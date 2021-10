GITEX, Dubai: Messe-Besucher sprechen auf Knopfdruck 70 Sprachen

Besucher der Technologie-Messe GITEX in Dubai können auf Knopfdruck 70 Sprachen sprechen. Denn Vasco Electronics präsentiert dort seinen neuesten Sprachübersetzer, Vasco Translator M3. Das smarte kleine Gerät erkennt und übersetzt mehr als 70 Sprachen, wobei im Unterschied zu anderen Lösungen keinerlei Folgekosten anfallen. Das Geheimnis: Vasco Translator M3 enthält eine unbeschränkt kostenlose Mobilverbindung. So ermöglicht das Gerät lebenslang an fast jedem Ort der Welt kostenlose Übersetzungen – auch in den Messehallen des Dubai World Trade Center.

Die jährliche GITEX ist eine internationale Technologie Schau der Superlative. Unter den Ausstellern sind Tech Konzerne wie Microsoft oder Dell genauso zu finden wie hoch innovative Start-ups. Die diesjährige Ausgabe der Messe dreht sich insbesondere um die Themen künstliche Intelligenz, 5G, Cloud, Big Data, Cyber-Sicherheit, Blockchain und Quanten-Computing. Seit der ersten Veranstaltung 1981 ist die GITEX stetig gewachsen und hat durch wegweisende Produktpräsentationen von sich reden gemacht. 2020 nahmen trotz Einschränkungen durch die Pandemie über 1200 Aussteller aus aller Welt an der GITEX teil.

Vasco Translator M3 übersetzt Spracheingaben, Texte und Fotos. Das Gerät wurde bereits kurz nach Erscheinen mit dem renommierten Red Dot Award 2021 für exzellentes Produktdesign ausgezeichnet. Besucher der GITEX können den Übersetzer bei Vasco Electronics an Stand H4-B25 testen und in Aktion erleben. Die Messe läuft noch bis zum 21. Oktober. Bis dahin bietet der Hersteller das Gerät zum vergünstigten Messepreis an. Weitere Informationen und Details zu Vasco Translator M3 finden Sie unter https://vasco-electronics.de/

Vasco Electronics ist seit über 10 Jahren auf intelligente Sprachübersetzer spezialisiert. CEO Maciej Góralski gründete das Unternehmen 2008, nachdem er als Rettungssanitäter erfahren hatte, wie lebenswichtig sprachliches Verständnis sein kann. Sein Ziel war es, Geräte zu entwickeln, die Sprachbarrieren möglichst einfach überwinden. Heute gelten Übersetzer von Vasco Electronics als die besten am Markt und sind auf der ganzen Welt im täglichen Einsatz, bei Rettungskräften genauso wie in Unternehmen und auf Messen.

