HONOR verbindet: #LiveWithHONOR bringt Live Cooking, Workouts und eine Beatport-Party in die eigenen vier Wände

Düsseldorf, 11. Mai 2020 – Mit der Kampagne #LiveWithHONOR startet das Unternehmen HONOR in der Woche vom 11. bis zum 17. Mai 2020 eine Reihe von Livestreams, die in Zeiten von #StayHome und Social Distancing die Menschen wieder näher zusammenbringen sollen. Im Fokus steht das All-Scenario-Ecosystem des chinesischen Technikkonzerns und die neu auf dem deutschen Markt erschienenen HONOR Magic Earbuds. #LiveWithHONOR zeigt, wie Menschen dank der technischen Errungenschaften des Unternehmens in der aktuellen Lage und darüber hinaus in Kontakt bleiben und die Zeit zu Hause nutzen können.

HONOR x Beatport: #MusicInWorldOut Livestream-Session mit Vonda7 und eigenem HONOR x Beatport Song

Zum Release seiner Magic Earbuds veranstaltet HONOR in Zusammenarbeit mit dem weltweit bekannten Online-Musikdienst Beatport einen DJ-Livestream. Am 12. Mai 2020 legen von 18 bis 22 Uhr bekannte DJs aus ganz Europa auf und streamen ihre Sets auf die Geräte der Zuschauer. Den Beginn macht die Berliner DJane Vonda7. Das musikalische Finale wird von der bekannten italienischen DJane Deborah DeLuca angeführt. “Wir freuen uns sehr, bei dieser Kampagne mit HONOR zusammenzuarbeiten. Wir sind stolz darauf, mit einem Livestream einige der aufregendsten Talente der elektronischen Musikszene Europas präsentieren zu können,” sagt Ed Hill, VP Creative Services von Beatport.

Unter allen Zuschauern verlosen die DJs außerdem einige der brandneuen HONOR Magic Earbuds und präsentieren zum Ende der Session einen exklusiv für die Active Noise Cancelling-Funktion der Magic Earbuds komponierten Track.

Gebaut, um ein außergewöhnlich reines Hörerlebnis zu bieten, sind die HONOR Magic Earbuds mit einer hybriden Feed-Forward-Feedback ANC-Technologie ausgestattet, die störende Hintergrundgeräusche bis zu 32 dB effektiv reduzieren kann. Die brandneuen Ohrhörer sind außerdem mit drei MEMS-Mikrofonen (Micro-Electro-Mechanical System) auf jeder Seite ausgestattet, um die bestmögliche Gesprächsqualität zu gewährleisten. So wird eine kristallklare Kommunikation ermöglicht, die dem Gespräch von Angesicht zu Angesicht in nichts nachsteht.

Immer alles im Blick – Mit dem HONOR All-Scenario Ecosystem und Alexander Megos das Workout optimieren

Wenn es um das Thema Sport geht, streben die Menschen stets nach Höchstleistungen, innerer Balance und Fokussierung. Um dabei den Überlick zu behalten, versorgt sie das All-Scenario-Ecosystem von HONOR kontinuierlich mit Daten, hilft mit seinen Devices und Wearables stets fokussiert zu bleiben und ermöglicht so die volle Konzentration auf das sportliche Programm. Dank der Active Noise Cancelling Technologie der Magic Earbuds lenkt einen so nichts und niemand beim Sport ab – #MusicInWorldOut. Und während sich die User ganz auf ihr Training einlassen, tracken die smarten Wearables von HONOR, die MagicWatch 2 oder das Band 5, Vitaldaten und den Fortschritt des Workouts. So wird das Training individueller und effizienter als jemals zuvor.

Wie das in der Realität aussieht, zeigt der bekannte Sportkletterer Alexander Megos am Samstag, den 16. Mai 2020, anhand eines Live Workouts. Er zeigt den Teilnehmern, wie sie auch in Zeiten von #StayHome fit bleiben, ihr Training nicht vernachlässigen und fokussiert bei der Sache sind.

Bei #EatWithHONOR kommen Köche aus ganz Europa direkt in die Küchen der Fans

Dank seiner All-Scenario-Devices hält HONOR Einzug in das tägliche Leben der Menschen. Egal ob bei der Arbeit, beim Sport, oder dem abendlichen Kochen: Geräte wie die MagicWatch 2, das MagicBook 14 oder die Magic Earbuds ermöglichen fokussiert bei dem zu bleiben, was gerade wichtig ist. Und damit beim Kochen auch alles richtig läuft, bringt HONOR am 17. Mai 2020 Köche aus ganz Europa in die Küchen seiner Fans. Einige der beliebtesten Food-Artists zeigen, wie sie dank der HONOR All-Scenario-Devices smart arbeiten können und so das Beste aus ihren Gerichten herausholen. Mit von der Partie ist das Two Planets aus Berlin-Neukölln.

Alle Informationen zu den oben genannten Livestreams gibt es auf der Facebookseite von HONOR Deutschland und bei Instagram.

HONOR ist eine führende Technologiemarke für die globale Jugend. Die Marke wuchs mit der Entwicklung des mobilen Internets und wurde von den bahnbrechenden technischen Entwicklungen dieser Zeit geprägt. Dieser unerschütterliche Wille, immer am Puls der Zeit zu sein, führte zum klaren Unternehmensfokus auf Forschung und Entwicklung. HONOR nutzt alle Möglichkeiten der 5G- und KI-Ära und arbeitet daran, eine intelligente, neue Welt für die Jugend zu schaffen. Ziel ist ein intelligentes, lebendiges Ökosystem und eine inspirierende Jugendkultur. HONOR wird sich auch weiterhin von anderen Anbietern abheben, indem sie den Spaß an Innovationen, Technik und Stil lebt und eine vielfältige und offene Online-Community für ihre leidenschaftliche, wachsende Fangemeinde anbietet.

