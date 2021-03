Industrielle Automatisierungstechnik: Systemtechnik LEBER und E-T-A beschließen strategische Zusammenarbeit

Produktentwicklung auf Basis Hilscher NetX-Plattform

Nürnberg, den 05.03. 2021 – Die STL Systemtechnik LEBER GmbH ( www.leber-ingenieure.de), ein etablierter Anbieter von Lösungen im Bereich Systems Engineering, Elektronik und Stromversorgungen, hat mit dem Altdorfer Unternehmen E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH ( www.e-t-a.de), dem Weltmarktführer für Überstromschutz, eine langfristig angelegte Kooperation vereinbart. Demzufolge wird Systemtechnik LEBER künftig das E-T-A Entwicklungsteam bei verschiedenen Projekten unterstützen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Weiterentwicklung von Systemen im Bereich Digitalisierung und Industrial Ethernet auf Basis der Hilscher NetX Plattform und auf der Beachtung von Normen und Standards im Bereich der Funktionalen Sicherheit sowie zunehmend wichtiger Security-Aspekte. Im Fokus stehen Anwendungsfälle der industriellen Automatisierungstechnik nach EN 61508 und deren abgeleiteter Standards, der Automotive Industrie nach ISO 26262 sowie der Medizintechnik nach ISO 13485 bzw. DIN EN 60601.

Erich Fischer, Head of Division, Automation & Process Control bei E-T-A: “Wir treiben in den nächsten Jahren das Thema Digitalisierung deutlich voran und stellen uns dazu in der Produktentwicklung noch agiler auf. Die Zusammenarbeit mit Systemtechnik LEBER (STL) ist ein wichtiger Schritt dorthin. Zum einen, weil wir verstärkt auf Hilscher-Lösungen setzen und Systemtechnik LEBER diese als offizieller netX Design-In Partner schon seit Jahren erfolgreich in verschiedenste Anwendungen der Automatisierungstechnik integriert. Zum anderen aber auch, weil die STL-Kollegen schon heute in hybriden Teams sehr agil mit uns zusammenarbeiten. Hinzu kommt, dass im LEBER-Team ausgewiesene Experten für Safety und Security vertreten sind. “

Zielgenaue Lösungsfindung im Fokus

Und Stefan Angele, Geschäftsführer bei STL Systemtechnik LEBER ergänzt: “Mit E-T-A verbindet uns nicht nur die Ausrichtung auf gemeinsame Zielbranchen, Technologien und Standards, sondern auch das Bewusstsein, dass die Zukunft noch viel dynamischer und vernetzter sein wird, als sie heute ist. Das wirkt sich nicht nur auf Produkte und deren Funktionen aus, sondern ganz besonders auch auf die Art und Weise, wie diese entwickelt werden. Partnerschaften unter hochspezialisierten Experten werden dabei immer häufiger die Regel sein”.

Die Kooperation mit E-T-A in gemeinsamen, agilen Produktentwicklungsprojekten verfolge dabei stets das Ziel einer eng abgestimmten, flexiblen und damit zielgenauen Lösungsfindung – ausgerichtet an den individuellen Anforderungen und Regulatorien der jeweiligen Zielkunden.

Über E-T-A

E T A Elektrotechnische Apparate GmbH erzielte als Weltmarktführer (lt. Universität St. Gallen) im Geschäftsjahr 2019 einen Gruppenumsatz von 122 Mio. Euro. Heute beschäftigt E T A in über 60 Ländern rund 1.344 Mitarbeiter. Vier Werke, derzeit ein Dutzend eigene Vertriebsniederlassungen und eine Vielzahl von Repräsentanten sind eindrucksvoller Beleg für die Internationalität des Unternehmens. Fertigung, Vertrieb, Einkauf, Marketing, Entwicklung, Personalwesen und Finanzen sind konzentriert in Altdorf bei Nürnberg. E T A hält eine umfassende Produktpalette aus stromgebundenen Schutz- und Steuerungsprodukten bereit. Diese reichen vom thermischen Geräteschutzschalter bis hin zur komplexen Absicherungslösung, die elektrische oder elektronische Systeme bei Überlaststrom und Kurzschluss schützen. Kunden sind Firmen aus dem Anlagenbau, der Telekommunikation, der Chemie-, Kraftfahrzeug- und Medizintechnik, dem Marine- und Bootssektor, dem Bereich der erneuerbaren Energien sowie Hersteller elektrischer Haushalts-, Hobby- und Gartengeräte.

www.e-t-a.de

Die Systemtechnik LEBER ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Antriebstechnik, Digitalelektronik, Feldbus- und Kommunikationstechnik, Leistungselektronik und individueller Stromversorgungen sowie Leistungsstellern. Für namhafte Hersteller aus Medizintechnik, Luftfahrt und industrieller Automatisierung sowie der Automotive und Consumer Electronics Branche entwickelt das fränkische Unternehmen Konzepte sowie Elektronik, Hard- und Software mit einem festen und erfahrenen Ingenieurstamm inhouse und leistet Unterstützung in allen Phasen der Produktentwicklung – vom Prototypenbau bis hin zur Serieneinführung. Zu den bekanntesten Kunden der Leber zählen VW, Siemens und Airbus. Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der BURGER GROUP.

Firmenkontakt

Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG

Stefan Angele

Haimendorfer Straße 52

90571 Schwaig

0911- 215372-0

stefan.angele@leber-ingenieure.de

http://www.leber-ingenieure.de

Pressekontakt

Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG

Cathrin Ferus

Haimendorfer Straße 52

90571 Schwaig

0911469518

systemtechnik-leber@catcomm.de

http://www.leber-ingenieure.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.