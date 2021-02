macmon Partnertag 2021 – macmon SDP bietet Sicherheit in der Cloud

Neue Produktoffensive – Neue Sales Opportunities

Berlin: 23.2.2021: Nach einem Rekordjahr 2020 mit einem Umsatzwachstum von fast 20 Prozent, startet Christian Bücker, CEO, macmon secure GmbH, voller Tatendrang mit einer neuen Produktstrategie durch. Der virtuelle macmon Partnertag stand unter dem Motto “macmon zeigt Top Neuigkeiten auf” – Zero Trust Network Access (ZTNA) mit macmon.

Der Einladung der Berliner Sicherheits-Experten waren über 300 Partner gefolgt, um sich über die neue Strategie aus erster Hand zu informieren.

Zero Trust Network Access mit macmon secure

ZTNA gewinnt in der IT immer mehr an Bedeutung. ZTNA fußt auf der Philosophie, weder einem Gerät noch einem Benutzer einen Vertrauensvorschuss zu geben, bevor es sich nicht als sicher authentifiziert hat. Der Wandel der Arbeitswelt, der sich durch mobiles Arbeiten sowie in der fortschreitenden Digitalisierung, dem Internet of Things sowie dem Auslagern verschiedener Dienste in die Cloud immer weiter beschleunigt sind Gründe dafür, dass ZTNA in Zukunft ein noch wichtiger Bestandteil integrativer IT-Security-Lösung sein muss. macmon secure trägt mit seiner bewährten Network-Access-Lösung schon seit 2003 dem ZTNA-Ansatz Rechnung, indem macmon Network Access Control (NAC) nur definierten Geräten Zugang zum Netzwerk erlaubt.

macmon SDP – Schutz für sämtliche Cloud-Dienste

Neben dem bewährten macmon NAC fokussieren sich die Berliner jetzt auch auf macmon Software Defined Perimeter (SDP), eine Architektur, die darauf abzielt, die Funktionsweise im Bereich der Netzwerksicherheit zu ändern. Es verwendet eine Kombination aus Authentifizierung, Autorisierung und Netzwerksegmentierung, die so stark ist, dass von jedem Punkt aus, auch aus der Cloud, auf das Netzwerk zugegriffen werden kann. Diese Perimeter sollen als Schutzschild gegen die große Anzahl von Cyber-Angriffen dienen.

Dazu Christian Bücker, CEO, macmon secure GmbH: “Wir dehnen unseren bewährten Schutz des Netzwerks auf sämtliche Cloud-Dienste aus. Wir sind der einzige Anbieter von NAC plus SDP mit Identity Access Management (IAM), gehostet ausschließlich in Deutschland. IT-Sicherheit von einem deutschen Hersteller wird als besonders vertrauensvoll eingeschätzt, ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Das Beta-Programm startet in Kürze und im April finden bereits erste Trainings statt.”

Mit macmon mehr Umsatz generieren

Ein wichtiger Bausteín für das Marktwachstum von macmon secure ist die Neupositionierung zum Thema ZTNA. Zur Realisierung ambitionierter Umsatzziele wird das Vertriebsteam weiter gestärkt, unter anderem im Bereich Bestandskundenpflege, hinzu kommt ein größeres Partnermanagement. Geografisch liegt der Vertriebsfokus auf DACH mit eigenen Country Managern für Österreich und der Schweiz. Die erfolgreichen Technologiepartnerschaften mit LANCOM, Greenbone, Sophos oder splunk sorgen schon jetzt für gute Synergieeffekte und werden 2021 weiter vorangetrieben und durch neue Integrationen ergänzt.

Hans-Joachim Diedrich, Leiter Sales & Marketing, macmon secure GmbH: “Die enge Kooperation mit marktführenden IT-Lösungsanbietern sorgt für wechselseitige Synergien, die unseren Partnern im Vertrieb wertvolle Anknüpfungspunkte bieten um noch mehr Proof of Concept-Projekte (PoC´s) zu starten.”

Begleitende Marketing Maßnahmen mit Fokus auf Content Marketing entlang der Customer Journey wie Webinare, Live Hacking Events, Whitepaper, Anwenderberichte und Social Media Kampagnen sichern der macmon secure Vertriebsinitiative 2021 die notwendige Unterstützung und Sichtbarkeit im Markt.

Die macmon secure GmbH beschäftigt sich seit 2003 mit der Entwicklung von Netzwerksicherheitssoftware und hat ihren Firmensitz im Herzen Berlins. Die Network Access Control (NAC)-Lösung wird von macmon secure GmbH vollständig in Deutschland entwickelt und weltweit eingesetzt, um Netzwerke vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. Die Kunden von macmon secure kommen aus diversen Branchen und reichen von mittelständischen Firmen bis hin zu großen internationalen Konzernen. Das Ziel: Jedem Unternehmen eine flexible und effiziente NAC-Lösung anzubieten, die mit geringem Aufwand, aber erheblichem Mehrwert für die Netzwerksicherheit des Unternehmens implementiert werden kann.

