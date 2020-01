iDTRONICs Embedded HF MIFARE RFID Reader R840

Kabellose oder Kabelgebundene Kommunikation: WiFi und Ethernet

iDTRONIC als führender Anbieter für einbettbare RFID Module hat den Embedded HF MIFARE RFID Reader R840 um die Schnittstellen WiFi und Ethernet erweitert. Die kabelgebundene Ethernet Schnittstelle dient dem direkten Datentransfer zu Endgeräten innerhalb von Industrie 4.0 Anwendungen. Die kabellose WiFi Funktion bietet eine Kommunikation für Endgeräte ohne Anschlussmöglichkeiten in IoT Umgebungen (z.B. Web- oder Email Dienste).

ETHERNET VS. WIFI

Ethernet ist eine klassische LAN-Verbindung und durch den TCP/IP Anschluss ist er bestens für die Anbindung an Computern, Laptops, industriellen Maschinen oder Produktions-Terminals geeignet. Die WiFi Funktion funktioniert kabellos und lässt sich mit nahezu allen WLAN-fähigen Endgeräten verbinden.

HF 13.56 MHz LESER FÜR EINE VIELZAHL AN TRANSPONDERN

Das R840 MIFARE Modul liest Transponder und Tags mit der RFID HF Frequenz 13.56 MHz und unterstützt den Standard ISO 14443A. Die Ethernet und WiFi Schnittstellenoption ist ausschließlich als Read Only Variante verfügbar. Es sind eindeutige UIDs auf den Tags oder Transpondern auslesbar.

EINFACHE EINRICHTUNG DANK PLUG-AND-PLAY

Der Embedded HF MIFARE RFID Reader R840 ist mit dem bewährten Plug-and-Play ausgestattet. Er eignet sich für die einfache und unkomplizierte Identifikation von Transpondern oder Tags ohne vorherige Einrichtung und Installation des Geräts.

LESEZUVERLÄSSIGKEIT & ERFOLGREICHE TAG-KOMMUNIKATION

Die integrierte Antenne des RFID OEM Modul identifiziert Chipkarten zuverlässig mit einer Lesereichweite von bis zu 8 cm. Das integrierte Relay ist ferngesteuerbar (z.B. Durchgang freischalten). Durch die Lämpchen-Funktion (grün und rot) wird dem Benutzer direkt eine erfolgreiche oder verwehrte Tag-Kommunikation angezeigt.

ANWENDUNGSBEISPIEL: MITARBEITER-AUTHENTIFIZIERUNG

Die Zugangskontrollsysteme in Unternehmen sind mittels einer Zutrittskontrolllösung effizient abwickelbar. Die Bereitstellung von Transpondern für Mitarbeiter ist in vielen Unternehmen gängig geworden. Die Transponder haben eine eindeutige UID und sind speziell auf einen Mitarbeiter des Unternehmens freigeschaltet. Der Mitarbeiter kann sich mittels dieses ID Trägers in allen Bereichen seines Unternehmens mit einem RFID Lesegerät identifizieren.

iDTRONICs LEISTUNGSMERKMALE

Die Embedded HF RFID Reader Serie R840 wird mit einem Software Entwicklungs-Kit für Windows Systeme geliefert. Der Einsatz des SDK vereinfacht die Anbindung an Ihre bestehenden Systeme.

Sie benötigen eine eigene Firmware für Ihre Anwendung?

iDTRONIC bietet auf Anfrage kundenspezifische Anpassungen an der Firmware an.

Software Development Kit: http://download.idtronic.de/Embedded/Embedded%20HF%20SDK.zip

Produktseite: https://idtronic-rfid.com/embedded-rfid-module/hf/reader-r840/

iDTRONIC Professional RFID ist einer der führenden Hersteller und Entwickler hochwertiger RFID Hardware für den Auto-ID Markt. Produkte von iDTRONIC garantieren eine schnelle und sichere Identifikation beweglicher und unbeweglicher Güter.

Angeboten werden Geräte für alle gängigen RFID Standards und die Frequenzen LF125kHz, HF13.56MHz sowie UHF865 -928 MHz.

Das Produktportfolio passt perfekt zu den Bedürfnissen von System-Integratoren.

iDTRONIC Professional RFID bietet:

Industrietaugliche RFID Systeme bestehend aus Lese- und Schreibgeräten sowie RFID Portalen

RFID Antennen für stationäre und Embedded Lesegeräte

Handheld Computer und Datenlogger mit integrierter RFID-Technologie

Embedded RFID Module und Leser

RFID Leser und Schreiber

Spezielle RFID Tags

Dank eines starken, technischen Teams für Entwicklung und Unterstützung, sind wir in der Lage hochwertige RFID-Geräte zu entwickeln und anzubieten, welche unseren Kunden folgendes garantieren:

Hohe-Leistungsfähigkeit

Zuverlässige Qualität

Schnelle Produkteinführungszeit

Exzellenter Wert

Innovatives Design

Wir sind in Ludwigshafen ansässig, nahe des internationalen Frankfurter Flughafens. Damit sind wir leicht auch für unsere internationalen Kunden erreichbar.

