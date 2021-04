KNDR GmbH wird mit German Web Award 2021 ausgezeichnet

Die Imageagentur KNDR.team übernimmt für ihre Kunden sämtliche Kommunikationsaufgaben und fungiert als externe Marketingabteilung

Unter dem Motto “Werbung nervt – Image ist alles” hebt sie ihre Kunden in Sachen Marketing auf das nächste Level. 2021 hat sie mit ihren Outsourcing-Leistungen auch die Jury der German Web Awards überzeugt und gehört zu den Preisträgern.

Jedes Jahr zeichnen die Veranstalter der German Web Awards Deutschlands 50 beste Web- und Online-Agenturen aus. Ihre Vision: Agenturinhaber sollen die Möglichkeit bekommen, aus der riesigen Masse an Web- und Online-Angeboten herauszustechen. Da die Unternehmensgröße dabei nicht ins Gewicht fällt, erhalten auch kleine oder lokal verwurzelte Unternehmen eine Chance.

Sie treten in den Bereichen Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit an. 50 Teilnehmer, die großartige und im Vergleich zu anderen Agenturen bessere Arbeit leisten, erhalten einen der begehrten Awards.

So läuft die Teilnahme ab

Zunächst verschafft sich die Jury in der Qualifikationsrunde in Form eines Fragebogens einen Überblick über die Teilnehmer. Diese Informationen dienen der Nachprüfbarkeit und sollen einen Branchenüberblick ermöglichen. Ist das Unternehmen für den Wettbewerb zugelassen, geht es in die zweite Runde. Jetzt vergibt die Jury in den Bereichen Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit eine individuelle Punktzahl.

Die Gesamtbewertung setzt sich aus den Einzelbewertungen der drei Kriterien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit zusammen, wobei die letztgenannten Kriterien mit dem Faktor 1,75 bzw. 2,25 multipliziert werden. Der Mittelwert der Bewertungen für die einzelnen Kriterien bestimmt am Ende das Gesamtergebnis.

Hier erreichte die KNDR GmbH 8,75 Punkte, während der Durchschnitt aktuell bei 6,90 von maximal 10 Punkten liegt. Damit gehört die Agentur zur Spitzengruppe aus über 1.000 Teilnehmern und zu den 50 besten Web- und Online-Agenturen Deutschlands.

KNDR.team: Experte für Lifestyle und Design

Die Marketingstrategen von KNDR.team sind zur Stelle, wenn es um Webmanagement, kreative Lösungen und grafisches Design geht. Die passionierten Webdesigner produzieren für ihr Leben gerne Filme und Jingles, verstehen sich aber auch als liebevolle Marketeers und detailverliebte Kommunikationshelden.

Christoph Griethe: ,,In der Philosophie liegt der Unterscheid. Wir haben 2013 als Nebengewerbe gestartet, um unsere Freunde zu tollen Urlauben einladen zu können. Das haben wir ganz easy mit den Dingen gemacht, die wir sehr gut können und lieben. Diese Grundeinstellung geben wir noch heute an unser Team weiter.”

Als Image- und Werbeagentur ist es ihre Aufgabe, die Besonderheiten ihrer Kunden herauszustellen. Mit ihrem modernen und innovativen Ansatz grenzt sich das Team von anderen Agenturen ab und setzt neue Akzente.

Marcel Aue: ,,Wir als Gründer haben nie in einer Agentur gearbeitet, wir saßen immer am anderen Ende des Tisches, was unweigerlich dazu führt, dass wir ziemlich genau wissen, worauf ein Kunde eigentlich wert legt”

KNDR.team ist Deine externe Marketingabteilung. Kommunikation ist kein Einmalgeschäft: Eine Brand, eine Homepage oder ein Flyer alleine bringen Dich nicht weiter. Du brauchst Artillerie, Infanterie und jemanden, der für den Kuchen zuständig ist. Mit einem Outsourcing hast Du die Möglichkeit auf Experimente und das volle Programm an Leistungen.

Wir orchestrieren genau die Maßnahmen, die Dich, Dein Business, Deine Idee voranbringen. Du setzt Dich in den Chefsessel und lässt Dich von uns berieseln. Ein kalkulatorischer Hochgenuss für den Kenner von Heute; Du budgetierst Dein Marketing so, wie Du es für richtig hältst und KNDR.team übernimmt den Rest.

