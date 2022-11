Monatskalender mit großer Werbefläche: Markenkommunikation für 2023

Corona gehört mittlerweile zum Alltag. Die Pandemie hat viele Unternehmen dazu bewogen, sich der neuen Situation mit eventuell entstandenen Verlusten zu stellen und sich seiner eigenen Marke neu bewusst zu werden. Eine überarbeitete oder neu entwickelte Markenkommunikation muss her. Beziehungsmanagement ist wichtiger als je zuvor. Marken müssen sich darüber definieren, dass sie selbst aktiv, authentisch, transparent und konsistent für Ihre Werte einstehen. Teil dieser Markenkommunikation in der Außendarstellung kann der bewährte Monatskalender sein, der gezielt, mit gut ausgewählter Bildsprache und Farbgebung, die Marke des Unternehmens frisch und stark bei Kunden und Mitarbeitern präsentiert. Monatskalender aus dem Hause PRINTAS sind für ihren hohen Werbenutzen bekannt. Umso mehr, wenn Sie sich für Kalender mit einer großen Werbefläche entscheiden.

Der Kalenderverlag PRINTAS bietet dazu bewährte Möglichkeiten. Jeder Monatskalender kann individuell nach Kundenwunsch gestaltet werden. Sie finden im Sortiment Kalender für drei bis sieben Monate, dazu kommen diverse Formate und Ausführungen. Die Werbefläche beziehungsweise Werbezeilen spielen eine wichtige Rolle – denn hier befindet sich der Platz für Ihre personalisierten Werbeeindrucke.

Der Monatskalender als Mittel der Markenkommunikation

Der Kalender für drei Monate ist eindeutig ein Klassiker unter den Monatskalendern. Er bietet viel Übersichtlichkeit und ist mit den bedruckbaren Werbeflächen ein idealer Träger für Ihre Werbebotschaft. Mehrmonatskalender, die auch als Speditions- oder Schiffskalender bekannt sind, gibt es jedoch auch mit Kalendarien für vier, fünf, sechs oder sieben Monate. Damit ist jeder Bedarf abgedeckt. Der Monatskalender als Werbegeschenk kann individuell auf die Zielgruppe abgestimmt werden.

Die gewohnt gute Qualität, die der Kalenderhersteller PRINTAS bietet, zeigt sich bei allen Kalendervarianten. Von der stabilen Verarbeitung bis zum ausgezeichneten Druck ist der hohe Qualitätsanspruch sichtbar. Mit dem individuellen Eindruck auf der großen Werbefläche kommt Ihre persönliche Beteiligung ins Spiel. Gestalten Sie Ihre Monatskalender nach Ihren Vorstellungen und erzielen Sie damit einen hohen Werbenutzen.

Monatskalender rechtzeitig bestellen und positiv aufgestellt ins Jahr 2023 starten

PRINTAS liefert pünktlich, wenn die Monatskalender rechtzeitig bestellt werden. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um ein persönliches Kalenderdesign in die Tat umzusetzen. Auf Wunsch steht ein individueller Gestaltungsservice zur Verfügung. Der Kalender mit der Doppelfunktion Planungsinstrument/Werbegeschenk steht in den Startlöchern – Sie brauchen sich nur für Ihre Variante zu entscheiden.

Ob 3-Monatskalender in der Ausführung Klassik, 4-Monatskalender in der Premiumversion oder ein Monatskalender mit Notizfunktion – die große Vielfalt bei PRINTAS bietet für jeden Zweck die richtige Lösung. So gelingt die optimale Verbindung zwischen Wertschätzung und Werbung, indem Sie Ihre Kunden und Geschäftspartner mit einem stilvollen Monatskalender überraschen!

„Werbung, die hängen bleibt“ – seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender „Hamburg – Rund um die Alster“. Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.

Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.

Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.

PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!

Für Rückfragen rufen Sie gern an.

Kontakt

PRINTAS Kalenderverlag GmbH

Dirk Stolzke

Borsteler Chaussee 49

22453 Hamburg

040 – 88 88 84 84

040 – 88 88 84 99

pos@printas.com

https://www.printas.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.