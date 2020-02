Hochwertige Schuhe in Größe 50 für Herren beim Unternehmen schuhplus bestellen

Herrenschuhe in Größe 50 bei schuhplus überzeugen durch Qualität und Güte

Der elegante Halbschuh zum Anzug, die wärmenden Stiefel für die kalte Jahreszeit oder die trendigen Sneaker für die Freizeit: Herren mit Füßen in Größe 50 legen heute ebenfalls viel Wert darauf, modisches und abwechslungsreiches Schuhwerk zu tragen. Woran es im Handel meist fehlt, an einer breiten Auswahl an Schuhmodellen auch in Übergröße, das bietet das Unternehmen schuhplus. schuhplus hat sich darauf spezialisiert, Herren und Damen mit großen Füßen eine breite Auswahl an Schuhen zu bieten.

In vielen verschiedenen Stilen und Farben

Der eine Herr mag es klassisch, der andere steht vielleicht mehr auf sportive Schuhmode. Was es auch an Schuhen sein darf, Herren mit Schuhgröße 50 werden bei schuhplus ganz bestimmt die passenden Modelle finden. Auch bei den Farben gibt es beim Unternehmen schuhplus eine breite Auswahl, sodass es die Herrenschuhe neben Schwarz und Braun unter anderem auch in Grau oder in Dunkelblau sowie sogar in mehrfarbigen Varianten gibt.

Perfekte Innenausstattung und ausgezeichnete Verarbeitung: Herrenschuhe in Größe 50 bei schuhplus überzeugen durch Qualität und Güte

Gerade bei großen Füßen ist es wichtig, dass die Qualität der Schuhe stimmt. So sollte die Innenausstattung entsprechend fußgerecht gestaltet und vor allem weich sein. Ebenfalls wichtig: das Äußere des Schuhs. Perfekt genähte Kanten und eine robuste sowie flexible Sohle gehören daher bei den Modellen von schuhplus neben einer ausgezeichneten Innenausstattung zu den vorhandenen Ausstattungsmerkmalen. Es gibt die Herrenschuhe bei schuhplus in der Größe 50 unter anderem von Camel Active, Lloyd und Josef Seibel.

Schnelle Suche und Auswahl von Schuhen in Größe 50 über das Internet möglich

schuhplus bietet im Internet einen gut sortierten und übersichtlich aufgebauten Shop an, der eine schnelle und effiziente Suche nach Schuhmodellen in der Größe 50 möglich macht. Herren, die wenig Zeit haben, werden von der Seite des Unternehmens daher ganz bestimmt begeistert sein.

Wer viel Wert auf persönliche Beratung legt, sollte eine der drei Filialen von schuhplus besuchen

Nicht jeder möchte seine Schuhe im Internet bestellen. Wer bisher keinen Erfolg im Schuhladen um die Ecke hatte, weil es dort einfach keine passenden Schuhmodelle in der Größe 50 gibt, stattet einer der Filialen von schuhplus einen Besuch ab. Diese befinden sich am Firmenhauptsitz des Unternehmens im Landkreis Verden in Dörverden auf 1100 qm, in der Metropolregion Hamburg in Kaltenkirchen im Ohland-Park auf 600 qm und im Landkreis Cloppenburg im Saterland am c-Port auf 800 qm Verkaufsfläche. Dort stehen dann kompetente Mitarbeiter zur Verfügung, die gern zu den Schuhen beraten.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

