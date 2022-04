Musik richtig lizenzieren, um höhere Gewinne zu erzielen

„Professionelle Musikmacher und die, die es werden wollen, sollten sämtliche Möglichkeiten kennen, mit Musik Geld zu verdienen. Und diese Möglichkeiten effektiv nutzen“, betont Klaus Quirini, Vorstand des Verbands Deutscher Musikschaffender ( www.VDMplus.de). In der Musikbranche können Einnahmen und Gewinne nicht nur durch Auftritte, den Verkauf von Tonträgern wie CDs und Vinyl-Schallplatten, Downloads und Musik-Streaming erzielt werden.

„Die Vergabe von Lizenzen kann für Musikschaffende eine lukrative Einnahmequelle sein“, beschreibt Udo Starkens, Generalmanager des VDMplus: „Gehört die Musik zum GEMA-Repertoire, deckt die Verwertungsgesellschaft einen großen Teil dieser Lizenzen ab jedoch die Art der Lizenzen ist enorm vielfältig, so dass noch zahlreiche interessante Bereiche übrig bleiben, mit denen GEMA-Mitglieder zusätzliche Gewinne für Label und Musikverlage generieren können. Für nicht der GEMA angeschlossene Musikschaffende gilt dies erst recht.“

Klaus Quirini erläutert an Beispielen: „Musik ist urheberrechtlich geschützt. Wer Musikwerke nutzen möchte – etwa für TV-Spots, als Filmmusik, für Werbe- oder Image-Videos im Internet sowie für Videos auf YouTube, Facebook, Instagram oder Twitter – muss die Lizenz dazu erwerben. Das gilt auch für Coverversionen, Interpretationen und Remixe sowie für den Abdruck von Noten. Auch die neueste Nutzungsart der NFTs ist hoch interessant.“ Somit seien Lizenzierungen ein wichtiger Faktor für alle Musikunternehmen, die musikwirtschaftlich erfolgreich arbeiten wollen.

VDMplus-Mitglieder profitieren dabei – wie in sehr vielen anderen Bereichen auch – vom reichhaltigen Service des erfahrenen Branchenverbands. „Zunächst halten wir für unsere Mitglieder ein aktuelles Lizenzanfrage-Formular bereit, in dem die Nutzungsarten und der Umfang der Nutzung von Musikwerken abgefragt werden“, erklärt Udo Starkens. Erfolgt eine Lizenzanfrage, so gilt es für Musikverlag oder Label, einen fairen Lizenzvertrag abzuschließen. „Der VDMplus bietet dazu diverse Musterverträge, und wir ungterstützen unsere Mitglieder intensiv bei diesem Prozess“, sagt Klaus Quirini und ergänzt: „Insbesondere wenn es um den Wert einer Lizenz geht, hilft der VDMplus mit konkreten Berechnungsformeln und mit der detailierten Auskunft über branchenübliche Lizenzwerte.“

Weitere Infos erhalten interessierte Musikschaffende über die Homepage oder über die Facebookseite des Verbandes.

Der Verband Deutscher Musikschaffender ( www.VDMplus.de) ist ein Zusammenschluss von Produzenten, Musikverlagen, Tonträgerfirmen, Komponisten, Textdichtern, Musikern, Managern, Künstlern und vertritt seit 1974 die Interessen Musikschaffender in Deutschland. Seit Jahrzehnten gründen und betreiben, an der Musikwirtschaft interessierte Künstler, Urheber und Musiker, durch das Coaching der VDMplus-Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen, erfolgreich Musikverlage und Musiklabel. VDMplus-Mitglieder lernen das Business von der einfachsten Promotionarbeit bis hin zu komplizierten Vertragsausarbeitungen kennen. Ein umfassender Einblick für Neugründer und Profis über die Hintergründe in der Musikbranche ist eines der Kernthemen im VDMplus.

Kontakt

Verband Deutscher Musikschaffender (VDM)

Helga Quirini

Josefsallee 12

52078 Aachen

0241 9209277

h.quirini@vdmplus.de

http://www.vdmplus.de

Bildquelle: billionphotos