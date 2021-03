JAGGAER wird von Gartner Peer Insights ausgezeichnet

JAGGAER landet als einziger Softwareanbieter in vier verschiedenen Kategorien unter den Top Drei, basierend auf der Gesamtzahl der Bewertungen

RESEARCH TRIANGLE PARK, NC – 30. März 2021 – JAGGAER hat im “Voice of the Customer”-Report 2021 von Gartner die Auszeichnung als “Customer’s Choice für Procure-to-Pay-Software” erhalten. Laut der Gesamtzahl der in den letzten zwölf Monaten erhaltenen Bewertungen, ist JAGGAER auf der Online-Plattform Gartner Peer Insights als einziger Softwareanbieter in vier verschiedenen Kategorien unter den ersten drei Plätzen.

JAGGAER ist einer von nur drei Anbietern, der die Customer’s Choice Auszeichnung basierend auf der Durchschnittsbewertung und der Anzahl der Bewertungen in den letzten zwölf Monaten erhalten hat.

Auch ist JAGGAER der Anbieter mit den meisten Bewertungen in der Kategorie Strategic Sourcing Application Suites sowie mit den drittmeisten in den Kategorien Contract Life Cycle Management (CLM) Solutions, Procure-to-Pay (P2P) Suites und Multi-Enterprise Supply Chain Business Networks.

Wenngleich zahlreiche Kund*innen ihre Erfahrungen auf der Online Plattform Gartner Peer Insights teilen, gehört, nach der Gesamtzahl der erhaltenen Bewertungen während der letzten zwölf Monate, nur JAGGAER in allen vier Kategorien zu den Top Drei.

“Die Customer’s Choice Auszeichnung für P2P zu erhalten, ist eine große Leistung für unser Team und etwas, das nicht viele Anbieter von sich behaupten können. Auch sind wir hocherfreut, einer der Softwareanbieter mit der höchsten Anzahl von Bewertungen in vier Kategorien zu sein. Ich glaube, das ist ein Zeugnis für unser hohes Interesse am Erfolg unserer Kunden”, sagt JAGGAER CEO Jim Bureau.

“Die Diskussion, ob End-to-End oder Best-of-Breed-Lösungen effizienter sind, wird fortbestehen. Doch ich denke, unsere Customer’s Choice Auszeichnung und die hohe Anzahl positiver Bewertungen zeigen, dass JAGGAER im direkten Vergleich mit Best-of-Breed-Spezialisten mithalten und exzellente Lösungen bieten kann. Zudem offeriert JAGGAER Lösungen und Expertise für alle relevanten Einkaufsprozesse vom Kauf bis zur Zahlung. So werden zusätzliche Synergien und Mehrwert für unsere Kund*innen geschaffen”, fügt Bureau hinzu.

Gartner Peer Insights ist eine kostenlose Online-Plattform zur Bewertung von Unternehmenssoftware und Dienstleistungen für Entscheidungsträger. Alle Bewertungen durchlaufen einen strengen Validierungs- und Moderationsprozess, der ihre Authentizität sicherstellt. Zusätzlich zu den Gesamtbewertungen, gibt Gartner Peer Insights einen Einblick in die Bereitschaft der Endverbraucher*innen, Empfehlungen auszusprechen, ihre Erfahrungen in Bezug auf die Verhandlungen und die Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Softwareanbieter und den Implementierungsaufwand zu teilen. Diese Erfahrungen erster Hand zeigen, was von einem bestimmten Anbieter zu erwarten ist und unterstützen Endverbraucher*innen bei der Kaufentscheidung.

Gartner Peer Insights Rezensionen bilden die individuellen Meinungen verschiedener Endverbraucher, basierend auf ihren eigenen Erfahrungen ab und repräsentieren in keinster Weise die Ansichten von Gartner oder seinen Partnern.

JAGGAER ist das weltweit größte unabhängige Source-to-Pay-Unternehmen, das seine Kunden mit einem Netzwerk von 4 Millionen Lieferanten in 70 Ländern verbindet und sie von den lokalen Büros in Amerika, Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA) und Asien betreut. JAGGAER bietet komplette SaaS-basierte indirekte und direkte E-Procurement-Lösungen inklusive Spend Analytics, Sourcing, Lieferantenmanagement, Vertragsmanagement, Savings-Tracking und intelligenten Workflow-Funktionen auf einer einzigen Plattform: JAGGAER ONE.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten leistet JAGGAER Pionierarbeit im Bereich Spend-Lösungen und treibt die Innovationskurve, mit Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden und konsequenter Marktanalsyse, weiter voran. Internationale Größen der Branchen Anlagen- und Maschinenbau, Pharmaindustrie, Life Sciences, Automotive, Engineering, Serienfertigung, Medizintechnik sowie aus dem öffentlichen und dem Hochschul-Sektor vertrauen auf die ausgereiften Lösungen für den direkten und indirekten Einkauf. Darüber hinaus hält JAGGAER 37 Patente – mehr als jeder andere Lösungsanbieter.

