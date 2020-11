Hohohooo, the ADVENT CALENDER of Gütegemeinschaft Candles is back!

The highly appraised ADVENT CALENDER of RAL Gütegemeinschaft Candles will commence from the 1st of December. You”ll stand a chance to win 24 great candle-themed prizes. Candle-loving Advent and Christmas fans can take part daily via Facebook (facebook.com/kerzenguete) or Instagramm (#ralguetezeichenkerzen) from 1st to 24th of December.

Open your eyes when buying candles.

When buying candles, look out for candles with the RAL Quality Mark. RAL Candles are candles with guaranteed health protection. Candles with the RAL Quality Mark do not drip, are low in soot and smoke and are made of quality assured raw materials. Therefore candles and lights with the RAL Quality Mark do not affect health in any way. This is ensured by strict limit values which are checked regularly. For the customer this means:

Polycyclic aromatic hydrocarbons, heavy metals and sulphur, which are criticized because of their problematic properties for humans and the environment, are taboo for candles with the RAL Quality Mark.

Die Gütegemeinschaft Kerzen ist ein Interessenverband europäischer Hersteller.

Gemeinsam produzieren sie jährlich etwa 580.000 Tonnen Kerzen – das sind mehr als 50 Prozent der europäischen Gesamtproduktion. Die Europäische Gütegemeinschaft e.V. für Kerzen steht für Qualität und Fortschritt im Bereich der Kerzenherstellung.

Informationen zum RAL Gütezeichen Kerzen

Verliehen wird das Gütezeichen Kerzen von der Europäischen Gütegemeinschaft Kerzen e.V.. Der Gütezeichenstandard ist allgemein in der Branche anerkannt und wurde teilweise in die Europäische Norm 15426 übernommen. Hersteller dürfen ein Produkt nur dann mit dem RAL Gütezeichen ausloben, wenn es den strengen Anforderungen der Gütegemeinschaft Kerzen im Hinblick auf Rohstoffe, Brenndauer und -verhalten entspricht.

Die Einhaltung dieser Normen wird durch unabhängige Überprüfungen durch die Experten der DEKRA überwacht.

Das Gütezeichen Kerzen ist im Jahr 1997 vom RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. anerkannt worden. Der RAL sorgt für die Akzeptanz der Gütezeichen in allen Wirtschaftskreisen und deren regelkonformen Verwendung.

