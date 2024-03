Insider-Tipps: Ratgeber zu Schüleraustausch und Gap Year

Handbuch Fernweh und Handbuch Weltentdecker als Leitfaden für Auslandsaufenthalte

Leben, lernen, arbeiten weltweit? Kein Problem! Der Schritt ins Ausland erfordert gründliche Planung, da die Auswahl an Ländern und Programmen mitunter überwältigend ist. Zwei praktische Ratgeber schaffen Abhilfe. Das Handbuch Fernweh (21. Auflage) ist die ideale Einstiegsliteratur für alle angehenden Austauschschüler:innen, während das Handbuch Weltentdecker (13. Auflage) allen Neugierigen als Wegbegleiter für das individuell passenden Programm nach der Schule, Ausbildung oder im Studium dient.

Egal, ob High School, Au-Pair, Freiwilligenarbeit, Work & Travel, Sprachreisen oder Auslandspraktika, diese Ratgeber bieten für alle Fernwehgeplagten einen umfassenden Überblick über Programme, Tipps und Angebote für zahlreiche Traumdestination. Step by step werden die wichtigsten Fragen zur Vorbereitung des Auslandsabenteuers in den Blick genommen: Wo soll es hingehen? Wie lerne ich Land und Leute am besten kennen? Möchte ich während der Schulzeit ein Auslandsschuljahr einlegen? Oder lege ich nach dem Schulabschluss ein Gap Year ein? High School oder Au-Pair in den USA? Freiwilligenarbeit in Südamerika oder Work & Travel in Australien?

Mit Insider-Tipps in die Ferne

Spracherwerb, Freundschaften weltweit, das Plus im Lebenslauf: Die Gründe für einen Auslandsaufenthalt während oder nach der Schulzeit sind vielfältig. Zielländer, Kosten, Voraussetzungen – zu all diesen Themen liefert die Guides auf lockere und informative Art wertvolle Tipps und erleichtern durch übersichtliche Preis-Leistungs-Tabellen, in denen sich Austauschorganisationen und Agenturen vorstellen, den direkten Vergleich und die Suche nach einem passenden Angebot und Fördermöglichkeiten.

JugendBildungsmesse – Die kostenfreie Messe zum Ratgeber

Herausgegeben wird das Buch von dem Team von weltweiser, dem unabhängigen Bildungsberatungsdienst & Verlag, der junge Menschen seit über 20 Jahren auf ihrem Weg in die Ferne unterstützt. Neben den Ratgebern veranstaltet weltweiser jedes Jahr über 60 JugendBildungsmessen im deutschsprachigen Raum, auf denen man kostenlos zu Auslandsaufenthalten beraten wird.

Die Ratgeber lassen sich versandkostenfrei direkt beim Verlag bestellen oder im Buchhandel erwerben. Weitere Informationen zu den Publikationen finden sich unter schueleraustausch-weltweit.de und gap-year.de.

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren. Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Auf unseren bundesweit sowie ab sofort auch virtuell stattfindenden JugendBildungsmessen ermöglichen wir angehenden Weltentdecker:innen, sich persönlich von Expert:innen der internationalen Austausch- und Bildungsbranche beraten zu lassen. Darüber hinaus veröffentlichen wir Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, betreiben verschiedene Online-Plattformen und halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Im Rahmen unserer Beratung bieten wir Jugendlichen Orientierung zu den unterschiedlichen Wegen ins Ausland, um für jeden einzelnen Interessenten das individuell beste Programm zu finden.

Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich nicht entgehen lassen.

