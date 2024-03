Glatz Sonnenschirme und Ampelschirme

Innovativ und praktisch: Warum Sie sich für einen Glatz Sonnenschirm oder Ampelschirm entscheiden sollten

Wenn es um Sonnenschirme oder Ampelschirme geht, gibt es eine Vielzahl von Optionen auf dem Markt. Doch unter all den verschiedenen Varianten sticht ein Hersteller besonders hervor: Glatz Sonnenschirme. Diese zeichnen sich nicht nur durch ihre hochwertige Verarbeitung aus, sondern auch durch ihre enorme Vielfalt an Modellen und Farbvarianten.

Ein besonderes Merkmal der Glatz Sonnenschirme ist die ergonomische Bedienerfreundlichkeit. Jeder Schirm kann individuell konfiguriert werden und bietet somit optimalen Komfort bei der Nutzung. Zudem verwendet Glatz UV-stabilisierte Stoffe für seine Bezüge, was einen zuverlässigen UV-Schutz von mehr als 98 Prozent gewährleistet.

Mit einem Glatz Sonnenschirm investierst du in Qualität und Langlebigkeit – denn hier wird Wert auf jedes Detail gelegt. Entdecke jetzt die vielfältige Auswahl an Glatz Sonnenschirmen und finde den perfekten Begleiter für entspannte Stunden im Schatten!

Mit einem Seitenmastschirm, auch Ampelschirm genannt, hohlen sie sich nicht nur viel Schattenplatz auf ihre Terrasse, sondern auch eine formschöne Ergonomie. Der seitlich platzierte Mast sorgt für eine grosse Schattenausbeute und ein zeitloses Design steht im Vordergrund.

Egal ob Handkurbel oder motorisierte Lösungen mit Fernbedienung – bei Glatz finden Sie immer einen Ampelschirm mit einer einfachen und qualitativ hochwertigen Bedienbarkeit. Die Marke setzt auf Innovation und jahrelange Erfahrung in der Herstellung von Freiarmschirmen.

Entscheiden sie sich ganz nach Ihrem Geschmack für die Grösse, Form und Farbe ihres individuellen Seitenmastschirms. Mit zahlreichen Zubehörteilen wie Beleuchtungssystemen oder Bodenhülsen können sie ihr Outdoor-Erlebnis noch weiter optimieren.

Im Fokus steht hierbei der Glatz Sombrano S+ Ampelschirm. Dieses innovative Produkt vereint perfekten Bedienkomfort mit maximaler Funktionalität und zeitloser Eleganz. Mit nur wenigen Kurbeldrehung lässt sich der Schirm synchron öffnen und horizontal ausrichten – ein wahrer Genuss für alle Sonnenanbeter.

Der robuste seitliche Mast sorgt dafür, dass du jederzeit einen sonnenfreien Platz zum Entspannen hast. Das hochwertige Schirmdach garantiert zuverlässigen Sonnenschutz in allen Situationen und kann mühelos bis zu 54° geneigt werden. Dank des Drehfußes mit Pedal können Sie den Glatz Sombrano S+ sogar um 360° drehen, um immer optimal vor der Sonne geschützt zu sein.

Egal wo die Sonne gerade strahlt, mit dem Sombrano S+ sind sie bestens ausgerüstet für entspannte Stunden im Freien. Rundum-Sonnenschutz wird mit diesem Bestseller zur Selbstverständlichkeit – erleben sie selbst das schrankenlose Raumgefühl und genieße stilvollen Komfort unter freiem Himmel!

Investiere in Qualität und Langlebigkeit – denn egal welches Modell sie wählen: Bei Glatz bekommen Sie stets höchste Material- und Verarbeitungsqualität. Geniessen viele Jahre lang die Freude an ihrem personalisierten Glatz Ampelschirm!

Sonnenschirme von Glatz sind die perfekte Ergänzung für Terrassen und Balkone. Die Alu-Mittelstockschirme von Glatz sind nicht nur stabil und ergonomisch, sondern auch äußerst elegant im Design. Mit ihrem zeitlosen Look passen sie sowohl zu älteren als auch zu modernen Gebäuden perfekt. Das Aluminium-Gestell ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: natureloxiert, matt weiß oder anthrazit pulverbeschichtet.

Glatz setzt bei seinen Alu-Mittelstockschirmen auf stabiles Aluminium in drei Varianten. Egal für welches Modell Sie sich entscheiden, Qualität und Langlebigkeit stehen immer im Vordergrund. Durch die sorgfältige Verarbeitung können Sie viele Jahre Freude an Ihrem Schirm haben.

