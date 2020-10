JETZT Mitarbeiter-Gesundheit stärken

Fit@Business mit Healthy Business Consulting

Fehlzeiten von Mitarbeitern sind aus volkswirtschaftlicher Perspektive eine Katastrophe! Nicht nur, dass die Kosten von Jahr zu Jahr steigen – sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Im Jahr 2019 lagen wir in Deutschland bei 85 Milliarden Euro. Der Ausfall an Arbeitsproduktivität lag mit 145 Milliarden Euro nochmal um den Faktor 1,7 höher!

Nie war Gesundheit so im Fokus der Aufmerksamkeit wie in diesem Jahr der Pandemie. Die Umstellungen, die wir in vielen Lebensbereichen hinnehmen mussten, die Sorge um die eigene und die Gesundheit unserer Mitmenschen haben uns alle emotional erschöpft.

Jetzt steht die kalte Jahreszeit vor der Tür, die Corona-Fallzahlen steigen dramatisch und wir alle fragen uns: Wie kommen wir da durch, ohne wirtschaftlichen Schaden zu nehmen?

Stärken Sie JETZT die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter mit den Gesundheitsprogrammen von Healthy Business Consulting!

Das Universitätsklinikum Ulm, hat nachgewiesen, dass sich “fit” halten dabei hilft, eine Infektion wie Covid19 möglichst unbeschadet zu überstehen. Die Infekte verlaufen sanfter, weil durch das Training die Eigenregulation des Körpers gestärkt wird*.

Es liegt in unserer Hand – jeder kann etwas dafür tun, gesund zu bleiben! Eine wichtige Säule ist ein gesunder Lebensstil und da darf Sport auf gar keinen Fall fehlen! Warum gerade jetzt Muskeltraining so wichtig für das Immunsystem ist, wissen die wenigsten. Sport ist DER Motor für Wohlbefinden und ein starkes Immunsystem, denn ein trainierter Muskel sorgt über sogenannte Myokine dafür, dass das Immunsystem von 0 auf 100 kommt.

Nehmen Sie sich 90 Sekunden Zeit für das verlinkte Video, das den Zusammenhang von Krafttraining und einem starken Immunsystem erklärt.

Liegt Ihnen die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter am Herzen? Dann geben Sie Ihren Mitarbeitern einen betrieblichen Rahmen zur Gesundheitsförderung und gehen Sie als gutes Beispiel voran! Wir von Healthy Business Consulting unterstützen als erfahrener Gesundheitspartner Ihr Unternehmen mit einem exklusiven Gesundheitspaket:

Das erwartet Ihre Mitarbeiter:

1. Drei digitale Gesundheits-Events mit der Gesundheits-Expertin Kati Sharp.

-Gesund ist einfach

-Resilienz – stark durch die Krise

-Immun-Booster

Hier werden Impulse gesetzt für mehr Gesundheit im Alltag und interaktiv Raum gegeben für alle Fragen, die sich zu den Themen Gesundheit und gesunde Grundeinstellung seitens der Mitarbeiter ergeben.

2. Drei Monate Zugang zur digitalen Trainings-Plattform BodyCulture2go um direkt ins Umsetzen zu kommen und das Immunsystem zu stärken. Hier findet jeder ein Online-Training nach seinem Geschmack: Mit über 700 Kursen mit unterschiedlichen Kursformaten und Trainingsdauer wie Ausdauer, Krafttraining, Rückenfitness, Yoga, Pilates u.v.m. Und das jederzeit und von überall aus!

3. Darüber hinaus erhalten alle Teilnehmer unser digitales Workbook “Immun-Booster” mit Selbst-Test und vielen leckeren Rezeptideen zur Immun-Stärkung.

Bewerben Sie sich noch heute auf ein kostenloses und unverbindliches Gespräch, in dem wir gemeinsam klären, ob und wie wir Ihnen helfen können, die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter zu stärken und Kosten durch Fehlzeiten zu verringern! Die ersten 111 Bewerbungen profitieren von exklusiven Konditionen für dieses umfassende Gesundheitsprogramm!

Kati Sharp ist als Speakerin mehrfach ausgezeichnet und als Mrs.Fit@Business® mit ihrem Credo “Bewegung bewegt!” auf den Business-Bühnen Deutschlands unterwegs. Sie spricht zu den Herzen der Menschen und reißt sogar wahre Sportmuffel vom Hocker! Sie wendet sich gerade an die Menschen, für die regelmäßiges Fitness-Training nicht selbstverständlich ist und leistet Überzeugungsarbeit erfolgreich da, wo sie am nötigsten ist.

Bleiben Sie gesund!

Kontakt:

https://www.healthybc.de/kostenloses-strategiegespraech-pr-gateway/

sharp@healthybc.de

https://www.linkedin.com/in/kati-sharp-09ab8718a/

https://www.xing.com/profile/Katrin_Sharp3/cv

*Bloch W. et al. 2020. Sport in Zeiten von Corona. Deutsches Zentrum für Sportmedizin. 2020; 71: 83-84

Healthy Business Consulting

Kati Sharp

Hilpertstraße 12 b

64295 Darmstadt

06151384422

sharp@healthybc.de

http://www.healthybc.de

