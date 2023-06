Mont-Blanc Express und Leman Express ab sofort bei Rail Europe buchbar

Unkompliziertes Reservieren der populären Züge in der Schweiz und Frankreich über www.RailEurope.com und die App von Rail Europe

Rail Europe erweitert das Angebot um zwei populäre Züge in Frankreich und der Schweiz. Ab sofort können auf der Website www.RailEurope.com und in der App von Rail Europe der Mont-Blanc Express und der Leman Express gebucht werden.

„Wir freuen uns, dass die Mont-Blanc- und die Leman-Routen ab sofort unser Programm bereichern“, sagt Björn Bender, CEO von Rail Europe. „Das ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, europaweit Bahnreiseerlebnisse für alle anzubieten und auch im grenzüberschreitenden Verkehr möglichst reibungslos zu gestalten. Mit dieser neuen, zusätzlichen Offerte präsentieren wir auch landschaftlich zwei äußert reizvolle Strecken in der Region zwischen Frankreich und der Schweiz.“

Der Mont-Blanc Express ist eine gemeinsam von der SBB und SNCF betriebene Schmalspur-Bergbahn, die Martigny und Saint-Gervais-les-Bains verbindet. Sie führt durch das malerische Trient-Tal mit Felsen, Wäldern, wilden Schluchten und hübschen Alpendörfern. Trotz der Bezeichnung „Express“ ist die Reise eher gemächlich. Der Zug braucht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 24 km/h mehr als zwei Stunden für die 56 Kilometer lange Strecke, sodass die Reisenden von ihren bequemen Sitzen aus das wundervolle Alpenpanorama genießen können.

Der Leman Express ist eines der größten grenzüberschreitenden Eisenbahnnetzwerke in Europa. Es erstreckt sich vom Großraum Genf bis nach Frankreich, wobei es Coppet mit evian-les-Bains, Annecy, Saint-Gervais-les-Bains, Bellegarde oder Annemasse verbindet. Der Leman-Express bedient auf einer Strecke von 230 Kilometern 45 Bahnhöfe und befördert täglich bis zu 50.000 Passagiere.

Auf ihren Fahrten über kurvenreiche Bergpässe, durch beeindruckende Alpentäler und charmante Dörfer bieten der Mont-Blanc Express und der Leman Express atemberaubende Aussichten auf schneebedeckte Gipfel, glitzernde Seen und saftig grüne Wiesen, weshalb sie auch bei vielen Urlaubern aus aller Welt sehr beliebt sind.

Rail Europe ist ein weltweit agierendes Travel-Technology-Unternehmen und die Referenz für Zugbuchungen in Europa. Seit 90 Jahren ist Rail Europe vertrauensvoller Partner der Reisebranche und der Eisenbahnbetreiber. Mit hoher Expertise stellt das Unternehmen mehr als 15.000 Reiseprofis in 70 Ländern technische Servicelösungen zur Verfügung. Reisende aus aller Welt, die bequem das umfassende Bahnangebot in Europa nutzen möchten, können zudem über die Website und die App von Rail Europe, beides auf dem neuesten Stand der Technik, die gewünschten Leistungen buchen. Pro Jahr verkauft Rail Europe rund 2,5 Millionen Fahrscheine der europäischen Eisenbahnen. Das Angebot umfasst über 100 Anbieter wie die Deutsche Bahn, SNCF, SBB, Eurostar, Thalys, Trenitalia, Italo, Renfe, ÖBB, SNCB, NS, OUIGO Espaoa und National Rail. Hinzu kommen Eisenbahnpässe wie der Swiss Travel Pass und die Eurail Pässe. Rail Europe ist in Paris beheimatet.

