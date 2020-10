In Fürth ist “SEO Agentur” eine Zauberformel

Die kreisfreie mittelfränkische Großstadt Fürth ist in den Suchmaschinen heiß umkämpft

FÜRTH. Es ist die Lage, die die kreisfreie mittelfränkische Großstadt Fürth im Regierungsbezirk Mittelfranken so begehrenswert macht. Fürth bildet zusammen mit Erlangen und Nürnberg einen überaus interessanten und starken Wirtschaftsraum. Dieses Städtedreieck bildet gleichsam die Metropolregion Nürnberg ab – eine von insgesamt elf Metropolregionen in Deutschland. Mit rund 130.000 Einwohnern ist Fürth zudem die zweitgrößte Stadt in Franken. Kein Wunder also, dass Unternehmen aus Fürth und weit darüber hinaus, mit ihren Produkten oder Dienstleistungen bei ihrer Zielgruppe in Fürth gefunden werden möchten. Ziel ist dabei immer ein gutes Ranking in den organischen Suchergebnissen der großen Suchmaschinen Google, Bing und Yahoo.

Wer in Fürth von seiner Zielgruppe gefunden werden will, der setzt auf SEO

Noch vor wenigen Jahren war das gelbe Branchenbuch das Maß aller Dinge. Wer in Fürth erfolgreich sein wollte, der hat alles unternommen, um in Fürth und in den umliegenden Städten einen gut sichtbaren Branchenbucheintrag zu haben. Heute spielt das gedruckte Branchenbuch in der Stadt Fürth keine besondere Rolle mehr. Die Augen sind vielmehr gerichtet auf ein Branchenbuch, das weltweit führend ist – die Suchmaschine Google. Es gibt genau zwei Möglichkeiten, um bei Google von der eigenen Zielgruppe schnell gefunden zu werden: Suchmaschinenoptimierung ( SEO) und Google Ads, also Suchmaschinenmarketing.

Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Google Ads, Suchmaschinenmarketing für Fürth

Während Search Engine Optimization, kurz SEO, darauf abzielt, dass eine Webseite suchmaschinenkonform Onpage wie Offpage optimal aufgestellt ist, um ein gutes Ranking in den organischen Suchergebnissen zu erzielen, setzt Google Ads auf den mit “Anzeige” gekennzeichneten Werbeteil. “Wir sind eine SEO Agentur, die sich auf Local SEO auch für Fürth spezialisiert hat. Und dennoch setzen wir auch auf Google Ads. Darin liegt für uns kein Widerspruch. Die Anzeigen kommen immer dann ins Spiel, wenn Sichtbarkeit schnell hergestellt werden muss, bis SEO Maßnahmen greifen. Auch dann, wenn eine zeitlich befristete Aktion beworben werden muss, ist die Google Werbung hilfreich. Blickführungsstudien machen jedoch deutlich, dass Webseitenbetreiber mit SEO besser beraten sind. Letztlich wird vom User immer der Link präferiert, von dem er ausgehen kann, dass er wirklich relevanten Inhalte bereithält”, meint Andreas Bippes, Geschäftsführer der SEO Agentur PrimSEO.

