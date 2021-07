Como, Juni 2021 – Das Hilton Lake Como liegt in einem Wohngebiet auf halbem Weg zwischen der Schweizer Grenze und dem Comer Stadtzentrum in Laufdistanz zur Seepromenade, der Villa Olmo sowie mehreren ausgedehnten Parkanlagen. Bis zur Innenstadt Comos sind es nur etwa 10 Minuten zu Fuß. Von dort aus erreichen Gäste via Fähre all die berühmten Städte rund um den Comer See. Das Hilton Lake Como garantiert mit seinem hochwertigen, eleganten Interieur einen bequemen, entspannten Aufenthalt und lädt dazu ein, die Schönheit und Stille der Region zu genießen: modernes, zeitgenössisches Design, internationale Services, Zimmer mit spektakulärem Seeblick und beste Ausstattung für einen erholsamen Komfort. In einer der beliebtesten Reisedestinationen Italiens erleben Gäste im Hilton Lake Como eine einzigartige, unvergessliche Zeit.

DIE LAGE

Das Hilton Lake Como liegt inmitten der stillen Schönheit, die der See bietet. Trotzdem sind es nur 30 Minuten bis Lugano und 50 Minuten bis Mailand.

Vom Hotel aus lässt sich die berühmte Promenade Richtung Villa Olmo überblicken, einem wichtigen kulturhistorischen Wahrzeichen der Provinz. Folgt man dem Weg in die entgegengesetzte Richtung, erreicht man zu Fuß in nur 10 Minuten das Stadtzentrum Comos. Nahe der Villa Olmo bieten Fähren und Privatboote Gelegenheit, die zahlreichen malerischen Ortschaften rings um den See herum zu entdecken.

DAS HOTEL HILTON LAKE COMO

Das Hilton Lake Como liegt in einem ruhigen Wohngebiet, einfach mit dem Auto oder dem Zug zu erreichen. Die Bahnstation Como San Giovanni befindet sich nur knapp 10 Minuten entfernt.

Das Hilton Lake Como besticht mit herrlichen Aussichten auf den See aus seinen 170 exklusiven Hotelzimmern samt 18 Suiten und der Präsidentensuite. Die Zimmer sind zeitgemäß und elegant gehalten: Die “Guest Rooms” verfügen über einen privaten Balkon und lassen durch großflächige Fenster viel natürliches Licht herein. In den “Deluxe Rooms” genießen die Gäste ihren individuellen, atemberaubenden Seeblick. Familien finden in den “Family Rooms” zusätzlichen Platz und einen extra auf sie zugeschnittenen Komfort.

In den unterschiedlichen Suiten finden sich jeweils exklusiv gestaltete “Private Lounges” mit einzigartiger Panoramaaussicht, Glasdächern und privaten Terrassen. Zahlreiche exklusive Leistungen und Services garantieren, dass jeder Aufenthalt hier ebenso außergewöhnlich wie unvergesslich bleibt.

Der eindrucksvolle Dachterrassen Infinity Pool, ein Jacuzzi sowie der Solariumbereich stehen allen Gästen offen.

DER HILTON LAKE COMO STYLE

In Sachen Stil genießt Como ikonischen Status: eine bemerkenswerte Historie und wunderbare Bauwerke sind ebenso typisch für die Region wie eine uneitle Eleganz der Leute.

Die Nähe zum See hat einen Lifestyle hervorgebracht, der auf Entschleunigung setzt und Zeit lässt, die angenehm friedliche Ruhe zu genießen. Für die Besucher ist dies eine Einladung einzutauchen in das Farbspiel der umgebenden Natur mit ihrem leuchtenden Blau und den satten Grüntönen, in eine erhabene Schlichtheit voller inspirierender Details.

Das Hilton Lake Como setzt auf eine neutrale Farbpalette und klare architektonische Linien und fügt sich so ein in diese natürliche Umgebung, während es sich gleichzeitig den urbanen Charakter Comos erhält. Die Lobby – ganz in Glas und Metall gehalten – wird vom einfallenden Sonnenlicht durchflutet und wirkt wie losgelöst von Raum und Zeit. Sie ist der ideale Platz um zu verweilen, entspannt zu Lesen oder sich zu unterhalten.

Die Zimmer stehen für eine zeitgenössische Interpretation des klassischen Como Stils mit all seinem Luxus und seiner Raffinesse. Die Farben spiegeln die des Sees und der umliegenden Natur wider. Holzparkett, Steinelemente, edle Stoffe und Teppiche perfektionieren die Inszenierung als einzigartiges Refugium.

DIE ZIMMER – EIN WAHR GEWORDENER TRAUM

Die Zimmer zeichnen sich aus durch klassische Feinsinnigkeit und einen zeitgenössischen Stil mit klaren, einfachen Linien und neutraler Farbgebung.

Primär in Weiß gehalten erstrahlen die Räume durch viel einfallendes, natürliches Licht angenehm hell. Das Interieur bleibt schlicht und doch anspruchsvoll, voller kleiner Designelemente und Details. Der perfekte Ort zum Träumen und sich verwöhnen lassen.

