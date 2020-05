NEU bei Caseking Lian Li O11 Dynamic PCMR Special Edition

Berlin, 25.05.2020

Mit 3,5 Millionen Abonnenten ist das PCMR-Subreddit eine der größten Communitys rund um das Thema PC und wird durch die Leidenschaft für Gaming, Builds und Modding zusammengeschweißt. Alles dreht sich um das durchdachte Planen des nächsten Gaming-PCs, die Suche nach dem perfekten Setup und die neuesten Trends. Lian Li und PCMR haben sich zusammengetan, um dieser Leidenschaft mit dem O11 Dynamic PCMR Special Edition Ausdruck zu verleihen. Das Ergebnis ist ein Traum für PC-Enthusiasten!

Die neue Lian Li O11 Dynamic PCMR Special Edition vertraut auf die Stärken des beliebten und vielseitigen O11 Dynamic: makellose Hartglas-Seitenteile, Doppelkammer-Layout, Unterstützung für mehrere Radiatoren. Die auf 2000 Stück limitierte Sonderedition zeichnet sich durch die Kombination von matten Metallflächen in Spacegrau, verchromtem Aluminium und verspiegeltem Tempered Glass aus.

Die Features des Lian Li O11 Dynamic PCMR Special Edition-Gehäuses im Überblick:

– Auf 2000 Stück limitierte Sonderedition

– Entwickelt von Lian Li und der PC Master Race-Community

– Verchromtes Aluminium & verspiegeltes Hartglas

– Support für Mainboards mit E-ATX-, ATX-, Micro-ATX- oder Mini-ITX-Format

– Cleveres Zwei-Kammer-Design mit Platz für zwei Netzteile

– 4x 2,5-Zoll-SSDs & 2x 3,5-Zoll-HDDs

– Frontpanel mit 2x USB 3.0 Typ-A & 1x USB 3.1 Typ-C

– Grafikkarten bis 42 cm Länge & CPU-Kühler bis 15,5 cm Höhe

– Drei Einbau-Slots für 360-mm-Radiatoren

– Bis zu neun 120-mm-Lüfter möglich

Special Edition mit verspiegeltem Tempered Glass & verchromtem Aluminium

Die Zierleiste an der rechten Vorderseite besteht aus aufwändig verchromtem, auf Hochglanz poliertem Aluminium. Sie beherbergt das Frontpanel mit einem USB-3.1-Typ-C-Port, zwei USB-3.0-Ports und den beiden obligatorischen Audio-Anschlüssen. Das breite Zwei-Kammer-Design des E-ATX-Gehäuses bietet viel Platz für hochentwickelte Gaming-Komponenten samt hervorragendem Kabelmanagement und ermöglicht den Einbau einer umfangreichen Luft- oder Custom-Wasserkühlung. Der Lian Li O11 Dynamic PCMR Special Edition Midi-Tower kann in der linken Kammer maximal ein E-ATX-Mainboard, eine bis zu 420 Millimeter lange Grafikkarte und einen bis zu 155 Millimeter hohen CPU-Kühler aufnehmen.

Ein besonderes Lian Li O11 Dynamic mit unvergleichlichem Style

Der elegante Lian Li O11 Dynamic PCMR Special Edition ist nicht nur definitiv ein echter Hingucker und kann Gaming-Hardware ohne Mühe unterbringen, sondern eignet sich auch besonders gut für PC-Enthusiasten, die ihre Hardware per Custom-Loop kühlen wollen. Für den Einbau einer AiO- oder Custom-Wasserkühlung bietet das Case an drei Stellen die Möglichkeit, 360-mm-Radiatoren unterzubringen: Am Deckel, am Boden und neben dem Mainboard. Dafür wurde das Mainboard-Tray im Vergleich zu dem Vorgänger im vorderen Bereich nach rechts versetzt. Im rechten Seitenteil befinden sich Lüftungsschlitze, um die Wärme entsprechend abzuführen.

Die Lian Li O11 Dynamic PCMR Special Edition bei Caseking: https://www.caseking.de/O11D-PCMR

Die Lian Li O11 Dynamic PCMR Special Edition ist ab sofort zum Preis von 169,90 Euro in der Farbe Spacegrau bei Caseking vorbestellbar und voraussichtlich ab 05.06.2020 lieferbar.

