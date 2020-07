Good Feeling Power® – Naturprodukt mit hohem Ballaststoffanteil

Das Naturprodukt Good Feeling Power® zeichnet sich durch einen hohen Ballaststoffanteil sowie wertvolle Beta-Glucane und seinen hochkarätigen wissenschaftlichen Hintergrund aus und wird von Experten empfohlen. Good Feeling Products ist mithilfe spezieller Maschinen und qualifizierter, wissenschaftlicher Mitarbeiter dazu in der Lage, das Originalprodukt Good Feeling Power® herzustellen. Verkauft wird es seit mittlerweile zwölf Jahren an zufriedene Kunden, die das Good Feeling Power®, welches bei Anwendern sehr großen Anklang gefunden hat, gerne weiter empfehlen.

Good Feeling Power® ist ein Zunderschwammpulver, dass von Good Feeling Products hergestellt wird. Es beinhaltet 76 Prozent Ballaststoffe und u.a. wertvolle Beta-Glucane. Außerdem ist das Pulver vegan und glutenfrei.

Das Pulver wird von Ärzten, Therapeuten, Ernährungsberatern und Fitnessexperten empfohlen. Produziert wird Good Feeling Power® innerhalb von Deutschland, vom Familienunternehmen Good Feeling Products. Die Herstellung, vom Zunderschwamm zu Good Feeling Power® , beträgt etwa 80 bis 100 Stunden und kann lediglich im Hause Good Feeling Products durchgeführt werden, da hierfür spezielle Maschinen hergestellt wurden. Die Produktion kann nur mithilfe der Expertise von wissenschaftlich qualifiziertem GFP-Personal erfolgen.

Die wissenschaftliche Leitung von Good Feeling Products unterliegt Frau Doktor Liudmila Kalitukha, die ihrerseits in das Komitee der ISMM (Kurzform für “International society of Medicinal mushrooms”) aufgenommen wurde. Es handelt sich um die Weltspitze der anerkanntesten Wissenschaftler. Zudem kooperiert Good Feeling Products mit der Hochschule am Niederrhein.

Der Zunderschwamm selbst ist ein Naturprodukt, wodurch er bei nicht richtiger Verarbeitung ebenfalls Gefahren sowie Risiken in sich birgt. Aufgrund dessen ist es wichtig, nur das Original Produkt Good Feeling Power® zu erwerben.

Good Feeling Power ®, sowie ebenfalls die weiteren Artikel des Unternehmens, werden aufgrund von persönlichen Erfahrungen verkauft. So konnten seit zwölf Jahren zufriedene Kunden ihre individuellen Erkenntnisse weiterempfehlen.

Zu den weiteren Produkten, die zunderschwamm.com von Good Feeling Products anbietet und die den GFP-Komplex® aus dem Zunderschwamm enthalten, gehören u.a. folgende Artikel: Good Feeling Power®, FOMEDENT® (Zahncreme) und Million(H)air® (Haarwuchsmittel).

Weitere Informationen finden Sie unter: www.zunderschwamm.com

Somit kann sicher gesagt werden, dass Good Feelings Products die Pilzforschung innerhalb des letzten Jahrzehnts revolutionieren konnte und Produkte herstellt, die sich auf höchsten, wissenschaftlichen Niveau bewegen.

