Mit Massagesessel Welt Fachkräfte ins Büro locken

Investment in weniger Stress und mehr Leistung

Stuttgart, 16. März 2023 – Nach dem Boom des hybriden Arbeitens ist es für Unternehmen

zur großen Herausforderung geworden, Mitarbeitende an sich zu binden. Da Fachkräfte sich

im Homeoffice deutlich weniger mit dem Arbeitgeber und ihrem Team identifizieren, ereignen

sich attraktive Benefits als wichtiger denn je.

„Wer die Leute zurück in ihre Büros locken will, muss ihnen dort auch etwas bieten“, sagt

Michael Roedeske, Gründer und Geschäftsführer von Massagesessel Welt. Mit seinem

neuen Angebot an Mietmassagesesseln ermöglicht er Arbeitgebenden einen

kostengünstigen Zugang zu einem entspannenden Mehrwert am Arbeitsplatz.

Wohlbefinden der Mitarbeitenden steigern

Das Mietmodell von Massagesessel Welt richtet sich spezifisch an Unternehmen. Die sonst

hohe Einstiegshürde der Investition in Höhe von mehreren Tausend Euro reduziert sich auf

einen monatlichen Mindestbeitrag von 99 bis 299 Euro. Vorteilhaft wirkt sich außerdem aus,

dass die entstehenden Kosten bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter steuerfrei anrechenbar und

die Aufwendungen als Betriebsausgabe steuerlich absetzbar sind.

Signifikante Verringerung von Verspannungen

Wellness-Sessel vermindern Stress und Anspannung im Büro. Bereits eine kurze

Massagepause steigert die Konzentration und Kreativität, führt zu produktiverer Arbeit und

damit zu besseren Ergebnissen. Zudem verringern professionelle Geräte signifikant

Verspannungen und muskuläre Schmerzen und tragen zur Krankheitsprävention bei.

Unternehmen investieren mit Massagesesseln in die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden und

bringen ihnen auf diese Weise Wertschätzung entgegen. Zugleich profitieren sie von der

Verringerung von Krankheiten und Fehltagen sowie der verbesserten Effizienz infolge kurzer

Pausen – eine Win-win-Situation für Arbeitnehmende und den Betrieb.

Roedeske fasst zusammen: „In Zeiten, in denen bei Personalabteilungen das langfristige

Halten guter Arbeitskräfte ganz oben auf der Liste steht, kann eine verhältnismäßig geringe

Investition in ein derartiges Mietmodell große Wellen schlagen.“

Probesitzen für Neugierige

Am 9. und 10. Mai nimmt Massagesessel Welt an der Zukunft Personal Süd teil. Wer die

Sofortwirkung am eigenen Leibe erleben möchte, ist herzlich eingeladen, für ein Probesitzen

in Halle 1, Stand J.04 vorbeizuschauen. Das Team rund um Entspannungsexperte Michael

Roedeske steht Besuchenden beratend zur Seite. Unter info@massagesesselwelt.de

können kostenfreie Tagestickets angefragt werden.

Über Massagesessel Welt

Seit September 2020 betreiben Gründer Michael Roedeske und Masseurin Manuela Radu die Massagesessel Welt online und in stationären Ladengeschäften. Gemeinsam mit ihrem Team verfolgen sie die Mission, körperliche und geistige Entspannung zugänglicher zu machen. Aktuell bietet Massagesessel Welt Fachberatung in Stuttgart und Leverkusen an sowie Probesitzen in Berlin und München. Im Interesse der Nachhaltigkeit gehören neben Lieferung, Montage und Kundenservice auch ein eigener Reparaturservice und Ersatzteilbevorratung zu den Leistungen von Massagesessel Welt.

Firmenkontakt

Massagesessel Welt | Entspannung – Gesundheit – Vitalität

Michael Roedeske

Max-Holder-Straße 25

73630 Remshalden

0800 735 296 32



https://www.massagesesselwelt.de/

Pressekontakt

Kreuter Borgmeier Public Relations GmbH

Maren Fliegner

Rothenbaumchaussee 5

20148 Hamburg

040-413096-12



https://www.borgmeier.de/

Bildquelle: Massagesessel Welt