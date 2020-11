Komplett neugestaltet: Clevertouch präsentiert Lynx 7

Leistungsstarke, kostenfrei nutzbare Whiteboard-Lösung mit eigenem Cloud-Speicher für spannende Unterrichtsstunden

München, 12. November 2020: Clevertouch, eine der international führenden Marken für interaktive Touchscreen-Lösungen, präsentiert Lynx 7. Die neueste Version der Whiteboarding-App ist perfekt auf die Nutzung per Touchscreen ausgelegt und punktet mit vielen neuen Funktionen und integrierbaren Lehrinhalten.

Whiteboarding leicht gemacht – diesem Motto wird das neue Lynx 7 mehr als gerecht. Mit einer besonders benutzerfreundlichen Oberfläche, einer Vielzahl an praktischen Tools und Funktionen bleiben keine Anwender-Wünsche offen. Eine der wichtigsten Neuerungen: Lynx 7 ermöglicht es, parallel zur Whiteboarding-Ansicht im Browser nach Inhalten zu suchen und beispielsweise externe Bilder und Videos direkt aus Google oder Youtube zu zeigen, ohne dabei die laufende Sitzung verlassen zu müssen. Mit Aktivierung der sicheren Suche ist zusätzlich sichergestellt, dass nur Inhalte angezeigt werden, die für Kinder geeignet sind. Die externen Inhalte lassen sich darüber hinaus ganz einfach per Drag & Drop in die Whiteboarding-Sitzung übernehmen, der Vortragende muss also nicht zwischen verschiedenen Ansichten wechseln.

Optimal für Remote-Nutzung und Fernunterricht geeignet

Egal ob Tablet, Laptop oder klassischer PC: Die einzelnen Whiteboarding-Sessions bzw. Unterrichtsstunden lassen sich bequem und ortsunabhängig von jedem beliebigen Device aus erstellen. Im Anschluss daran können sie einfach in der Lynx-Cloud abgespeichert und Kollegen oder Schülern individuell zur Ansicht oder Bearbeitung freigegeben werden. Für den Präsenz-Unterricht kann der Vortragende an jedem beliebigen Clevertouch über sein eigenes Nutzerprofil auf seine individuell erstellten Sessions zugreifen.

Vielfältige Tools und Einbindungsmöglichkeiten für spannende Unterrichtsstunden

Ein weiterer Pluspunkt der vielseitigen Whiteboarding-Lösung sind die umfangreichen Tools und Vorlagen, die für die Erstellung der Sessions zur Verfügung stehen: verschiedene Hintergründe oder auch spezielle Vorlagen für die Erstellung von Unterrichtseinheiten etwa zu den Bereichen Geografie (z.B. Kartenmaterial), Geschichte, Sport oder Mathematik (Formen und Flussdiagramme). Darüber hinaus sorgen zudem folgende Features für ein komfortables Arbeiten:

– Die Dual-Pen-Funktion ermöglicht, dass zwei Benutzer mit verschiedenen Stiften und / oder Werkzeugen gleichzeitig in der Whiteboard-Session arbeiten können

– Stylus-Stift & Handschriftenerkennung sorgen für ein besonders natürliches Schreibgefühl sowie für die Erkennung und Vervollständigung von handschriftlichen Texten. Darüber hinaus können Anwender drei individuelle Schriftarten zur Auswahl in Lynx hinterlegen

– Dateien konvertieren: Office-Formate wie Word, Excel oder PDF, aber auch verschiedene interaktive Whiteboard- oder Smart-Notebook-Dateien lassen sich problemlos per Drag & Drop für die Verwendung in Lynx konvertieren

– Cloud-Konten synchronisieren: Lynx ist kompatibel zu Cloud-Konten wie Dropbox, OneDrive oder Google Drive. Dort gespeicherte Daten lassen sich direkt in Lynx herunterladen und verwenden.

Verfügbarkeit:

Lynx 7 ist ab sofort kostenfrei über https://www.lynxcloud.app/downloads beziehbar und steht auch im Google- sowie Apple-Appstore als Download verfügbar. Darüber hinaus ist die Whiteboarding-Lösung im Lieferumfang jedes Clevertouch Impact und Clevertouch Impact Plus enthalten.

Download Pressebild:

https://www.pr-vonharsdorf.de/wp-content/uploads/Lynx_image.jpg

Bildrechte: @Clevertouch

Über Sahara AV

Als Tochter der Sahara Presentation Systems Group PLC – seit Herbst 2020 Teil der Boxlight Inc. – vertreibt Sahara AV seit über 40 Jahren innovative AV-Lösungen und Software für den Bildungs-, Gesundheits-, öffentlichen und Unternehmenssektor über ausgewählte Wiederverkäufer. Unter der Eigenmarke Clevertouch bietet Sahara marktführende und mehrfach preisgekrönte Großformat-Displays für den professionellen Einsatz an. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1924 ist Sahara AV ein Familienunternehmen. Seit Mai 2019 ist der Distributor über die Sahara Deutschland GmbH mit Sitz in Düsseldorf auch in Deutschland vertreten. Weitere Informationen unter: https://saharaav.com/about-sahara sowie unter www.clevertouch.com/de

Firmenkontakt

Clevertouch

Wilfried Tollet

Littlebrook, Shield Rd DC1

DA1 5UR Dartford, Kent

+44 (0)208 319 7777

wilfried.tollet@clevertouch.com

http://www.clevertouch.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089 18 90 87 335

ff@pr-vonharsdorf.de

http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: @Clevertouch