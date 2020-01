Mosel – Faszination Urlaub

Neue Reisebroschüren erhältlich

im Januar stehen für viele die Reiseplanung der nächsten Wochen und Monate auf der Agenda. Für alle die beim Thema Urlaub auch an ein aktives Weinerlebnis denken, sei es mit dem Rad oder zu Fuß, dienen die neuen kleinformatigen Reisebroschüren der Mosellandtouristik als Inspirationsquelle.

Die deutsche Mosel windet sich auf 240 Kilometern in unzähligen Schleifen von der französischen Grenze bis Koblenz und eine 2000-jährige Weinkultur lädt ein zu genussvollen Radausflügen, Wandertouren und Weinerlebnissen. In Form von großflächigen Bildern aus den Social-Media-Kanälen erzählen Urlauber in drei Broschüren und einer Freizeitkarte von ihren Radausflügen auf dem Mosel-Radweg, ihren Wandertouren entlang des Moselsteigs und von ihren kulinarischen Streifzügen durch das Moselland.

Drei Reisebroschüren und Mosel-Erlebniskarte

Genuss- und Kulturliebhaber, die in ihrem Urlaub besondere Weinerlebnisse genießen wollen, finden alle Informationen, Tourentipps und Highlight-Veranstaltungen in der Broschüre „Meine Moselreise. #visitmosel|2020“. „Meine Radreise. #moselradweg|2020“ enthält neben wichtigen Rad-Infos und Tipps eine aktuelle Beschreibung von zehn Kurzetappen des 248 Kilometer langen Mosel-Radwegs. Welche der 24 Moselsteig-Etappen zur eigenen Kondition und Vorlieben passt, verrät die Broschüre „Wandern auf dem Moselsteig. #moselsteig|2020, inklusive Wegbeschreibung, Längenangaben, Mini-Karten, Höhenprofilen und Schwierigkeitsgraden, Informationen zur Wegweisung und ausgewählten Arrangements. Abgerundet werden die Broschüren durch die kompakte Freizeit- und Erlebniskarte #visitmosel|2020. Diese enthält einen Überblick über Freizeitmöglichkeiten und Ausflugsziele in einer Karte, inklusive Rad- und Wanderwege, Sehenswürdigkeiten mit Fotos und Infotext.

Die Broschüren werden mit weitreichenden Informationen, Unterkünften und Veranstaltungen auf der Webseite visitmosel.de ergänzt. Sie erscheinen im praktischen DIN A5 Format und sind kostenlos erhältlich bei allen Tourist-Informationen entlang der Mosel und bei der Mosellandtouristik, Tel. 06531-97330, info@mosellandtouristik.de und online unter www.visitmosel.de inklusive Download-Möglichkeit.

Die Mosellandtouristik ist Ihr persönlicher Ansprechpartner für Ihren nächsten Urlaub im Moselland

Firmenkontakt

Mosellandtouristik GmbH

Christiane Heinen

Kordelweg 1

54470 Bernkastel-Kues

065319733-44

info@mosellandtouristik.de

http://www.visitmosel.de