Die Möglichkeiten zur Individualisierung sind vielfältig: Rund, rechteckig oder quadratisch – bestimmen Sie Größe, Form, Stofffarbe und Qualität ganz nach Ihren Wünschen. Zudem bietet Glatz ein umfangreiches Zubehörsortiment an, das perfekt auf die Alu-Mittelstockschirme abgestimmt ist – von Beleuchtung über Schutzhüllen bis hin zu Bodenbefestigungen.

Mit einem Alu-Mittelstockschirm von Glatz investierst du in hochwertige Qualität und eine stilvolle Ergänzung für deine Outdoor-Oase!

Die Firma glatz bietet ebenso ein breites Sortiment an Marktschirmen bzw. Grossschirmen für den professionellen Einsatz. Große Sonnenschirme mit modernem Design und hoher Funktionalität. Ein großer Sonnenschirm ist nicht nur ideal für große Außenflächen. Er sorgt mit einem flachen Schirmdach für eine moderne Optik, trotzt (unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften) Windgeschwindigkeiten bis zu 115 km/h und schützt zuverlässig vor Sonne und je nach Stoffqualität, Niederschlagsmenge und -dauer auch vor einem kurzen, leichten Regen. Glatz bietet gleich vier verschiedene Großschirme zur Auswahl.

Neben der Größe legt Glatz auch Wert auf formschönes Design: Eine einfache Bedienbarkeit des Schirms in zeitlosem Look steht im Vordergrund. Besonders das patentierte Öffnungsprinzip ermöglicht ein schnelles Öffnen aller Modelle im Handumdrehen. Für diejenigen, die es lieber automatisiert mögen, sind motorisierte Varianten verfügbar.

Die hohen Schließhöhen der Modelle über dem Mobiliar machen sie besonders geeignet für den Einsatz in Hotels oder Restaurants – hier kann der Schirm ohne lästiges Umstellen von Tischen geöffnet werden. Mit ihren eleganten Designs bieten die Großschirme von Glatz sowohl praktische als auch ästhetische Vorzüge.

Seit über 125 Jahren setzt Glatz Maßstäbe in Sachen Qualität und Funktionalität. Jeder einzelne Glatz Sonnenschirm wird sorgfältig handgefertigt und unterliegt strengen Qualitätskontrollen, um sicherzustellen, dass sie lange Freude an ihrem neuen Lieblingsschattenspender haben wirst.

Die Glatz Designer arbeiten unermüdlich daran, neue Trends aufzugreifen und zeitlose Klassiker neu zu interpretieren. So entstehen immer wieder einzigartige Modelle, die nicht nur funktional sind, sondern auch optisch beeindrucken.

Glatz liebt es einfach, Menschen wie sie glücklich zu machen – sei es im heimischen Garten oder am Strandurlaub. Denn schließlich geht es beim Sonnenschutz nicht nur um Schatten spendende Funktion, sondern auch um Stil und Ästhetik.

Also vertrauen sie auf unsere langjährige Expertise und lass dich von unseren exklusiven Sonnenschirmen begeistern – denn Qualität spricht für sich!

Wir von www.sonnenschirm-shop.de verfügen über jahrelange Erfahrungen mit allen Glatz Produkten. Wir sind Profis in Sachen Sonnenschirmlösungen. Gerne unterstützen wir auch Architekten und öffentliche Einrichtungen bei der Planung individueller Projekte. Frage uns einfach, wir beraten dich sehr gerne. Dies auch gerne in einem persönlichen Gespräch.

In unserem Sortiment findest du eine große Auswahl an hochwertigen Sonnenschirmen in verschiedenen Größen, Formen und Farben. Egal ob für den privaten Gebrauch im eigenen Garten oder auf der Terrasse, oder für den professionellen Einsatz in der Gastronomie – wir haben für jeden Bedarf das passende Modell.

Unsere Sonnenschirme zeichnen sich nicht nur durch ihr ästhetisches Design aus, sondern auch durch ihre hohe Funktionalität. Sie bieten zuverlässigen Schutz vor schädlicher UV-Strahlung und sorgen dafür, dass du auch bei intensiver Sonneneinstrahlung entspannt im Schatten sitzen kannst.

Dank unserer langjährigen Erfahrung im Vertrieb von Sonnenschirmen können wir dir Produkte von höchster Qualität garantieren. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Kunden zufrieden sind und stehen dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Entdecke jetzt unsere vielfältige Auswahl an Sonnenschirmen und finde das perfekte Modell für deine Bedürfnisse! Mit einem hochwertigen Sonnenschirm von uns bist du bestens gerüstet für sonnige Tage im Freien.

