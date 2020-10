Hamburg, 08. Oktober 2020:

Seit Oktober 2020 bietet der Hamburger Werbeartikelhändler brilliant promotion® ( www.brilliant-promotion.com) seinen Kunden mit dem neuen Partner “myfitmix” die Möglichkeit, mit bunten, gesunden und leckeren Lebensmitteln zu werben. Das Produktsortiment von myfitmix umfasst fast 800 Artikel. Hierunter fallen nicht nur Müsli-, Nuss- und Trockenfrüchtemischungen, sondern auch Gewürze, Tees, Fruchtriegel und eine große Auswahl an Adventskalendern. Jede Artikelverpackung kann über brilliant promotion® mit eigenem Logo und Slogan für Werbezwecke oder als Präsent individuell gestaltet werden.

Bunt, gesund und lecker werben mit myfitmix

Gesunde Werbung – dafür steht die myfitmix GmbH. Das seit 2008 existierende Unternehmen aus Kelkheim ist mit seinem bunten, gesunden und vielfältigen Sortiment seit Oktober 2020 im Onlineshop des Hamburger Werbeartikelhändlers brilliant promotion® ( www.brilliant-promotion.com) vertreten. Das Produktportfolio umfasst fast 800 Produktvariationen rund um gesunde Nahrungsmittel, die als Giveaways oder hochwertige Präsente mit einem Logo oder Slogan bedruckt werden können und kleinen und großen Unternehmen somit eine ideale Möglichkeit bieten, gesund und lecker zu werben. Viele Produkte sind mit individueller Veredelung ab 500 Stück, unveredelt bereits einzeln bestellbar.

100 Prozent Bio, ohne Konservierungsmittel und ohne Zuckerzusatz

Das Produktportfolio von myfitmix reicht von Müsli-, Nuss- und Trockenfrüchtemischungen über Gewürze, Tees und Fruchtriegel bis hin zu Keksen und Tassenkuchen. Aktuell besonders beliebt sind Adventskalender, bestückt mit gebrannten Mandeln, schokolierten Kokoswürfeln oder Knusperkugeln. Die Lebensmittel sind zu 100 Prozent Bio, ohne weitere Inhaltsstoffe, ohne Konservierungsstoffe und ohne Zuckerzusatz. Die Hochwertigkeit der Lebensmittel haben Said Ghalamkarizadeh, Geschäftsführer von brilliant promotion®, direkt überzeugt: “Bio boomt. Uns ist es ein persönliches Anliegen unseren Kunden nicht nur eine breite, sondern auch eine hochwertige Produktpalette an Werbe-Nahrungsmitteln zu bieten. Die Produkte von myfitmix entsprechen genau unseren Vorstellungen, was ein Kooperationspartner aus dem Lebensmittelbereich mitbringen sollte: vielfältig, gesund und lecker.”

brilliant promotion® wurde vor 12 Jahren von Ghalamkarizadeh selbst gegründet und befindet sich seitdem im ständigen Wachstum, um den Kunden eine möglichst breite Vielfalt an Werbeartikeln zu bieten. brilliant promotion® ist Teil des Unternehmens SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH. Zu dem Unternehmen gehört ebenfalls die Marke brilliant badges® ( www.brilliant-badges.de), einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa.

Über brilliant promotion®:

brilliant promotion® ist eine Marke der SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH. Seit 2008 steht das Unternehmen seinen Kunden aus den verschiedensten Branchen mit Begeisterung, Einsatzfreude und Know-how rund um Werbeartikel und -geschenke zur Verfügung. Neben der Marke brilliant promotion® gehört die Marke brilliant badges® ( www.brilliant-badges.de) ebenfalls zum Unternehmen. Dieser Geschäftsbereich ist einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa.

