Kaltvernebelung – Corona Desinfektion in Frankfurt

Coronavirus mit Kaltvernebelung, Dry-Fogger oder manueller Desinfektion beseitigen.

Maschinelle Kaltvernebelung mittels Wasserstoffperoxyd und Zusatzstoffen.

In Zeiten von Coronavirus Covid-19, kann eine fachmännisch umgesetzte Desinfektion mit Kaltvernebelung oder Heißvernebelung von Desinfektionsmitteln vielleicht lebensrettend sein.

Absolut Cleaning Service GmbH: Mehr Sicherheit für Firmen via professionelle Desinfektionsreinigung

Die Absolut Cleaning Service GmbH ist Ihr Dienstleister im Bereich Facility Management – Gebäudedienste und Gebäudereinigung, mit über 15 Jahren Erfahrung und bietet in Hessen und Umgebung fachmännische Desinfektionsreinigung an. Die Desinfektion ist bereits fortwährend ein hochrangiger Teilbereich der Reinigung und wird von der ACS als Teil der Unterhaltungsreinigung durchgeführt. Sie gehört gleichwohl in der augenblicklichen Situation zu einer der essentiellsten Aufgaben in der Gebäudereinigung, denn eine fachmännisch umgesetzte Desinfektion kann potenziell lebensrettend sein.

Kaltvernebelung, Heißvernebelung und Manuelle Desinfektion unser Angebot

Kontaktieren Sie die ACS wir beraten Sie gerne.

Absolut Cleaning Service GmbH ist Innungsmitgliedsbetrieb der Gebäudereiniger Hessen Innung. Die Absolut Cleaning Service GmbH ist eine Inhabergeführte- ISO 9001 zertifizierte Gebäudereinigung Firma aus Frankfurt am Main.

