Gute Perspektiven für kaufmännische Berufe in Hamburg

Tempo-Team Finance & Office sorgt seit 10 Jahren für qualifizierte Mitarbeiter in Unternehmen und spannende Karrierechance für Bewerber

Hamburg, 30. März 2020 – Seit dem 01.06.2010 arbeitet die Niederlassung Tempo-Team Finance & Office mit namhaften Unternehmen in Hamburg zusammen und sorgt für die passenden Mitarbeiter. Bewerber finden über den hochspezialisierten Personaldienstleister attraktive Stellen. Viele davon sind in der direkten Personalvermittlung, aber auch über den Weg der Zeitarbeit gelingt der Einstieg bei begehrten Arbeitgebern in der Hansestadt mit einer hohen Übernahmequote.

“Rund die Hälfte unserer Stellenbesetzungen erfolgen als direkte Personalvermittlung an das Unternehmen, die andere Hälfte sind zuerst als Zeitarbeit ausgeschrieben”, erklärt Susanne Rameken, die die Tempo-Team Niederlassung vor 10 Jahren aufgebaut hat und noch immer leitet. “Eine Besonderheit im Bereich der Zeitarbeit ist unsere Spezialisierung auf qualifizierte kaufmännische Berufe wie Buchhalter, Controller, Bankkaufleute oder Sachbearbeiter mit ganz spezifischen Kenntnissen. Dies spiegelt sich in einer entsprechend guten Bezahlung, auch in der Zeitarbeit sind hier Jahresgehälter von bis zu 50.000 Euro möglich, sowie langen Einsatzzeiten und einer hohen Übernahmequoten wider.”

Während in der gewerblichen Zeitarbeit, z.B. in der Produktion, Arbeitnehmer häufig in unterschiedlichen Unternehmen eingesetzt werden, bewerben sie sich bei Tempo-Team Finance & Office meist auf eine ganz spezielle Stelle oder können sich ihren Einsatzbetrieb sogar aussuchen. “In den vergangenen 10 Jahren haben wir enge Kontakte in die Hamburger Wirtschaft geknüpft und arbeiten mit vielen Unternehmen langfristig zusammen. Dadurch können wir eine Vielzahl sehr attraktiver Stellen bei begehrten Arbeitgebern anbieten”, betont Susanne Rameken mit Bezug auf ihren Leitspruch: “Unsere Kontakte für Ihre Karriere”.

Der Weg über die Zeitarbeit biete gerade für Bewerber, die nicht zu hundert Prozent die Anforderungen im Stellenprofil erfüllen, eine zusätzliche Chance. “Sie können hierdurch in Positionen gelangen, die Sie aufgrund Ihrer formalen Qualifikationen nicht ohne Weiteres bekommen hätten. In der Arbeitnehmerüberlassung folgen unsere Kundenunternehmen häufig unseren Empfehlungen, auch wenn nicht alle Einstellungskriterien erfüllt werden. Als Mitarbeiter bekommen Sie so die Möglichkeit, sich direkt über Ihre Leistungen im Unternehmen zu beweisen.” Mit Erfolg – wie zahlreiche Übernahmen am Ende der Einsatzzeit zeigen.

Die Betreuung ihrer Bewerber und Arbeitnehmer sind den Personalexperten von Tempo-Team ein besonderes Anliegen. So führen sie mit den Bewerbern vorab ein persönliches Interview, in dem sie sowohl die Eignung für bestimmte Positionen als auch die persönlichen Vorstellungen des Kandidaten erfragen. Persönliche Wünsche wie die Nähe zum Wohnort, Kinderbetreuung oder Teilzeitarbeit können dann bei der Stellenauswahl berücksichtigt werden.

Da sich dies rumspricht, hat Tempo-Team Finance & Office einen sehr guten Zugang zu qualifizierten Bewerbern. “Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig. Dass wir von aktuellen und ehemaligen Zeitarbeitnehmern so viele Empfehlungen erhalten, macht uns sehr glücklich”, erzählt Susanne Rameken. Natürlich nutzt der Personaldienstleister auch andere Wege der Kandidatenansprache und arbeitet mit der Agentur für Arbeit sowie verschiedenen Bildungsträger zusammen.

Hierdurch kann Tempo-Team Finance & Office seinen Kundenunternehmen passende Bewerber vorstellen. “Unsere Kunden profitieren von unserer großen Erfahrung und unserer Kenntnis des Hamburger Arbeitsmarkts. Wir haben eine klare Spezialisierung auf gehobene kaufmännische Positionen. Hierdurch gelingt es uns sehr qualifizierte Kandidaten zu gewinnen, die die Anforderungen der jeweiligen Positionen erfüllen”, betont Susanne Rameken die Kundenvorteile.

