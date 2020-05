Grüne Wohlfühloase – Tipps für den Urlaub im heimischen Garten

Die Hände tief in der Erde vergraben und den Duft von frisch gemähtem Gras in der Nase – mehr braucht es nicht, um rundum zufrieden zu sein. So lautet das Ergebnis der Fiskars Happiness-Studie, derer zufolge regelmäßiges Gärtnern die persönliche Zufriedenheit nachhaltig steigert. Mit mehr als fünf Stunden Gartenarbeit pro Woche führen die Deutschen hier die internationale Rangliste an. Beste Voraussetzungen also, um den Urlaub in diesem Jahr im heimischen Garten zu verbringen und das ein oder andere neue Projekt anzugehen.

1. Mediterranen Kräutergarten anlegen

Für das ultimative Urlaubsfeeling im eigenen Garten kann ein mediterraner Kräutergarten sorgen. Der aromatische Duft von Thymian, Rosmarin und Lavendel weckt die Erinnerungen an den letzten Mittelmeerurlaub. Nicht nur optisch setzen die mediterranen Nutzpflanzen ein Highlight. Auch in der Küche lassen sich mit ihnen die tollsten Gerichte zaubern. Ob in Topf, Beet oder als Kräuterspirale – wer sich mit mediterranen Kräutern einen Hauch von Mittelmeer in den eigenen Garten zaubern möchte, sollte dafür einen möglichst warmen und sonnigen Standort auswählen, da die beliebten ätherischen Öle in den Blättern der Gewächse sich erst dann voll entfalten. Der Boden sollte wie in der Heimatregion auch möglichst trocken und nährstoffarm sein. Idealerweise werden die aromatischen Kräuter dekorativ mit Natursteinelementen angeordnet. Diese speichern die Wärme der Sonne und geben sie wie eine Heizung direkt an die Kräuter weiter. Ansonsten ist der mediterrane Kräutergarten relativ pflegeleicht und braucht außer ausreichend Sonne und gelegentlichem Gießen kaum Zuwendung. Einen Überblick, welche mediterranen Kräuter miteinander harmonieren und welche lieber getrennt voneinander angepflanzt werden sollten, finden Sie hier.

2. Kochen unter freiem Himmel – Trendprojekt Outdoorküche

Die frisch geernteten Kräuter direkt im Freien zubereiten – mit einer Outdoor-Küche wird das möglich. Die Freiluft-Küche im eigenen Garten ist ein Trend aus den USA, der sich in den vergangenen Jahren auch in Deutschland wachsender Beliebtheit erfreut. Aus gutem Grund, denn die Einrichtung einer zusätzlichen Küche im Außenbereich erspart nicht nur lange Wege zwischen Haus und Garten. Sie sorgt außerdem dafür, mit den Gästen auch beim Zubereiten der Speisen in Kontakt zu bleiben und den Abend gemeinsam zu genießen.

Von einfachen Lösungen mit integriertem Grill und kleiner Ablage bis hin zu ganzen Küchenzeilen – inklusive Kochfeld, Spüle und Pizzaofen – bietet sich Gartenbesitzern hier eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wie umfangreich die Ausstattung letztlich ist, hängt neben den persönlichen Kochvorlieben primär von den Platzverhältnissen vor Ort sowie dem jeweiligen Budget ab. Soll die Außenküche an einem festen Platz montiert und witterungsbeständig auch im Winter genutzt werden können? Oder bieten sich eher einzelne Module an, die sich auf Rollen flexibel umpositionieren und im Winter für die nächste Gartensaison zwischenlagern lassen? Sollen weitere Elektrogeräte oder ein Spülbecken integriert werden, spielt darüber hinaus die Strom- und Wasserversorgung für die richtige Platzwahl eine entscheidende Rolle.

So vielfältig wie die Gestaltungsmöglichkeiten, ist auch das Preisspektrum, in dem sich der Traum vom Kochen unter freiem Himmel bewegt. Wer seine Outdoorküche in Eigenregie selbst bauen möchte und auch mit wenigen Komponenten gut auskommt, wird bereits für mehrere hundert Euro fündig. Die Kosten für eine vollausgestatte Outdoorküche mit großzügigen Ausmaßen, sind hingegen in etwa mit denen einer guten Einbauküche für den Innenraum vergleichbar.

Auch Sie verbringen die heißen Sommertage gerne so lange wie möglich im Freien und möchten sich den Traum vom Kochen unter freiem Himmel erfüllen? Ihre PSD Bank Hannover hilft Ihnen dabei, diesen Traum wahrwerden zu lassen. Jetzt einfach unter (0511) 9665 – 30 einen Termin für eine persönliche Beratung vereinbaren. Damit der Sommer auch in diesem Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Seit 1872! PSD Bank Hannover e.G. – Ihr Geheimtipp.

Geheim aber oho: PSD Bank Hannover! Kunden, die uns bereits entdeckt haben, sind sehr zufrieden mit uns und unseren Dienstleistungen. Das belegt auch das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Wirtschaftsmagazins EURO, worin wieder zahlreiche Kundenstimmen eingeflossen sind. Zum achten Mal in Folge wurde die Gruppe der PSD Banken als “Beliebteste Regionalbank” ausgezeichnet.

Was uns seit 1872 so erfolgreich macht?

Wir sind anders als die anderen Banken: Wir, die PSD Bank Hannover, gehören zu der ältesten Direktbankengruppe Deutschlands und vereinen die Vorteile einer Direktbank mit denen einer Filialbank!

Die PSD Hannover eG ist eine beratende Direktbank für Privatkunden für die Regionen Hannover, Celle, Peine, Wolfsburg, Hildesheim, Stadthagen, Wunstorf, Soltau und Uelzen. Sie wurde vor mehr als 140 Jahren als Selbsthilfeeinrichtung für Mitarbeiter der Post gegründet. Von den über 56.000 Kunden sind heute viele Angestellte aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern. Ihre Aufträge werden per Telefon an 365 Tagen im Jahr entgegen. Oder sie nutzen das kostenlose Onlinebanking. Persönliche Beratungen finden im KundenCenter in Hannover-Vahrenwald oder in unserer Nanofiliale in Bückeburg statt. Anrufe werden immer persönlich beantwortet, automatische Anrufbeantwortungssysteme gibt es nicht. Der Verzicht auf ein kostenintensives Filialnetz und ein strenges Kostenmanagement im Dienste des Kunden ermöglichen es der PSD Bank, ihre Wettbewerbsvorteile in Form besonders günstiger Konditionen weiterzugeben.

Kunden der PSD Bank genießen die Vorteile einer fairen Genossenschaftsbank: Entsprechend der genossenschaftlichen Satzung werden sie mit bestmöglichen Konditionen, individuellem Service und bedarfsgerechten Angeboten gefördert. Alle Kunden und Mitglieder erhalten gleich gute Konditionen – Lockangebote mit Kleingedrucktem gibt es nicht.

Die Angebote der PSD Bank Hannover eG gehen vom flexiblen Geldanlageprodukten bis hin zu fairen Privatkrediten und Baufinanzierungen mit persönlicher Beratung und individueller Finanzierungsplanung.

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

Impressum: www.psd-hannover.de/Impressum/c413.html

Firmenkontakt

PSD Bank Hannover eG

Torsten Krieger

Jathostr. 11

30163 Hannover

0511966530

torsten.krieger@psd-hannover.de

http://www.psd-hannover.de

Pressekontakt

PSD Bank Hannover eG

Ilona Dettmering

Jathostr. 11

30163 Hannover

0511966530

unternehmenskommunikation@psd-hannover.de

http://www.psd-hannover.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.