame Geschäftssprache.

Die Jury für die Kategorie „Lerntechnologien 2019“ der Learning Technologies Awards bewertet das Projekt wie folgt: „Das relativ kleine Learning & Development-Team der GfK hat in einem großen Unternehmen einen entscheidenden strategischen Wandel vollzogen. Die Jury ist nicht nur von dem beeindruckt, was sie als Gruppe erreicht haben, sondern auch von der Zusammensetzung des Teams und dem klaren Beitrag jedes einzelnen Mitglieds zum Erfolg.“

Mitarbeitern eine außergewöhnliche Learning Experience bieten

„Unser weltweites L&D-Team ist klar auf die Strategie des Unternehmens ausgerichtet, aber wir wollten uns nicht auf Business-as-Usual konzentrieren. Wir wollten den Mitarbeitern etwas bieten, das sie noch nie zuvor hatten. Etwas, das sie begeistert.“, so Jason Flynn, Global Head of Learning bei GfK. „Ich bin sehr stolz auf das, was das Team erreicht hat. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für ihre harte Arbeit.“

„Die GfK ist bereits seit einem Jahrzehnt Kunde von Saba und es war für uns ein tolles Erlebnis, ein Teil ihrer aufregenden Reise zu sein: Aus unternehmerischer Sicht vom lokalen zum globalen Player aufzusteigen, parallel dazu die Entwicklung der unterstützenden L&D-Strategie und Tools zu steuern – ein großes Lob an das gesamte GfK-Team für diesen wohlverdienten Erfolg.“, kommentiert Christian Förg, General Manager EMEA bei Saba.

Saba ist vom 28. bis 30. Januar 2020 auf der LEARNTEC, Europas führender Messe für digitales Lernen, in Karlsruhe. Den Stand von Saba finden Sie in Halle 1 / Stand D60.

Saba ist der festen Überzeugung, dass jedes Unternehmen ein ausgezeichneter Arbeitgeber sein kann. Egal, um welches Unternehmen es sich handelt, was es verkauft oder wer seine Kunden sind – der Erfolg beginnt bei den Mitarbeitern. Um in einer diversen, mobilen und sozialen Welt erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen ihren Mitarbeitern eine vernetzte und persönliche Candidate und Employee Experience bieten. Erfolgreiche Unternehmen setzen dabei auf Saba. Saba vereint persönliche Erfahrungen mit intelligenten Technologien, um jedem Mitarbeiter eine perfekt auf ihn zugeschnittene Employee Experience zu bieten. Mit leistungsstarken Tools, die übersichtliche Analysen und Einblicke vermitteln, beeinflussen Führungskräfte den Geschäftserfolg maßgeblich. Mit Saba gewinnen Unternehmen die für sie richtigen Talente, ermöglichen ein auf Mitarbeiter maßgeschneidertes Wachstum und schaffen eine Unternehmenskultur, die Talente individuell fördert. Unsere Botschaft an Mitarbeiter und Teams lautet: Nutzen Sie Ihre Stärken. Leben Sie Ihre Vision. Nehmen Sie es persönlich. Work like you. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.saba.com/de

