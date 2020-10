IsoAcoustics zaZen sorgt für perfekte Entkopplung von Plattenspielern und HiFi-Komponenten

Gauting, 27. Oktober 2020 – IsoAcoustics, berühmt für flexible und hocheffektive Entkopplunglösungen, stellt mit zaZen zwei neue Gerätebasen vor, die seine Produktpalette neben der bereits erfolgreichen DELOS Serie nach unten ergänzen. Die in elegantem mattschwarz gehaltenen Gerätebasen sind aus hochdichtem Fasermaterial gefertigt, was zusammen mit den hochwirksamen Isolationsfüßen von IsoAcoustics eine ideale Kombination aus ansprechendem Erscheinungsbild und optimaler Entkopplung ergibt. Um beste akustische Performance unter allen Umständen zu gewährleisten, ist zaZen in zwei Varianten für unterschiedliche Gerätegewichte verfügbar.

zaZen bedeutet vollendete Ruhe

Mit dem Begriff zaZen wird im Zen-Buddhismus das Sitzen in friedvoller Meditation umschrieben. Auch wertvolle Audio-Komponenten wie Plattenspieler und Röhrenverstärker können nur dann ihre volle Performance ausspielen, wenn sie ihrer anspruchsvollen Aufgabe frei von äußeren Einflüssen gerecht werden können. IsoAcoustics hat sich dieser vollendeten Ruhe seit jeher verschrieben und präsentiert mit zaZen zwei Gerätebasen, die in ihrem Erscheinungsbild buddhistische Gelassenheit mit elegantem Understatement verbinden und gleichzeitig beste Arbeitsbedingungen für die installierten Geräte sicherstellen.

Bester Klang durch wegweisende Isolationstechnologie

Für ideale Arbeitsbedingungen der installierten Audiokomponenten sind zwei Faktoren besonders wichtig: möglichst große Schwingungsfreiheit und optimale Entkopplung vom Untergrund. Die zaZen Gerätebasen erreichen ihre schwingungshemmende Wirkung durch den sorgfältig entwickelten hochdichten Faserstoff der Basis. Die Isolation wird durch die patentierte Entkopplungstechnologie von IsoAcoustics möglich. Entscheidend für eine optimale Isolation sind jedoch nicht nur die verwendeten Technologien, sondern vor allem deren optimale Abstimmung. Aus diesem Grund sind die zaZen Gerätebasen in zwei Varianten erhältlich, die konsequent auf unterschiedliche Gewichtsklassen der verwendeten Komponenten optimiert sind und diesen zu einem ungekannt klaren und detailreichen Klangbild verhelfen.

Hocheffektives Basismaterial

Das Material der zaZen Gerätebasen von IsoAcoustics wurde in sorgfältiger Entwicklungsarbeit auf optimale akustische Eigenschaften hin entwickelt. Der spezielle Faserverbund-Werkstoff zeichnet sich durch eine sehr hohe Dichte aus und wird dadurch nicht durch Schwingungen der Luft angeregt. Da er zudem völlig frei von Hohlräumen ist, liegt die Eigenresonanz in einem für Audiokomponenten unkritischen Bereich, was für ungekannte Nebengeräuscharmut der installierten Komponenten sorgt. Das Finish der Basisplatte in mattglänzendem schwarz strahlt zeitlose Eleganz aus und fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein.

Patentierte Absorberfüße

Die preisgekrönte Isolationstechnologie von IsoAcoustics bildet die Basis für das gesamte Produktportfolio des innovativen Herstellers. Während herkömmliche Gummi- und Schaumstoffabsorber nur über einen sehr engen Frequenzbereich wirksam sind, ist die in den zaZen Gerätebasen eingesetzte Technik ungleich effektiver und absorbiert das gesamte Frequenzspektrum. In Verbindung mit dem hochentwickelten Material der Basisplatte sorgen Absorberfüße der zaZen Isolationsplatten für eine deutliche Verbesserung der klanglichen Eigenschaften von Plattenspielern, Röhrenverstärkern und anderen Audiokomponenten.

Zwei zaZen Varianten für eine perfekte Abstimmung

Die innovativen zaZen Gerätebasen von IsoAcoustics sind 43,2 cm breit, 38,1 cm tief und nur 3 cm dick und eignen sich damit perfekt für die formschöne Installation einer Vielzahl von Audiokomponenten. Um optimale Isolationseigenschaften unter allen Umständen zu gewährleisten, werden die Plattformen in zwei Variationen angeboten: zaZen I ist mit einem empfohlenen Gerätegewicht von bis zu 11,3 kg ideal für Plattenspieler, Vorverstärker oder Streamer, während zaZen II auch Geräte bis 18,1 kg wirksam entkoppelt und damit auch für empfindliche Röhrengeräte mit schweren Übertragern den idealen Spielpartner darstellt.

Preise und Verfügbarkeit

Die IsoAcoustics zaZen werden in Deutschland exklusiv von cma audio vertrieben und sind im Fachhandel und über www.cma.audio erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei 219,99 EUR für zaZen I und 249,99 EUR für zaZen II, jeweils inklusive 16% Mehrwertsteuer.

Das Unternehmen IsoAcoustics

Das IsoAcoustics-Patent basiert auf jahrelanger Erfahrung im Akustik- und Studiobau von Rundfunk- und Fernsehstudios. Die treibende Kraft ist Dave Morrison, der fast 20 Jahre lang maßgeblich an der Planung und Realisation zahlreicher Radio- Fernsehanstalten der Canadian Broadcast Corporation beteiligt war. Dave Morrison war zudem am Design des weltweit größten Multi Media Centers in Toronto beteiligt: über 160.000 qm an Recordingstudios für Theater, Musik, Klassik, Film, Sounddesign, Radio und Fernsehen. Diese Expertise nutzt er seit der Firmengründung von IsoAcoustics für die Entwicklung von Stativen zur effektiven akustischen Entkopplung.

www.isoacoustics.com

Das Unternehmen cma audio

Die cma audio GmbH ist ein Vertrieb für tontechnische Produkte, Systeme und Dienstleistungen. Als global agierender Value Added Distributor hat sich das Unternehmen auf die Märkte Pro-Audio und HiFi spezialisiert. Das Geschäftsmodell beruht auf zwei starken Säulen: Während cma internationalen Unternehmen einen umfassenden Zugang zu den Märkten Europas bietet, werden die Produkte deutscher Hersteller weltweit vertrieben. Mit Audeze, FERROFISH, IsoAcoustics, Lake People, MARIAN, Mogami, MXL, Niimbus, Prism Sound und Violectric vertrauen namhafte Unternehmen auf die Leistungen von cma audio. Alle Produkte im Sortiment der cma audio GmbH werden exklusiv angeboten. Kompetenz und Engagement unserer Mitarbeiter sind die Grundlage für professionelle Beratung und hohe Kundenzufriedenheit. Dabei gehört Leidenschaft für Musik und Technik zur Firmenphilosophie und verbindet das gesamte Team des Distributors mit Sitz in Gauting nahe München. Seit mehr als 20 Jahren ist cma audio ein verlässlicher Partner für Wiederverkäufer, Online-Handel, Systemhäuser sowie professionelle und institutionelle Anwender.

www.cma.audio

Firmenkontakt

cma

audio GmbH

Münchener Straße 21

82131 Gautling

089/97 880 38-0

gmbh@cma.audio

http://www.cma.audio

Pressekontakt

rtfm GmbH

Moritz Hillmayer

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

cma.audio@rtfm-pr.de

http://www.cma.audio

