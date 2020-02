IRENE HLK – diesen Namen sollten sich Design Fans merken

Dieser neue Deckenventilator von Casa Bruno, dem Design Profi für Ventilatoren, fällt auf. Rustikal und gleichzeitig überaus modern. Auffallend und doch zurückhaltend. Damit liegt der IRENE HLK Ventilator absolut im Trend.

Das Design erinnert an das goldene Zeitalter der Luftfahrt, drei exakt zusammengefügte Holzflügel in Propellerform bilden den Abschluss unter einem minimalistisch-schlanken Aluminiumzylinder, in welchem sich der potente Motor verbirgt. Der kraftvolle DC Motor läuft leise in 6 Geschwindigkeiten. Diese werden ebenso wie die integrierte dimmbare LED Leuchte per mitgelieferter Fernbedienung gesteuert.

Auch in 2020 ist immer noch der Wohntrend mit natürlichen Materialien wie Holz aktuell. Dem passt sich auch die Auswahl der Flügel für den IRENE Ventilator an. Die echten Holzflügel sind in 3 verschiedenen Längen und zwei Farben erhältlich: barn wood (ein verwitterter grau-beiger Holzton) und walnuss (dunkelbraun gebeizt). Je nach Länge der gewählten Flügel hat der Ventilator einen Durchmesser von 107 cm, 132 oder 152 cm und ist damit passend für die meisten Raumgrössen. Mit den zwei Farben schwarz und weiss für den Aluzylinder des Motorengehäuses ergeben sich 12 mögliche Kombinationen.

Design Enthusiasten werden den IRENE Deckenventilator durch seine vielfältigen Varianten lieben. Sein Einsatzort ist drinnen wie auch im geschützten Aussenbereich. In punkto Nachhaltigkeit und Energieersparnis setzt er mit einem maximalen Energieverbrauch von 43 Watt ein Statement.

In natura kann der IRENE Deckenventilator in allen Kombinationen bei Casa Bruno in Santa Ponsa, Mallorca, besichtigt werden.

Casa Bruno American Home Decor importiert seit 1998 besondere Outdoormöbel und amerikanische Ventilatoren. Als Vertriebspartner renommierter US-amerikanischer Hersteller bietet Casa Bruno in Santa Ponsa eine grosse Auswahl an öko-freundlichen, wetterfesten Möbeln wie z.B.Verandaschaukeln, Schaukelstühle, Adirondack Sessel oder Glider in vielen Farben. Alles direkt importiert und hergestellt in den USA.

Die Welt der Ventilatoren zeigt sich ebenfalls im Showroom von Casa Bruno. Mit mehr als 100 Ventilatoren in der Ausstellung und einem grossen Lager ist Casa Bruno der Spezialist für Deckenventilatoren. Ob moderner, tropischer oder mediterraner Stil – das sympathische und professionelle Team von Casa Bruno hilft gern bei allen Fragen rund um den Ventilator.

CASA BRUNO beliefert Privatkunden sowie Inneneinrichter, Architekten, Hotels und Restaurants, Referenzen vorhanden.

Die Verwaltung, Showroom und das Hauptlager sind in Spanien.Versand nach Deutschland oder Österreich ist für Privatkunden kostenlos.

