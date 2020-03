In Essen mit SEO punkten

Seit einigen Jahren wächst die Wirtschaft in der Ruhrmetropole – Digitalisierung bietet Chancen

ESSEN. Im Ruhrgebiet ist die Dichte an Unternehmen aller Größen und Branchen hoch. Das war nicht immer so. Die Digitalisierung bietet hier große Chancen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Durchdachte Marketingkonzepte sind wichtig, um sich als attraktiv und einzigartig zu präsentieren. Das gilt vor allem für die Website, die aufgrund der hohen Reichweite des Internets für jedes Unternehmen Pflicht ist. Damit die Internetpräsenz auch häufig angeklickt wird, ist die professionelle Suchmaschinenoptimierung durch einen erfahrenen SEO-Experten bedeutsam.

SEO: Was bedeutet das für Unternehmen in Essen?

SEO ist die Abkürzung für Search Engine Optimization, die Suchmaschinenoptimierung. Es handelt sich dabei um ein ausgeklügeltes Bündel von Maßnahmen, mit denen Google als wichtigste Suchmaschine der Welt dazu veranlasst wird, eine Website im Ranking der Suchergebnisse optimal zu platzieren. Ein Beispiel: Ist eine Website nur auf die Keywords “Installateur” und “Essen” optimiert, ist es ein Glücksfall, wenn diese Internetpräsenz von Interessenten tatsächlich entdeckt werden würde. Wenn bestimmte Stadtteile der Ruhrmetropole oder gewisse Kernkompetenzen des Unternehmens integriert werden, ist die Chance auf einen Klick deutlich besser. Dazu braucht es nicht nur technisches, sondern auch journalistisches Know-how, das eine spezialisierte SEO-Agentur anbietet. Hochwertige, für die Zielgruppe relevante Inhalte sind der Schlüssel zum Erfolg.

Local SEO für Essen verwirklichen

Suchmaschinenoptimierung sollte immer auch regional ausgerichtet sein. Das bedeutet, dass Essener Unternehmen durchaus auf Kunden aus benachbarten Städten des Ruhrgebiets wie Bochum oder Oberhausen setzen können, wenn sie Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die man nicht überall findet. Doch Suchmaschinenoptimierung wird nicht nur über Schlüsselwörter verwirklicht. Auch Metadaten und Landingpages, Überschriften, Bilder und Grafiken gehören zu einer professionellen SEO Optimierung dazu. Im Kern geht es darum, einen Mehrwert für den Besucher einer Website zu generieren, was Google mit dem optimalen Ranking belohnt.

Bei der Agentur PrimSEO erhalten Unternehmen aus Essen eine maßgeschneiderte Suchmaschinenoptimierung für ihre Internetpräsenz. Da PrimSEO eine im Rahmen des Förderprogramms go-digital zertifizierte Agentur ist, sind Leistungen zur Suchmaschinenoptimierung sogar mit 50 Prozent Zuschuss förderbar. Diese fallen unter das Thema Digitale Markterschließung, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) nachhaltig gefördert wird.