Zu den Kunden von Tempo-Team Finance & Office in Hamburg gehören internationale Großunternehmen ebenso wie Banken, Mittelstand und spezialisierte Kleinunternehmen. Der relativ breiten Branchenverteilung folgt jedoch immer die klare Fokussierung auf den kaufmännischen Bereich.

Aufgrund dieser Spezialisierung sieht Susanne Rameken trotz Corona-Krise positiv in die Zukunft: “Da wir keine Massenvermittlung im produzierenden Gewerbe betreiben, sondern hochqualifizierte kaufmännische Fachkräfte beschäftigen, erwarte ich weiterhin sichere Beschäftigungsmöglichkeiten und eine hohe Nachfrage für unsere Arbeitnehmer. Viele Positionen sind auch derzeit unverzichtbar und für die Arbeit im Homeoffice geeignet. Zudem sind wir sehr breit über unterschiedliche Branchen mit einer Vielzahl von Arbeitgebern vernetzt.”

Arbeiten bei Tempo-Team Finance & Office in Hamburg

Als Niederlassung des bundesweit tätigen Personaldienstleisters hat sich Tempo-Team Finance & Office in Hamburg auf die Vermittlung und Überlassung von qualifizierten Kandidaten aus dem kaufmännischen Bereich, aus dem Bank- und Versicherungswesen sowie im Rechnungswesen und Controlling spezialisiert. Der Fokus liegt auf den Berufsfelder Finance & Controlling, Kaufmännische Berufe & Assistenz, IT & Telekommunikation sowie Recht & Versicherungen.

Das Büro von Tempo-Team Finance & Office Hamburg liegt äußerst zentral nahe der Europa Passage an der Binnenalster in der Hermannstraße 14, 20095 Hamburg. Von hier aus arbeiten Susanne Rameken, Svenja Stevens, Ina Kochanski, Alina Bansleben und Olga Schlömer mit viel Engagement für ihre Bewerber, Mitarbeiter und Kundenunternehmen.

Zurzeit suchen sie insbesondere Buchhalter, Sachbearbeiter für Lohn- und Gehalt, Kundenberater im Vertriebsinnendienst sowie Bankkaufleute. Zudem sind mehrere attraktive Stellenangebote in der Kreditberatung ausgeschrieben, die auch für Quereinsteiger geeignet sind. Wer gerne für einige Zeit im Ausland arbeiten möchte, findet Verdienstmöglichkeiten als deutschsprachiger Kundenberater in Lissabon oder Porto. Auch darüber hinaus hält Tempo-Team Finance & Office in Hamburg viele spannende Job-Angebot bereit und freut sich auf motivierte Bewerber:



https://www.tempo-team.com/jobsuche.html?niederlassung=18

Weitere Informationen zu Niederlassung:

https://www.tempo-team.com/hamburg-finance.html

Tag-It: Personaldienstleistungen Hamburg, Personaldienstleister, Stellenangebote, kaufmännische Mitarbeiter, Buchhalter, Sachbearbeiter Lohn Gehalt, Kundenberater Vertriebsinnendienst, Bankkaufleute, Controller, IT, Kreditberater, Tempo-Team, Arbeitnehmerüberlassung, Zeitarbeit, Personalvermittlung

Traumjob und neue Arbeitsstelle finden mit Tempo-Team: Tempo-Team steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. In rund 45 Niederlassungen in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Offenbach am Main eine optimale und ortsnahe Betreuung von Kunden und Arbeitnehmern. Hinzu kommen zahlreiche On-Site Offices direkt beim Kunden.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die passgenaue Individual-Überlassung von Mitarbeitern im Rahmen der klassischen Arbeitnehmerüberlassung in den Bereichen Industry, Office, Finance und Engineering sowie auf die Personalvermittlung von Mitarbeitern. Ebenso steht es für die Abwicklung und Steuerung personalintensiver Großprojekte. Klassische On-Site-Management-Modelle, Outsourcing- und Master-Vendor-Lösungen sowie die Personalvermittlung bilden das umfassende Dienstleistungsportfolio von Tempo-Team.

Die Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Das Unternehmen sieht seine wichtigste Aufgabe darin, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zufrieden zu stellen – als idealer Partner in Belangen Beruf, Karriere und Personalführung, sowohl für Kandidaten, die einen neuen Job suchen, als auch für Unternehmen. Hierbei orientiert man sich an den Unternehmenswerten Wissen, Tatkraft, Menschlichkeit und legt großen Wert darauf, dass diese Ziele nur im TEAM zu erreichen sind.

Kontakt

Tempo-Team Management Holding GmbH

Marco Kogan

Herrnrainweg 5

63067 Offenbach

069 / 91 33 45 35

Fax: 069 / 91 33 45 50

pr@de.tempo-team.com

http://www.tempo-team.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.