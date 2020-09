Luftpolster aus Papier für mehr Nachhaltigkeit im e-commerce

AirWave PaperWave Bio – Transportschutz von FLÖTER aus über 80% nachwachsenden Rohstoffen

Die Luftpolsterfolie AirWave PaperWave Bio ist eine 100% biologisch abbaubare Lösung, die Ihre Packgüter sicher schützt.

FLÖTER beschreitet neue Wege beim Umweltschutz und liefert ein klares Statement zur Nachhaltigkeit. Die aus 85% Recyclingpapier (FSC zertifiziert) hergestellte Luftkissenkette ist leistungsstark und ökologisch vorteilhaft. Die kompostierbare Siegelschicht ist ultradünn und beeinflusst somit keinen Aspekt des Recyclings negativ. Die PaperWave®-Bio Luftpolsterfolie hat eine überragende Umweltbilanz.

Das Produkt trägt das RESY Zeichen, sowie das Sortierhilfesymbol nach DIN 6120. Damit wird es dem Konsumenten sehr einfach gemacht, die stofflich richtige Zuordnung an der Wertstofftonne vorzunehmen. Das Material ist kompostierbar und löst sich sogar im Wasser auf, sollte das Produkt ungeplant im Ozean landen.

FLÖTER bietet die AirWave PaperWave Bio Luftpolster derzeit als Ketten für die Luftpolstermaschinen AirWave 1 und 2, sowie die AirBoy nano3 an. Auch für die industrielle Luftpolsterfertigung mit der APM ist AirWave PaperWave Bio verfügbar. Hier direkt bestellen.

FLÖTER ist weltweit Spezialist für Industrieverpackungen, Luftpolster- und Verpackungssysteme in Europa & USA. Die Produktpalette umfasst Transportschutz in vielen Varianten von Luftpolstermaschinen und -folien in verschiedenen Ausführungen bis hin zu Integrationslösungen für Packplätze. Mit den eigenen AirWave und AirBoy Luftpolstermaschinen bietet FLÖTER für jede Herausforderung des täglichen Warenversandes eine passende Lösung. Neben der Reduzierung der Lagerfläche für Verbrauchsmaterial, einem niedrigen Versandgewicht und einer hohen Fertigungsgeschwindigkeit spielt Nachhaltigkeit bei FLÖTER schon sehr lange eine bedeutende Rolle. AirWave Luftpolster-Folien werden in Deutschland produziert und sind zu 100% recyclingfähig. Passende Luftpolsterfolien gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie z.B. AirWave PaperWave (aus nachwachsenden Rohstoffen), AirWave ESD (antistatisch), AirWave Bio (biologisch abbaubar) oder AirWave Heavy Duty (besonders belastbar und Luftfracht geeignet). FLÖTER hat den Hauptsitz in Schwieberdingen bei Stuttgart und arbeitet mit über 100 Partnern in der ganzen Welt zusammen.

