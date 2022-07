Jubiläumskollektion Seven Decades von Speidel: aus Tradition zeitgemäß

Bodelshausen, Juli 2022. 70 Jahre Speidel: das bedeutet 70 Jahre Qualität made in Europe, 70 Jahre Tradition und 70 Jahre Innovation. Das Unternehmen feiert diese sieben Dekaden Wäschegeschichte mit einer modernen, von traditionellen Schnitten inspirierten Jubiläumskollektion: Seven Decades. Gemeinsam mit seinen Handelspartnern möchte das Unternehmen weiter wachsen und mit der Aktion TOGETHER WE GROW einen Speidel Unternehmenswald pflanzen, um der Natur etwas zurückzugeben.

Das Beste aus sieben Dekaden

Die Jubiläumskollektion Seven Decades von Speidel spiegelt die jahrzehntelange Tradition und den Qualitätsanspruch zeitgemäß und hautnah wider: Traditionelle Schnittformen aus dem Speidel Archiv wurden neu und modern interpretiert und treffen auf ein naturverbundenes Farbkonzept. Sportive Ziernähte veredeln vier der neun Teile der Serie. Zusätzlich sorgen Weblabels mit dem ersten Speidel Logo „Speidel Wäsche“ für einen Hauch Nostalgie und machen jedes Teil zum Hingucker. Jazzpant, Ladypant, Boyfried Boxer, Bustier und Soft BH sind in der beliebten Softfeeling-Qualität – einer zarten Baumwolle-Modal-Mischung – erhältlich. Retro-Highlight ist die Boyfriend Boxer mit verstärktem Schritt. In feinem Ripp-Strick, ebenfalls in Softfeeling, sind Bikinislip, Pant, Bustier und Achselhemd lieferbar. Der Grauton Stein und der sanfte Ton Weizen sind zeitlos, schmeicheln jeder Haut und ergänzen klassisches Weiß und Schwarz. Die Produktion der Kollektion Seven Decades ist wie immer bei Speidel made in Europe und der komplette Ausrüstungsprozess erfolgt klimaneutral.

Handelsaktion TOGETHER WE GROW

Speidel ist sich der besonderen Verantwortung als Unternehmen gegenüber kommenden Generationen bewusst und hat entsprechend gehandelt: Das Headquarter in Bodelshausen ist bereits heute klimaneutral. „Auf dieses nachhaltige Fundament baut die Aktion TOGETHER WE GROW auf. Zusammen mit unseren Handelspartnern möchten wir weiterhin wachsen und die Zukunft grüner gestalten. Ziel ist es, im Herbst 2022 10.000 Bäume in Deutschland zu pflanzen und auf diese Weise der Umwelt etwas zurückzugeben“, berichtet Swenja Speidel. Ein Baum kann bis zu 8 Tonnen CO2 aus der Luft binden. Damit ist die Aufforstung von Wäldern nach wie vor eine der wirksamsten Strategien zur Eindämmung des Klimawandels. Wälder fungieren als Sauerstofflieferant, regulieren das Klima, speichern Kohlenstoff, filtern die Luft und sind ein wichtiger Lebensraum. Gemeinsam mit WooDu betreibt der Wäschehersteller regionale Aufforstung. Auf einer etwa zwei Hektar großen Fläche entsteht der Speidel Unternehmenswald. Für die Kultur- und Waldpflege der gepflanzten Bäume ist ebenfalls gesorgt. Zur Umsetzung dieses Ziels setzt das Unternehmen auf die Unterstützung seiner Kunden. Mit dem Kauf der Jubiläumskollektion Seven Decades kann der Handel tatkräftig dazu beitragen, denn ein Teil des Auftragswertes wird direkt in Bäume investiert. Gemeinsam Verantwortung übernehmen, gemeinsam Nachhaltigkeit zur Selbstverständlichkeit machen, dafür steht die Aktion: TOGETHER WE GROW.

Speidel Seven Decades Collection Modelle und Größen

Qualitat: Softfeeling

Material: 46 % Baumwolle, 46 % Modal (Micro), 8 % Elasthan (LYCRA®)

Farben: Weizen, Schwarz, Weiß

– Jazzpant 36-44

– Ladypant 36-46

– Boyfriend Boxer 36-46

– Bustier 36-44

– Soft BH 70-85A, 70-85B

Qualität: Rippe Softfeeling

Material: 48 % Baumwolle, 48 % Modal (Micro), 4 % Elasthan (LYCRA®)

Farben: Stein, Schwarz, Weiß

– Doppelpack Bikinislip 36-46

– Doppelpack Pant 36-46

– Bustier 36-44

– Doppelpack Achselhemd 36-46

Über die Speidel GmbH:

„Conscious since 1952“: Das ist die Philosophie, mit der Speidel erfolgreich ist. Die Marken Speidel, Sylvia Speidel und myCloset bieten Wäsche, die Frauen nicht verändern will, sondern sie darin bestätigt sie selbst zu sein. Alissa Speidel und ihr Design-Team bestimmen den Speidel-Look. Swenja Speidel und Gründertochter Gisela Geißler verantworten das Marketing. Günter Speidel führt das Unternehmen als geschäftsführender Gesellschafter gemeinsam mit Gerhard Alliger (GF). Gegründet wurde Speidel von Rosa und Hans Speidel 1952 in Bodelshausen (Baden-Württemberg). Dort befindet sich noch heute der Hauptsitz des Unternehmens. Rund 200 Mitarbeiter arbeiten hier in der Verwaltung, Logistik, Strickerei, Zuschneiderei und im Musteratelier. Alle Stoffe werden nach OEKO TEX ®-Standard 100 in Deutschland hergestellt. Konfektioniert werden die Speidel Wäscheteile in den zwei unternehmenseigenen Betrieben in Ungarn und Rumänien. Das Unternehmen beschäftigt hier weitere 500 Personen – getreu der Devise: Quality made in Europe. Als BSCI-Mitglied setzt Speidel dabei nicht nur auf faire Arbeitsbedingungen, sondern auch auf nachhaltige Rohstoffe wie Bio-Cotton, Bambus oder SeaCell. So entsteht jeden Tag Qualität zum Wohlfühlen.

http://www.speidel-lingerie.de

