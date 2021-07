Mit unseren Gewerbeimmobilien zu Ihrem Erfolg

Unser Angebot in der deutschsprachigen Schweiz

Die Firma Peter Straub Immobilienmanagement hat sich auf die Vermarktung, Vermietung und den Verkauf von Gewerbeimmobilien spezialisiert. CEO Peter Straub betreut viele Liegenschaften in der deutschsprachigen Schweiz und bietet ein breit gestreutes Portfolio an unterschiedlichen Typen von Gewerbeimmobilien.

Das breitgestreute Projektportfolio umfasst:

-Büroimmobilien und flexibel nutzbare Gewerbeimmobilien, die von Firmen, Rechtsanwälten, Treuhändern, Arztpraxen, Physiotherapeuten, Kitas oder ähnlich genützt werden können.

-Eine Produktionsimmobilie in der die Produktion von Waren durchgeführt werden kann. Am Standort ist ausreichend Platz für Verwaltung, Vertrieb und Logistik der jeweiligen Firma.

-Retail- bzw. Verkaufsräume idealer Präsentations- und Standortort, um interessierten Kunden das jeweils Warensortiment in einer ansprechenden Umgebung zu präsentieren.

-Das Atelier und die (stille) Werkstätte lassen sich für sehr viele Zwecke nutzen.

-Einige Standorte verfügen über Lagerflächen.

Im Kanton Basel-Stadt haben wir folgende, besonders interessante Angebote für Sie:

Im Neubauprojekt “Im Leonhard”, dass im Jahr 2021 fertiggestellt wurde, stehen am Steinengraben über 2.400 qm modernster Büro- und Gewerbeflächen zur Verfügung. Das zukunftsorientierte Konzept des Neubaus vereint Arbeits- und Wohnbereich im selben Gebäude, ohne sie zu vermischen. Der hohe Ausbaustandard, die Nähe zur Innerstadt und die perfekte Lage mit kurzen Verbindungen zu Autobahn und den öffentlichen Verkehrsmitteln sprechen für das Objekt. Die unteren drei Stockwerke sind derzeit noch zu mieten.

Für alle, die sich für eine bereits vollständig ausgebaute Gewerbeimmobilie interessieren, bieten wir im Steinengraben 5 in Basel folgende Büroflächen an: 4. OG, 566 m2 und 5. OG, 461,5 m2.

Die Entstehung des neuen Quartiers am Lysbüchel im Norden von Basel ist auf einem guten Weg. Gewerbe, KMUs, Firmen, Restaurants finden Platz für die Entfaltung. Die Planung sieht einen durchmischten und lebendigen Stadtteil mit grosszügigen Blockrandbebauungen vor, die das bestehende Wohnquartier St. Johann nach Norden erweitern. Grüne, gemeinschaftlich genutzte Innenhöfe werden durch grosse Dachflächen mit Dachterrassen, Begrünung und Solaranlagen ergänzt. Zwei neue öffentliche Grünräume – der Lysbüchelplatz im Süden und der Saint-Louis-Park am Gleisfeld – sorgen für Kühlung im Sommer und bieten Platz für Erholung und Natur. Es entstehen neue attraktive Verbindungen für Fussgänger:innen sowie Velofahrer:innen.

Mehr Informationen zu den Gewerbeliegenschaften finden Sie auf der Webseite. Sollten Sie hier nicht fündig werden, übernehmen wir gerne Ihr individuelles Suchmandat.

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Geschäftsinhaber Peter Straub kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau und das Immobilienmanagement ist seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.