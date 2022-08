Neue Lebenshelferin für Senioren in Selm und Umgebung

Mit Frau Ines Friedrich möchten wir Ihnen eine neue, engagierte Seniorenbetreuerin präsentieren. Die Lebenshelferin bietet den Senioren in Selm und Umgebung vorpflegerische Betreuung im Rahmen der Dienstleistungen von der SeniorenLebenshilfe. Weitere Informationen zum Dienstleistungskonzept der SeniorenLebenshilfe und zur neuen Lebenshelferin Ines Friedrich erhalten Sie gerne auch unter www.seniorenlebenshilfe.de und unter Lebenshelfer in Selm.

Alltagshilfe und menschliche Zuneigung für mehr Lebensqualität

Die SeniorenLebenshilfe hilft mit dem einzigartigen Konzept der vorpflegerischen Betreuung älteren Menschen lange im eigenen Zuhause selbst bestimmend zu leben. Dazu bietet das, über die Berliner Zentrale koordinierte , nahezu bundesweite Netz selbständig-freiberuflich tätiger Betreuer beste Voraussetzungen. Seit 2012 arbeitet die SeniorenLebenshilfe als familiengeführtes Unternehmen erfolgreich an diesem Projekt. Dazu gehören auch fachliche Schulungen und Fortbildungen für die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer über die Berliner Zentrale. Neben den alltäglichen Tätigkeiten und Notwendigkeiten stehen vor allem auch menschliche Zuneigung und gegenseitiges Vertrauen im Vordergrund. Idealerweise bilden Senior und Lebenshelfer gemeinsam ein Team. Dabei bezieht ein(e) Seniorenbetreuer(in) die betreuten Seniorinnen oder Senioren, soweit möglich, in den Alltag mit ein.

Hilfe quer durch den Seniorenalltag – Dienstleistungen im Überblick

Unsere Seniorenbetreuer (-innen) übernehmen Tätigkeiten, die für Senioren oft kaum noch ganz zu bewältigen sind. Zu jedem Haushalt gehören Einkaufen, Kochen und Reinigen. Die Räume, Kleider und Geräte müssen in Ordnung gehalten werden. Darum kümmern sich unsere Lebenshelferinnen und Lebenshelfer. Ebenso sind sie bei außerhäuslichen Dingen wie Arzt-oder Behördenbesuch, je nach Wunsch der Senioren, behilflich. Bei Bedarf steht außerdem immer ein Auto zur Verfügung. Das Warten auf einen Bus oder die Kosten für ein Taxi entfallen also. Mit den Ausflügen, ausführlichen Gesprächen, Spaziergängen oder Spielen bieten unsere Seniorenbetreuer ( -innen) auf Wunsch viel tägliche Abwechslung. All diese Betreuungs-Leistungen sind auf Honorar-Basis individuell gestaltbar und vereinbar.

Ines Friedrich – neue Seniorenhelferin ab sofort in Selm

Die 1975 in Berlin geborene Ines Friedrich ist gelernte Verkäuferin, war als solche tätig und eine Zeit lang auch als selbständige Nageldesignerin. Nach der Ausbildung zur Lebenshelferin ist sie ab Sommer 2022 in Selm und Umgebung für die Senioren da. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung in diversen Berufen und als Mutter eines Sohnes ist Vielseitigkeit einer ihrer Pluspunkte. Dazu kommt künstlerisches Interesse, das ihr bei ihrem Hobby, der Acrylmalerei, viel Entspannung bringt.

Einfühlungsvermögen, Geduld und viel Praxiserfahrung im Alltag sind ihre Stärken. Dazu kommt, dass Frau Friedrich sich immer wieder von Neuem auf „ihre Senioren“ freut. Vielleicht kommt die neue Lebenshelferin nach einem Kennenlernen künftig auch öfter zu Ihnen? Ines Friedrich: „Für mich bedeutet es auch ein Stück weit persönliche Erfüllung, wenn ich zur Selbstbestimmtheit älterer Menschen beitragen kann!“

Unterstützung für Senioren – unser Daueranliegen

Während Ines Friedrich in Selm und Umgebung tätig ist, suchen wir von der SeniorenLebenshilfe immer qualifizierte Seniorenbetreuer bundesweit. Wir sind eine eingetragene Marke der Salanje GmbH, Berlin. Wir – und vor allem Lebenshelfer und Lebenshelferinnen, die vor Ort täglich ihr Bestes geben, sind für „unsere Senioren“ da! Dafür erhalten unsere Lebenshelfer jegliche Unterstützung von der Zentrale in Berlin.