In den Hilton Lake Como Duplex Suites kommen die Gäste in den Genuss einer fantastischen Panoramaaussicht. Nachts lassen sich die Sterne durch die gläsernen Decken vom Bett aus beobachten. Jedes der 170 Zimmer bietet höchsten Komfort für einen entspannten Aufenthalt – ein wahrgewordener Traum.

DIE TERRAZZA 241

Hoch über dem Comer See bietet eine Rooftop Bar einen weiteren besonderen Ort zum Träumen, Nachdenken und Entwickeln von neuen Ideen: die Terrazza 241. Hier kann man sich wunderbar unter die Leute mischen oder entspannt den Abend ausklingen lassen. Angeboten werden die besten Spezialitäten Italiens in Form von Drinks, Finger Food und kleinen Tastings – frisch und innovativ – serviert. Spitzen Bartender kümmern sich um die Gäste, bieten anspruchsvolle Kompositionen und eine erlesene Auswahl an verschiedenen Craft-Beers, Weinen und Champagnern.

Das Food-Konzept der TERRAZZA 241 setzt auf Sharing Menues mit leichten Portionen und ermöglicht dadurch in den Genuss vieler verschiedener Gerichte zu kommen; Rohkost, gekochte Spezialitäten, Fleisch, Fisch oder vegetarische Kompositionen begleitet von einem Signature Drink oder einem Glas Wein. Für alle, die nach einem ganz besonderen Dining-Erlebnis suchen.

Die Terrazza 241 ist ganztätig geöffnet und ermutigt ganz gezielt zur geistigen Auseinandersetzung mit der Welt und sich selbst….

KOMFORT & ENTSPANNUNG

DACHTERRASSENPOOL

Buchstäblich eintauchen in die atemberaubende Aussicht lässt sich im Dachterrassenpool, dem perfekten Ort zum Entspannen. Der Hilton Lake Como Infinity Pool ist das Hide-Away mit urbanem Touch. Über den Dächern der Stadt zu schwimmen, einen Drink oder kleinen Snack auf der Liege zu genießen oder im Solariumbereich zu entspannen.

EFOREA Spa & Health Club

Der EFOREA Spa & Health Club ist ein Konzept-Spa und Bestandteil der weltweiten Hilton Gruppe. Er wurde geschaffen, um dem wachsenden Interesse an einem gesunden Lebensstil zu entsprechen. Das EFOREA Spa bietet besondere Wellness Angebote wie die Signature-Treatments Escape und Journey, die helfen sich frisch, regeneriert und voller Energie zu fühlen.

In ruhiger, freundlicher Atmosphäre sind die Gäste eingeladen zu Finnischer Sauna, Türkischem Bad, Hydro- oder Farbtherapie, ins Frigidarium oder einfach nur zum Entspannen im Ruheraum. Das Spa-Menu bietet vielfältige und innovative Behandlungen für Gesicht, Körper und Geist.

Im Sportraum stehen Personal Trainer und Fitness Coaches bereit, die beim Workout und dem Erreichen persönlicher Fitnesszielen unterstützen. Hierzu werden zahlreiche Programme und Sportdisziplinen angeboten.

MEETINGS UND EVENTS

Im Hilton Lake Como finden sich attraktive Meeting-Optionen für bis zu 300 Gäste in sechs verschiedenen Räumlichkeiten von 50 m² bis 234 m² und einer Gesamtfläche 333 m². Sie wurden entworfen für maximalen Komfort und Funktionalität, sind hell und großzügig gestaltet und ausgestattet mit kostenlosem Wi-Fi und modernstem Konferenzequipment.

Die Meetingräume sind für nahezu jede Art von Event mit bis zu 240 Gästen geeignet. Für eine unvergessliche und erfolgreiche Umsetzung steht jederzeit ein engagiertes Hilton Team bereit und hilft bei der Planung wie Durchführung.

Einen besonderen Höhepunkt stellt der Hilton Lake Como Ballroom dar, der auf 234 m² eine säulenlose, lichtdurchflutete Innenfläche sowie 200 m² Terrasse bietet. Die ideale Location für Gala Veranstaltungen, Ausstellungen, Kongresse oder exklusive Hochzeiten am See. Selbstverständlich eignet sich die Terrasse auch einzeln für Events und private Dinner in einem einzigartigen, eleganten Setting.

DER GENERAL MANAGER: ALESSIO COLAVECCHIO

Geboren in Taormina, Sizilien, verbrachte der 43 jährige Alessio Colavecchio im Rahmen seiner bemerkenswerten Karriere als Hotel Manager viele Jahre im Ausland, bevor er nach Italien zurückkehrte und die Rolle des GM im Hilton Lake Como übernahm. Seit seinem Start bei Hilton Hotels 2001 sammelte er einen Großteil seiner Erfahrungen im Bereich Food & Beverage und wurde intensiv im Hotel Management geschult. Colavecchio war von 2012 bis 2014 im Hilton Madrid Airport Hotel tätig und leitete danach für 4 Jahre als GM das Hilton Amsterdam Hotel. Seine Expertise umfasst Luxushotels (Intercontinental Amstel in Amsterdam), Stadthotels (Hilton Amsterdam) und ebenso Flughafenhotels (Hilton Madrid und Radissonblu Amsterdam Airport).

