Natürlich schön, natürlich nachhaltig – seit 33 Jahren: Am 23. November feiert lavera den “Tag der Naturkosmetik”

Hannover, November 2020 – Alles begann in einer Garage mit einer Vision von Naturkosmetik und ersten Produktionen in Eigenregie. Als Thomas Haase sich auf die Suche nach Lösungen für seine Neurodermitis machte, hätte er nie gedacht, dass er 33 Jahre später an der Spitze eines der erfolgreichsten Naturkosmetik-unternehmen Deutschlands sitzen würde. Mit seiner eigenen Marke: lavera – übersetzt “die Wahre”. Damals wie heute ist er davon überzeugt, dass es für jedes Hautbedürfnis eine Antwort aus der Natur gibt. Aus diesem Grund hat lavera anlässlich seines 33-jährigen Bestehens den offiziellen “Tag der Naturkosmetik” am 23.11.2020 initiiert, um über die Vorteile von Naturkosmetik zu informieren und mit hartnäckigen Mythen aufzuräumen. In der Woche vom 16. bis 23.11. können sich Kunden daher über spannende Informationen und Rabattaktionen auf www.lavera.de freuen.

Seit 33 Jahren macht es sich lavera zum Ziel, die Wirkgeheimnisse der Natur immer weiter zu entschlüsseln, um innovative und natürliche Lösungen zu finden, die für jeden erschwinglich sind. So brachte die Marke zum Beispiel einen rein mineralischen Sonnenschutz auf den Markt, der weltweit zu den ersten Sonnenschutzprodukten in zertifizierter Naturkosmetik gehörte. Vom Shampoo über den Selbstbräuner und die Zahn- oder Anti-Aging-Pflege bis hin zur dekorativen Kosmetik werden ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe verwendet. Dabei sind Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau immer die erste Wahl. Und das kommt gut an: lavera ist inzwischen auf fünf Kontinenten in über 40 Ländern gelistet und zählt in Europa zu den erfolgreichsten Naturkosmetikmarken. “Natur pur liegt heute mehr denn je im Trend”, erklärt Thomas Haase, Gründer der Laverana GmbH. “In einer Welt, in der wir immer mehr Schadstoffen ausgesetzt sind, wächst das Bedürfnis der Konsumenten nach Transparenz und natürlichen Inhaltsstoffen.” Das zeigen auch die Zahlen: Laut Erhebungen des Marktforschungsinstitutes GfK konnte das Segment Naturkosmetik in den letzten drei Jahren rund 3,2 Millionen Kunden dazugewinnen. Und sogar im ersten Halbjahr der Pandemie 2020 ist der deutsche Naturkosmetikmarkt im Vergleich überproportional gewachsen.*

Nachhaltige Schönheitspflege – regional und klimaneutral produziert

Für lavera ist das Thema Nachhaltigkeit eine Herzensangelegenheit. Und das gilt nicht nur für die sorgfältige Auswahl der Rohstoffe, sondern auch für den gesamten Produktionsprozess. Der Rezyklatanteil der Produktverpackungen wird ständig erhöht mit dem Ziel, den höchstmöglichen Anteil an verwertbaren Ressourcen einzusetzen. Als einziger Vollsortimenter kann das Unternehmen außerdem auf eine geschlossene Produktionskette im Raum Hannover blicken. Die Laverana GmbH & Co. KG ist zudem seit 2019 ein klimaneutrales Unternehmen. Anfallende CO2-Emissionen kompensiert das Unternehmen mit ClimatePartner-Klimaschutz- und -Entwicklungsprojekten in Kenia und Peru. Nicht ohne Grund wurde lavera 2019 vom “Deutschen Standard” als “Marke des Jahrhunderts” in der Produktgattung Naturkosmetik ausgezeichnet.

Gut für die Haut, gut für alle – Jubiläums-Rabatte auf www.lavera.de

Das Ziel von lavera war es schon immer, Naturkosmetik für alle zugänglich und erschwinglich zu machen. Darum sind die Produkte nicht nur im Biohandel, sondern auch in vielen Drogerien und Supermärkten erhältlich. “Um noch mehr Menschen von den Vorteilen der Naturkosmetik zu überzeugen, haben wir den 23.11. offiziell als “Tag der Naturkosmetik” erklärt”, so Thomas Haase. Anlässlich des 33-jährigen Bestehens ruft lavera dieses Jahr vom 16. bis 23.11. zu einer ganzen “Woche der Naturkosmetik” auf www.lavera.de und in den sozialen Netzwerken auf. In dieser Woche können sich die Kunden auf Aktionstage im Onlineshop freuen. Zusätzlich erwarten die lavera-Kunden neben umfangreichen Informationen rund um Naturkosmetik auch coole Schmink-Looks mit Markenbotschafterin und TV-Star Rebecca Mir. Wie Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld wird sie als treue lavera-Verwenderin den 33. Geburtstag der Traditionsmarke am 23. November mitzelebrieren.

* Quelle: The New “Naturkosmetik Branchenmonitor 1. Halbjahr 2020”, Stand Sept. 2020

Seit der Gründung des Unternehmens Laverana und der Marke lavera im Jahr 1987 war es das Ziel der Geschäftsführung, Natürlichkeit, Wirksamkeit und Schönheit miteinander zu vereinen und alle Pflegewünsche zu erfüllen. Seit über 30 Jahren bieten wir unseren Kunden 100 Prozent natürliche, altersunabhängige Schönheitspflege mit dem Anspruch, die Beautywelt nachhaltig zu verändern. Von der Produktidee bis zur Auslieferung erfolgt alles aus einer Hand in der Region Hannover. Rund 250 lavera-Produkte sind in 40 Ländern erhältlich.

