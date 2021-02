Kleinere Hilfswerke leiden besonders unter Corona-Verlusten

Professionelles Fundraising als Ausweg aus der Krise – Große Organisationen setzen auf langfristiges Spenden- und Mitgliedermanagement

Besonders kleinere Hilfswerke in Deutschland sind von den Einbrüchen im Spendenaufkommen getroffen, während große Organisationen mit professionellem Fundraising und Spendenmarketing teilweise sogar Zuwächse an Spenden im vergangenen Krisenjahr verzeichnen konnten. Nach Angaben des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) berichtet die Mehrzahl der großen Organisationen von einer zum Teil deutlichen Zunahme der Geldspenden in 2020. Ein Ausweg für die Verlierer der Krise, die kleinen Hilfswerke, könnte nach den Erfahrungen der vergangenen Jahren auf dem Einsatz professionellem Fundraisings liegen, so die auf Fundraising für Vereine spezialisierte service94 GmbH aus Burgwedel bei Hannover. Mehr als 200 festangestellte Fundraiser der Kommunikationsagentur service94 GmbH arbeiten im gesamten Bundesgebiet für Vereine im Bereich der Mitgliederwerbung.

Nach Angaben des DZI haben im ersten Halbjahr 2020 die Spendeneinnahmen bei den 30 größten Organisationen gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum durchschnittlich um 11,6 Prozent zugenommen. 21 dieser Organisationen verzeichnen einen Zuwachs der Spendeneinnahmen, bei neun ist das Spendenaufkommen gesunken. Die positive Tendenz hat sich bei den meisten großen Spendenorganisationen nach Kenntnisstand des DZI auch im zweiten Halbjahr fortgesetzt. Viele dieser großen Vereine setzen seit Jahren auf professionelles Fundraising zur Absicherung ihrer Aufgaben, so die service94 GmbH.

Eine deutlich schwächere Entwicklung zeigt sich bei kleineren Hilfswerken. Laut DZI sind bei 38 Prozent der kleineren Organisationen (bis eine Million Euro Spendeneinnahmen) die Geldspenden von Januar bis August 2020 gesunken. Lediglich 29 Prozent konnten ihre Einnahmen steigern. Einbrüche im Spendenaufkommen gibt es vor allem bei Organisationen, die sich sehr stark durch Präsenzveranstaltungen (beispielsweise Spendenläufe, Vorträge, Tombolas und andere Benefizveranstaltungen) oder durch Unternehmensspenden und -sponsoring finanzieren. Ein Grund: Kleine Organisationen seien viel stärker als die großen Hilfswerke auf den direkten Kontakt zu ihren Spendern angewiesen.

War vor Jahren Dialog-Werbung oder Fundraising allgemein noch eher ein Randbereich, so ist es heute das wichtigste Instrument zur Finanzierung der Aufgaben von Vereinen, so die seit Jahrzehnten auf Mitgliederwerbung für Vereine spezialisierte service94 GmbH. Die service94 GmbH mit Firmenzentrale in Burgwedel bei Hannover ist Deutschland weit im Bereich Promotion, Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising tätig. Seit Beginn der Firmengeschichte der service94 GmbH steht der kontinuierliche Ausbau der Qualität der Arbeit und das soziale Engagement des Unternehmens und der Mitarbeiter mit im Vordergrund der Firmenpolitik. In einer Analyse von rund 34 Millionen Kundenstimmen aus sozialen Medien in Deutschland wurde die service94 GmbH als einzige auf Fundraising spezialisierte Agentur mit dem Prädikat “Deutschlands Beste” ausgezeichnet.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

Kontakt

service94 Gmbh

Frank Kroll

Raiffeisenstraße 2

30938 Burgwedel

05139 – 4020

pressebuero@email.de

http://www.service94.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.