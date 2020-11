HOME OF THE WINNERS vs. Corona

Hans Rill Management, Agentur, Promotion

Die Ausfallschäden für die Event- und Musikbranche sind immens. Jetzt ist es an der Zeit nach vorne zu blicken, für die Zukunft, die Zeit nach Corona, vorzubereiten. Deshalb investiert Künstler- / Medienmanager Hans Rill in die Premium Agentur Kuwex solitaire -Best of the Best. Sie gibt Ausnahmekünstlern und-Persönlichkeiten verschiedenster Genres ein Zuhause, akquiriert Live Gigs, Promo, Gastauftritte, Presseservice und TV-Auftritte. Unser simpler Anspruch: “Wir möchten die Besten sein!”

Handverlesene Kuwex-solitaire” Premium Künstler für Ihr Event sind:

Alessandro QuartaWeltklassegeiger aus Italien

Aneta Siegerin DSDS 2014, Platz 1 in D, A, CH

Audrey Landers Dallas Star, Siegerin US Children Award

Bella SantiagoSiegerin X-Faktor Rumänien

Cristina Ramos Top 4 Supertalent global, beste Stimme weltweit.

Daniele Daverna Latin Pop, Italo Pop, Chartplatzierungen in Italien

Dave Kaufmann King of Swing

Frank Stallone Grammy und Tony Nominierung.

Kamel Krifa Hollywoods Fitness und MMA Trainer N°1

Larry Manetti Magnum- Star, Hawaii five-0-Entertainer

Los Magicos Paraguayos Musiklegenden Ave Maria Nomorro

Näheres und Videos auf der Kuwex Website www.kuwex.com Kuwex Management

Wir machen nichts Besonderes,

das aber besonders gut.

Kuwex GmbH

Künstler- und Medien-Management, Agency, PR

Firmenkontakt

Kuwex GmbH

Hans Rill

St. Pankratius Weg 18

82269 Geltendorf

0)8206-

9638 603

kuwex@aol.com

http://www.kuwex.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.