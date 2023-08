Ein Dach setzt jedem Gebäude die Krone auf, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es hält selbst extremen Witterungsbedingungen stand, bietet die perfekte Basis für Solarmodule und kann ein optischer Hingucker sein. Dies gilt für gewerblich genutzte Objekte ebenso wie für private Eigenheime – allerdings nur bei erstklassiger Materialwahl und exquisiter Verarbeitung. Zwei Voraussetzungen, deren Einhaltung IG-Marktplatz 24 seinen Kunden garantiert. Doch bei ihrem weitreichenden Sortiment hochqualitativer Angebote für Dach- und Hallenausbauten lassen es die Branchenexperten nicht bewenden. Das Unternehmen aus Eberswalde bietet zugleich unverbindliche Beratung, individuelle Zuschnitte sowie die Möglichkeit der bequemen Online-Bestellung.

Individuelle Lösungen

Lagerhalle oder Produktionsgelände, Scheune oder Einfamilienhaus: Jedes Gebäude benötigt maßgeschneiderte Lösungen. Und jeder Eigentümer stellt eigene Ansprüche an Ästhetik, Nachhaltigkeit und Rohstoffe. Die Spezialisten von IG-Marktplatz 24 unterstützen ihre Kunden bei der individuell optimalen Konstruktionslösung. Mithilfe innovativer Technologien passen sie sämtliche Produkte ihrer Angebotspalette persönlichen Vorstellungen und baulichen Anforderungen an. Und die Palette der ausschließlich von namentlichen europäischen Marken hergestellten Produkte ist umfassend.

Dachbleche gibt es in weitreichenden Ausführungen. Die Premium-Qualität aller Beschichtungen aus Stahl und Aluminium, Titanzink oder Kupfer wird zum Großteil durch biotechnologische Produktionsverfahren gewährleistet. Nicht minder variabel gestalten sich die Formen, die von Trapezblechen bis zu Wellblechen in Ziegeloptik reichen.

Ebenso hochwertige Qualität weisen die Sandwichplatten aus verzinkten Metall-Außenschichten und ihrem Kern aus Schaumstoff, Styropor oder Steinwolle auf. Sie speichern Wärme, blockieren Kälte und reduzieren Geräuschkulissen. Dabei können Interessenten die Verbundplatten nicht nur in gewünschter Farbe bestellen, sondern auch problemlos direkt am Mauerwerk montieren.

Mit der Kraft der Sonne

Wer eigene Sonnenenergie generieren, allerdings nicht auf ästhetische Aspekte verzichten möchte, sollte auf die SOLROOF-Photovoltaikmodule von IG-Marktplatz 24 setzen. Durch die Integration der FIT-VOLT-Solarpanels in moderne Stehfalzbleche entsteht eine einheitliche Dachdeckung ohne auffällige Aufbauten und sichtbare Verkabelungen. Bei all dem verstehen sich maximale Effizienz, Robustheit und Nachhaltigkeit von selbst. So entsprechen die Fotovoltaikanlagen des Unternehmens den EU-Standards des Hagelballtests sowie zur Erreichung von Null-Emissions-Gebäuden.

Schließlich finden Interessenten noch modulare Systeme für multifunktionale Stahlhallen sowie mobile Wohnwagenhäuser aus Holz. Zudem benötigt jede Anlage, jedes System passende Dachbaustoffe und Zubehörteile. Das weiß auch IG-Marktplatz 24 und bietet langlebige, ästhetische, technologisch innovative Abschlusselemente für Fenster aus Polen oder Dachbleche aus Skandinavien. So erhalten Kunden alles an einem Ort.

IG-Marktplatz 24 würde entwickelt, die Anforderungen eines einzelnen Kunden erfüllen und den Kauf aller Arten von Waren direkt vom Hersteller ermöglicht. In der Plattform bieten wir zuverlässige Sortiment europäischer Hersteller aus verschiedenen Branchen wie Dach und Hallenbausysteme.

