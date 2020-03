Neue Generation im Heidekönig Hotel Celle

Das Heidekönig Hotel Celle erhält neue Besitzer

Zum gestrigen Tag, dem 1. März 2020, fand im Heidekönig Hotel Celle ein Generationenwechsel statt. Der 39 jährige gebürtige Cellenser “Carsten Schleinitz” übernimmt das Hotel mit Restaurant nun mit seiner Frau Lamai als neuer Inhaber. Mit der Übergabe wird ein seit 2017 vorbereiteter Plan umgesetzt. Carsten Schleinitz war schon von 2003 bis 2013 im Heidekönig als Rezeptions- und Marketingleitung und anschließend in großen Hotels z.b. in Hannover tätig. In dieser Zeit baute der gelernte Elektriker und Kaufmann auch seine Selbstständigkeit als Hotelberater auf und bestand die Prüfung zum geprüften Personalfachkaufmann.

Im September 2017 ist Carsten Schleinitz dann als Direktor ins “Hotel Heidekönig” zurückgekehrt. Seitdem wurde die Übernahme forciert und die Weichen für die Zukunft gestellt. Unter anderem wurden seitdem der Name in “Heidekönig Hotel Celle” geändert ein neues Cooperate Design entwickelt. Vor kurzem wurde dann auch die URL in www.hotelcelle.de gewechselt. Damit ist das Heidekönig Hotel Celle nun auch über die Mail Adresse info@hotelcelle.de erreichbar. Die Homepage wurde ebenfalls an das neue Design angepasst, wird aber in naher Zukunft noch einmal ein völlig neues Redesign erleben.

In der Zukunft will das junge Team um Carsten und Lamai Schleinitz weiter wachsen und auch Innovative Ideen verfolgen. So wurde damit begonnen das schon sehr gute W-Lan Netz weiter zu verbessern und jedem Gast eine Gigabit Anbindung zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich wird an einem verbesserten Fernsehnetz gearbeitet und 4K Inhalte von Streamingdiensten wie Netflix und Amazon Prime für die Kunden bereit gestellt.

Auch das Restaurant des Heidekönigs, das für seine gute Küche bekannt ist, soll renoviert und mit einem neuen Konzept betrieben werden, welches gerade ausgearbeitet wird. Dafür soll die neue Homepage unter www.hotelcelle.de weiter ausgebaut werden und auch für Onlinereservierungen genutzt werden können.

Im Veranstaltungsraum finden schon jetzt viele Veranstaltungen statt. Vor allem auf Kaffeegesellschaften und auf Tagungen ist der Heidekönig spezialisiert und möchte diesen Geschäftszweig noch weiter ausbauen.

Gerade der familiäre Umgang mit den Gästen ist dem neuen Inhaber und seiner thailändischen Frau sehr wichtig. “Die Gäste sind das A und O und wollen zufrieden gestellt werden. Dafür tuen wir sehr viel und gehen auf Wünsche unserer Gäste. Unser Leitspruch lautet schon seit Jahren: Nichts trägt so viel Zinsen wie Freundlichkeit und gute Laune, dabei sind die Anschaffungskosten so gering!” und genau nach diesem Grundsatz Leben die neuen Inhaber auch, wie wir im laufenden Geschäft bemerkt haben.

